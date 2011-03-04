Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için İngiltere'de 599,99 Pound'dan ön sipariş alınıyor

Google'ın tabletlere özel geliştirdiği Android 3.0 ''Honeycomb'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan ilk tabletlerden Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için Carphone Warehouse 599,99 Pound'dan ön sipariş almaya başladı.
Nisan ayının başlarında Carphone Warehouse'ın stoklarına gireceği düşünülen 249.1 x 167.8 x 12.9 mm ebatlarında ve 730 gram ağırlığında tasarlanan Android tablet, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor. Tabletin göze çarpan diğer nitelikleri arasında dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA alt yapısı desteği, 10.1 inç boyutunda 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, GPS, HDMI portu, Adobe Flash desteği ve 1080p video oynatabilme yer alıyor.
http://www.carphonewarehouse.com/mobiles/mobile-phones/MOTOROLA-XOOM-3G-PLUS-WI-FI-TABLET/HANDSET&clearance=false Yorum Yaz Paylaş Tweetle
benim tabletten beklentim msn face mynet ve bi kaç film müzik oldugu için 1. nesil işimi görücek.16gb wifili ipad1 329sterline düşürülmüş ikinci eli 500e düşünce almak lazım :))
Xoom2un ipad 2'ye üstünlükleri kağıt üzerinde,
yanlış anlaşılmasın ve kavga çıkarmasın üstünlüğü yok, ya da fasa fiso demiyorum,
Xoom donanım açısından üstün ancak ürün çıktığında ve bir süre kullanıldığına
o zaman üstün olup olmadığ anlaşılacak,
şimdilik internetteki özelliklerine bakarak çok satacak ya da çok tutulacak denilemez.
Daha önce ipad kullanmıştım boyutu ve ağırlığı sebebi ile onu satıp archos 70aldım ve gayet memnunum ancak eğer ipade karşı android tabletler bu fiyattan satılırsa bir sonraki seçimim ipad olacak gibi görünüyor
599 pound çok para böyle bir cihaz için...
Eğer google doğru dürüst bir oynatıcı yazmadıysa başka programların yaptığını kendi sistemi yapıyormuş gibi göstermemeli.
Şu VLC Player'ın mobil sürümü tamamlansaydı hayırlısıyla...