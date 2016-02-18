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Motorola'dan VerveLife giyilebilir aksesuar serisi

Uzun bir süre Moto markası altında giyilebilir cihazlarını pazarlayan Motorola, giyilebilir aksesuar olarak hazırladığı farklı ürünlerini ise VerveLife markası altında topluyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'dan VerveLife giyilebilir aksesuar serisi

Moto G akıllı saati ile pazarın en beğenilen modellerinden birisine imza atan Motorola, daha sonra ikinci nesil Moto G ve Moto G Sport ile de vites artırmıştı. Firma, şimdi farklı bir marka altında giyilebilir cihaz pazarında varlığını artırmanın yollarını arıyor. VerveLife olarak tanıtılan yeni marka altında kulaklık, kamera, köpek izleyici gibi cihazlar yer alıyor. Marka oldukça kalabalık.

VerveOnes ve VerveOnes+

Bu seri içerisinde Bluetooth tabanlı olan kulaklıklar yer alıyor. İki adet minik kulaklık stereo ses tecrübesi sunarken, 12 saate kadar kullanılabiliyor. Kulaklıklar herhangi bir kablo içermiyor. Taşınması oldukça kolay olan setin Plus versiyonunda; IP57 su geçirmezlik sertifikası, ekstra iç kısım ve muhafaza seti yer alıyor. 

VerveCam 
VerveCam, bir aksiyon kamerası. Kullanıcının her anını kaydetmek için tasarlanan VerveCam, 2.5K çözünürlükte 30 kare/saniye video kaydı yapabiliyor. WiFi üzerinden kontrol sağlayabildiğiniz kamera, ayrıca Hubble Cloud veya YouTube platformları üzerinde canlı yayın yapabiliyor. Farklı kayıt modları ve düzenleme için Motorola tarafından uygulamalar da hazırlanmış.

VerveLoop and VerveLoop+

Daha geleneksel olan VerveLoop kablosuz kulaklık serisi, IPx4 sertifikası ile su sıçramalarına ve yağmur damlalarına dayanıklı. 6 saat kullanım süresi sunan kulaklıkta entegre mikrofon, 3 adet ekstra iç yumuşak kısım ve 3 dengeliyici yer alıyor. Plus versiyonunda ise 12 saatlik kullanım süresi, IPx7 suya karşı dayanıklılık ve kılıf bulunuyor. 

VerveRider and VerveRider+

LG Tone Infinim modeline benzetebileceğimiz kablosuz kulaklık, 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve entegre mikrofona sahip. Plus versiyonunda ise IP57 suya karşı dayanıklılık ve taşıma kılıfı yer alıyor. 

VerveRetrieve

Köpekler için tasarlanan kemer, üzerinde bir modem ve GPS yongası barındırıyor. Hücresel modem ile ömür boyu köpeğinizi takip edebilirken, GPS ile de 1 yıl boyunca takip hizmeti alabiliyorsunuz. Ayrıca uyarı hizmeti de mevcut. Yeni markanın detayları MWC 2016 fuarında açıklanacak.  

http://www.androidauthority.com/vervelife-a-new-line-of-wearable-accessories-from-motorola-674020/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
frostburn 3 yıl
Bu nasıl bir cümledir ?
"Bir aksiyon kamerası olan VerveCam, bir aksiyon kamerası."
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.i. 3 yıl
Motorola ekibinden bir atak bekliyoruz.. bir umut
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