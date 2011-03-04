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Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için İngiltere'de 599,99 Pound'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için İngiltere'de 599,99 Pound'dan ön sipariş alınıyor
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Google'ın tabletlere özel geliştirdiği Android 3.0 ''Honeycomb'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan ilk tabletlerden Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için Carphone Warehouse 599,99 Pound'dan ön sipariş almaya başladı.

Nisan ayının başlarında Carphone Warehouse'ın stoklarına gireceği düşünülen 249.1 x 167.8 x 12.9 mm ebatlarında ve 730 gram ağırlığında tasarlanan Android tablet, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor. Tabletin göze çarpan diğer nitelikleri arasında dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA alt yapısı desteği, 10.1 inç boyutunda 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, GPS, HDMI portu, Adobe Flash desteği ve 1080p video oynatabilme yer alıyor.

Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için İngiltere'de 599,99 Pound'dan ön sipariş alınıyor
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http://www.carphonewarehouse.com/mobiles/mobile-phones/MOTOROLA-XOOM-3G-PLUS-WI-FI-TABLET/HANDSET&clearance=false Yorum Yaz
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umutarslan.com 8 yıl
ingilterede ipad 64gb 579 sterlin bu motorola kaç gb eğer 64se 599 fiyatı normal.Sonuçta motorolanın bu cihazı daha üstün.Sizin mantığınız nedir? ipad en pahalısı ve en iyisi onun üzerinde fiyatı olan ürün satılmaz mı? :D
benim tabletten beklentim msn face mynet ve bi kaç film müzik oldugu için 1. nesil işimi görücek.16gb wifili ipad1 329sterline düşürülmüş ikinci eli 500e düşünce almak lazım :))
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ZZ RAT 8 yıl

umutarslan.com

ingilterede ipad 64gb 579 sterlin bu motorola kaç gb eğer 64se 599 fiyatı normal.Sonuçta motorolanın bu cihazı daha üstün.Sizin mantığınız nedir? ipad en pahalısı ve en iyisi onun üzerinde fiyatı olan ürün satılmaz mı? :D

benim tabletten beklentim msn face mynet ve bi kaç film müzik oldugu için 1. nesil işimi görücek.16gb wifili ipad1 329sterline düşürülmüş ikinci eli 500e düşünce almak lazım :))

Xoom2un ipad 2'ye üstünlükleri kağıt üzerinde,
yanlış anlaşılmasın ve kavga çıkarmasın üstünlüğü yok, ya da fasa fiso demiyorum,
Xoom donanım açısından üstün ancak ürün çıktığında ve bir süre kullanıldığına
o zaman üstün olup olmadığ anlaşılacak,
şimdilik internetteki özelliklerine bakarak çok satacak ya da çok tutulacak denilemez.
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Erasmus78 8 yıl
Anandtech cihazın incelemesini yapmış. Onlar da pek beğenmemişler cihazı.
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=IDoNotKnow= 8 yıl
Donanım konusunda belki ram daha yüksek olabilir ama işlemci ce grafik bakımından aynı seviyede olacak büyük ihtimalle. Yazılım tarafında ise 4.3 ile ipade hem yeni özellikler geliyor hem de ios daha stabil çalışıyor. Appstore zaten ipadin en büyük kozu . Jobs ta ttanıtımda o yönden yüklendi şu anda android 3 ü destekleyen 100 program var dedi. Tabi ki sayı daha fazladır ancak ipad için olan 65000 sayısının çok altında.
Daha önce ipad kullanmıştım boyutu ve ağırlığı sebebi ile onu satıp archos 70aldım ve gayet memnunum ancak eğer ipade karşı android tabletler bu fiyattan satılırsa bir sonraki seçimim ipad olacak gibi görünüyor
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dogangoxel 8 yıl
Nvidia Tegra 2 diyorum başka bir şey demiyorum
Ayrıca 1080p video oynatmıyor demiş bir arkadaş donanımsal desteği olduktan sonra yazılımsal desteği olmaması birşeyi değiştirmez.Sonuçta mkv formatını windows media playerda oynatmıyordu zamanında ama ne çıktı media player classic , vlc vs. Ayrıca honeycomb çok yeni bir yazılım gerekli destek güncellemelerle gelecektir
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KalemKolik 8 yıl
Bu fiyatla tabii fiyasko olur.
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hakanr 8 yıl
599 pounddan satılıyorsa türkiyede kafadan 2000 tleden aşşağıya satılmaz anlamına gelir bu :S
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Erasmus78 8 yıl
Bu Motorola Xoom yılın fiyaskosu olacak. Aha da yazdım buraya.
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honneur 8 yıl
bu paraya 2 tane ipad alıp crossfire yaparım :))))
599 pound çok para böyle bir cihaz için...
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Batuist 8 yıl
artık telefonlar bile 1080p video çekebiyorken bu kadar yüksek donanıma rağmen neden 1080p video kayıt desteği ekleyememişler.. belki yeni versiyonda değişik birşeyler bulunsun diye bilinçli bir şekilde eklememişlerdir..
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ToisAndro 8 yıl
1080p video oynatmıyor. Donanımsal destek var ama yazılımsal yok. Rockplayer gibi ekstra programlarla idare etmek gerekiyor. Ama o bile bazı wmv ve avi lerde sorun çıkardığı için bilgisayarda dönüştürmek gerekiyor.
Eğer google doğru dürüst bir oynatıcı yazmadıysa başka programların yaptığını kendi sistemi yapıyormuş gibi göstermemeli.
Şu VLC Player'ın mobil sürümü tamamlansaydı hayırlısıyla...
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sabe 8 yıl
Crysis 2 veriyorlarmış yanında.
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