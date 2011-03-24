Motorola kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor

Google'ın Android işletim sistemiyle yeniden yükselişe geçen Motorola, arka arkaya sunduğu güçlü telefonlar ve yeni nesil tabletlerle dünya çapında ses getirmeyi ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Ancak ortada bir gerçek var; Android işletim sistemli marka ve model sayısı hızla artıyor ve farklı ürünler ortaya koymak giderek zorlaşıyor.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Motorola'nın kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. HP tarafından satın alınan Palm'in WebOS çözümü gibi, Apple iOS ve Google Android'e alternatif olacak yeni işletim sisteminin, web tabanlı bir yapı üzerine kurulduğu ve çok sayıda yetenekli mühendisin projede yer aldığı bildiriliyor.

Motorola'nın yeni işletim sistemi çalışmalarında kilit ismin, Apple'ın web standartlarından sorumlu eski çalışanı olan ve şu an Motorola Mobilite Grubu'nda yazılım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Gilles Drieu olduğu belirtiliyor. Ayrıca proje liderleri olarak ta Benoit Marchant ve Sean Kranzberg isimleri telaffuz ediliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Motorola'dan şu ana kadar gelen resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak uzmanlar, Motorola'nın geçtiğimiz yıl satın aldığı 280 North isimli firmaya dikkat çekiyorlar.

Web uygulamalarının tarayıcı içerisinde çalışması için JavaScript'i kullanan ve Apple Cocoa API'ının açık kaynaklı portu Cappucino ile birlikte çalışan Objective-J programlama dilinden sorumlu firmanın, Atlas kod adıyla web uygulamaları için yeni bir sürekli-bırak sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Bu sistem ile geliştiriciler kendi uygulamalarını geliştirip, tercih edilen tarayıcıdan çıkmadan çalıştırabiliyorlar. Başarılı tepe yöneticisi Sanjay Jha yönetiminde ciddi atılımlar planlayan Motorola Mobilite Grubu'nun, akıllı telefonlar ve tabletler için ciddi bir planlama içerisinde olduğu ve yenilikçi (Atrix 4G için hazırlanan istasyonlar gibi) ürünler üzerinde çalıştığı düşünülüyor.