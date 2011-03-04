Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için İngiltere'de 599,99 Pound'dan ön sipariş alınıyor

Google'ın tabletlere özel geliştirdiği Android 3.0 ''Honeycomb'' mobil işletim sistemi desteğini arkasına alan ilk tabletlerden Motorola Xoom (3G + Wi-Fi) için Carphone Warehouse 599,99 Pound'dan ön sipariş almaya başladı.

Nisan ayının başlarında Carphone Warehouse'ın stoklarına gireceği düşünülen 249.1 x 167.8 x 12.9 mm ebatlarında ve 730 gram ağırlığında tasarlanan Android tablet, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor. Tabletin göze çarpan diğer nitelikleri arasında dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA alt yapısı desteği, 10.1 inç boyutunda 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı kamera, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, GPS, HDMI portu, Adobe Flash desteği ve 1080p video oynatabilme yer alıyor.

http://www.carphonewarehouse.com/mobiles/mobile-phones/MOTOROLA-XOOM-3G-PLUS-WI-FI-TABLET/HANDSET&clearance=false