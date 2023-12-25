Apple kablosuz yonga işini beceremedi

Tam Boyutta Gör Önce A serisi mobil yongalar sonra da M serisi masaüstü yongalar ile yarıiletken sektöründe adeta devrim yapan Apple, gel gelelim diğer bileşenler konusunda aynı performansı gösteremiyor. 5G modem çalışmalarının sonlandığı iddialarının ardından şimdi de Wi-Fi iddiaları gündemde.

Wi-Fi projesi de olmadı

Apple uzun süre önce önemli yatırımlar yaparak kendi Wi-Fi yongasını geliştirmeye soyunmuştu. Yılın başlarında ise proje durdurulmuş ve ekipte önemli değişiklikler yapılarak yeniden başlatılmıştı. Ne var ki bu da ilaç olmadı.

Apple'dan kötü haber: 5G modem çalışmaları sonlandı 3 hf. önce eklendi

iPhone 17 serisinde Apple’ın kendi Wi-Fi yongalarını kullanmak istediği dile getirilmişti ancak bu pek mümkün değil. Halen prototiplerin istenen seviyeye gelemediği ve çalışmaların yıllar alabileceği belirtiliyor

Firma 5G modemlerini Qualcomm’dan, Wi-Fi yongalarını ise Broadcom’dan tedarik ediyor. Bu iki firmanın alanında en iyisi olması, yeni rakiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Apple da haliyle müşteri bile olsa bu markaların teknolojilerini yakalayabilecek seviyede değil. Bu bakımdan firmanın ekosistemdeki Homepod gibi yan ürünlerde Wi-Fi yongalarını ilk kez deneyebileceği konuşuluyor.

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