Apple kablosuz yonga işini beceremedi

Wi-Fi projesi de olmadı
Apple uzun süre önce önemli yatırımlar yaparak kendi Wi-Fi yongasını geliştirmeye soyunmuştu. Yılın başlarında ise proje durdurulmuş ve ekipte önemli değişiklikler yapılarak yeniden başlatılmıştı. Ne var ki bu da ilaç olmadı.
iPhone 17 serisinde Apple’ın kendi Wi-Fi yongalarını kullanmak istediği dile getirilmişti ancak bu pek mümkün değil. Halen prototiplerin istenen seviyeye gelemediği ve çalışmaların yıllar alabileceği belirtiliyor
Firma 5G modemlerini Qualcomm’dan, Wi-Fi yongalarını ise Broadcom’dan tedarik ediyor. Bu iki firmanın alanında en iyisi olması, yeni rakiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Apple da haliyle müşteri bile olsa bu markaların teknolojilerini yakalayabilecek seviyede değil. Bu bakımdan firmanın ekosistemdeki Homepod gibi yan ürünlerde Wi-Fi yongalarını ilk kez deneyebileceği konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.