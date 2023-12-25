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    Apple kablosuz yonga işini beceremedi

    Önce 5G modem çalışmalarını iptal etmek zorunda kaldığı iddiaları gündeme gelen Apple’ın Wi-Fi yonga geliştirme çalışmalarında da sıkıntı yaşadığı iddia edildi. 
    Apple Tam Boyutta Gör
    Önce A serisi mobil yongalar sonra da M serisi masaüstü yongalar ile yarıiletken sektöründe adeta devrim yapan Apple, gel gelelim diğer bileşenler konusunda aynı performansı gösteremiyor. 5G modem çalışmalarının sonlandığı iddialarının ardından şimdi de Wi-Fi iddiaları gündemde.

    Wi-Fi projesi de olmadı

    Apple uzun süre önce önemli yatırımlar yaparak kendi Wi-Fi yongasını geliştirmeye soyunmuştu. Yılın başlarında ise proje durdurulmuş ve ekipte önemli değişiklikler yapılarak yeniden başlatılmıştı. Ne var ki bu da ilaç olmadı.

    iPhone 17 serisinde Apple’ın kendi Wi-Fi yongalarını kullanmak istediği dile getirilmişti ancak bu pek mümkün değil. Halen prototiplerin istenen seviyeye gelemediği ve çalışmaların yıllar alabileceği belirtiliyor

    Firma 5G modemlerini Qualcomm’dan, Wi-Fi yongalarını ise Broadcom’dan tedarik ediyor. Bu iki firmanın alanında en iyisi olması, yeni rakiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Apple da haliyle müşteri bile olsa bu markaların teknolojilerini yakalayabilecek seviyede değil. Bu bakımdan firmanın ekosistemdeki Homepod gibi yan ürünlerde Wi-Fi yongalarını ilk kez deneyebileceği konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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