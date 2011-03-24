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Motorola kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın Android işletim sistemiyle yeniden yükselişe geçen Motorola, arka arkaya sunduğu güçlü telefonlar ve yeni nesil tabletlerle dünya çapında ses getirmeyi ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Ancak ortada bir gerçek var; Android işletim sistemli marka ve model sayısı hızla artıyor ve farklı ürünler ortaya koymak giderek zorlaşıyor.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Motorola'nın kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. HP tarafından satın alınan Palm'in WebOS çözümü gibi, Apple iOS ve Google Android'e alternatif olacak yeni işletim sisteminin, web tabanlı bir yapı üzerine kurulduğu ve çok sayıda yetenekli mühendisin projede yer aldığı bildiriliyor.

Motorola'nın yeni işletim sistemi çalışmalarında kilit ismin, Apple'ın web standartlarından sorumlu eski çalışanı olan ve şu an Motorola Mobilite Grubu'nda yazılım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Gilles Drieu olduğu belirtiliyor. Ayrıca proje liderleri olarak ta Benoit Marchant ve Sean Kranzberg isimleri telaffuz ediliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Motorola'dan şu ana kadar gelen resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak uzmanlar, Motorola'nın geçtiğimiz yıl satın aldığı 280 North isimli firmaya dikkat çekiyorlar.

Web uygulamalarının tarayıcı içerisinde çalışması için JavaScript'i kullanan ve Apple Cocoa API'ının açık kaynaklı portu Cappucino ile birlikte çalışan Objective-J programlama dilinden sorumlu firmanın, Atlas kod adıyla web uygulamaları için yeni bir sürekli-bırak sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Bu sistem ile geliştiriciler kendi uygulamalarını geliştirip, tercih edilen tarayıcıdan çıkmadan çalıştırabiliyorlar. Başarılı tepe yöneticisi Sanjay Jha yönetiminde ciddi atılımlar planlayan Motorola Mobilite Grubu'nun, akıllı telefonlar ve tabletler için ciddi bir planlama içerisinde olduğu ve yenilikçi (Atrix 4G için hazırlanan istasyonlar gibi) ürünler üzerinde çalıştığı düşünülüyor.


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El Fuego 8 yıl
Ortada kesin bir durum yok. Tartismalarin bir anlami da yok gibi... Motorola'ya rezil diyen, nedenini de yazabilseydi keske.
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Technotronic 8 yıl
motorola nin cihazlari oldukca eglenceli gelmistir bana , ama ulkemizde motorolaya karsi bi on yargi var malesef bunun önüne gecmesi gerekir
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algorian 8 yıl
Motorola'nın 2 ayrı telefonunu kullandım, tek kelimeyle rezaletti!
Sırf isim olsun diye özellik koyup kullanım kolaylığını ve ergonomisini unutan bir markadır kendisi.
Bir sen eksiktin zaten Motorola!
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commagene 8 yıl
o

Motorola için zaman kaybı. Meego ve bada olmadı ise bunlarınki hiç olmaz. İşletim sistemi geliştirmek yerine, Androide daha iyi bir arayüz hazırlasınlar. Bence halihazırda en iyi arayüz HTC'nin.

Tumuyle katiliyorum. Digerlerinden ne farki olacakki, neden tutulsun? Android hem basarili hem de acik kodlu. Androidle ne yapamadilarda yenisini yazmalari gerekti acaba? Tek sebep ticari kaygilar olabilir. Yani aslinda daha iyisini degilde, daha karlisini yapmak istiyoruz firmamiz icin demek. E onu da bada da gorduk. Evdeki hesap carsiya uymuyor. Samsung esdeger androidli cihazdan %30-40 daha ucuza wave satiyor. Sirf bada yaymak icin. Ama buna ragmen tutuluyormu, basarili mi? Bence hayir. Cunku aslinda asil amac baska, ozamanda biz kullanicilari kazanmalari mumkun olamiyor.
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Batuist 8 yıl
google gibi tek bir firmadan ziyade bir çok firmanın ortaklaşa adım atarak gerçekleştirecekleri ortak bir işletim sistemi geliştirmeleri bu sektördeki karmaşayıda engelleyecektir. ama firmaların bu yönde bir girişimleri maalesef yok. meego platformu oldukça iddialı gibiydi ama hiç ses seda yok..
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sersiler 8 yıl
Motorola zaten kendi işletim sistemini yapıyor bildiğim kadarıyla. Mesela rokr serisi cihazlarda kendi işletim sistemleri var devamı gelebilir.
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ZZ RAT 8 yıl
Motorola için zaman kaybı.
Meego ve bada olmadı ise bunlarınki hiç olmaz.
İşletim sistemi geliştirmek yerine,
Androide daha iyi bir arayüz hazırlasınlar.
Bence halihazırda en iyi arayüz HTC'nin.
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Pardus Linux 8 yıl
Samsung'un Bada'yı çıkartıp sonra yüzüne bakmadığı gibi olursa işe yaramaz madem bir işletim sistemi çıkartıyorsun ve Wave II ibi güçlü bir cihaza koyuyorsun birazda yazılım desteği versen olmaz mı?Belki Motorola kendi işletim sistemine sahip çıkar...
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wentworthscofield 8 yıl
merak etmeyin motorola aynı kıtayı paylaştığı apple ve belckberry'den ders almıştır
kendi işletim sistemi oturunca diğerlerini tamamen bırakabilir
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tavernac1 8 yıl
boşa masraf etmiş olur
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Erasmus78 8 yıl
Aklın yolu bir. Farkınızı ortaya koyamazsanız başarılı olamazsınız. Motorola Atrix, LG Optimus 2X, Samsung Galaxy SII, HTC Evo 3D vs temelde hemen hemen birbirlerinin aynısı cihazlar. Dolayısıyla firmalar ortaya fark koyabilmek adına işletim sisteminin üzerine arayüz giydirmek zorunda kalıyorlar. Bu da güncellemelerde büyük sorun yaratıyor.
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mehmednaim 8 yıl
Farklı alternatiflerin olması her zaman iyidir ancak çok fazla seçeneğin olması geliştiricileri her biri üzerine dağıtacağı için yeterli sayıda programın geliştirilebilmesini engeller mi acaba. Aslında herhangi bir platform için geliştirilen uygulamanın başka bir platforma da uygulanabilirliğini artırmak iyi olurdu diye düşünüyorum. Böylece geliştiriciler ihtiyaç duyulan kompleks bir uygulamanın başka platformlardaki bir örneğini kendi çalıştığı ortama hızlıca adapte edebilir ve birçok şeyden tasarruf edilebilirdi, özellikle zamandan. Ama böyle birşeye firmalar çok sıcak bakmayacaktır özellikle Apple gibi uygulama mağazasında en fazla uygulamaya sahip olan biri.
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