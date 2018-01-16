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Motorola'dan akıllı telefonları için klavye

1 yıl
4,1b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlarda epeydir karşımıza çıkmayan fiziksel klavyelere yeniden yorumlandı. Bu işin duayenlerinden Motorola, Droid serisinden yıllar sonra yeni nesil telefonları için fiziksel klavye sundu.
Modüler telefon tasarımı pek çok firmanın denediği ama istediğini bulamayınca kısa sürede çıktığı bir alan. Lenovo çatısı altında faaliyetlerine tam gaz devam eden Motorola ise Moto Mod konseptiyle telefonlarına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bu videomuzda şirketin yeni modlarından fiziksel klavyeye göz atıyoruz. 

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Exfat 1 yıl
Başıma bir iş gelmeyecekse fiziksel klavyeyi sevdiğimi söylemek istiyorum. Hatta o çerçeveleri kalın sony telefonları da çok seviyorum. Bunlar yetmezmiş gibi sanal tuşlara da hastayım.
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meego 1 yıl
bana maziyi hatırlattı N97 vardı umutlarla çıktı ama çok kötüydü
Ahh ahh yaşlandık be
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RaptorFX 1 yıl
BACK <====
to the FUTURE
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kesbi 1 yıl
Tam takoza çevirmiş telefonu. Girişiniz bana şunu hatırlattı :-D youtu.be/...
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eticin16 1 yıl
gereksiz olmuş bence swiftkey klavye yüklü bir cihazda daha az tuşa basarak daha hızlı ve uzun keleimler yazmak varken ne diye bi kelime yazmak için her tuşa basmam gereksin ki şimdiki ekran klavyeleri bukadar gelişmiş ve kelime tahmini konusunda ilerlemişken böyle bişeye gerek yok bence. ben zamanında sharp firmasının amerikadaki T-Mobile için çıkardığı Sidekick isimli telefonundan almıştım ondada böyle bi klavye vardı ama telefonun bi ucundan ittirince klavye şak diye sustalı gibi açılıyordu hemen bunda Erdi bey'in kalavyeyi açmak için nekadar zorlandığını görebiliyoruz.
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1 Yanıt Yanıtla +1
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fthkn 1 yıl eticin16
eticin16

gereksiz olmuş bence swiftkey klavye yüklü bir cihazda daha az tuşa basarak daha hızlı ve uzun keleimler yazmak varken ne diye bi kelime yazmak için her tuşa basmam gereksin ki şimdiki ekran klavyeleri bukadar gelişmiş ve kelime tahmini konusunda ilerlemişken böyle bişeye gerek yok bence. ben zamanında sharp firmasının amerikadaki T-Mobile için çıkardığı Sidekick isimli telefonundan almıştım ondada böyle bi klavye vardı ama telefonun bi ucundan ittirince klavye şak diye sustalı gibi açılıyordu hemen bunda Erdi bey'in kalavyeyi açmak için nekadar zorlandığını görebiliyoruz.
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fiziksel klavyeler senin düşünemediğin bir amaç için üretiliyorlar. Hızlı yazmak için değil. Bu sanallık ve banellikten kurtulmak isteyen tuşlara dokunmak isteyen ve hızdan feragat etmeye hazır analog işlevselliği sevenler için üretiliyor. Teknoloji her zaman hız demek değildir.
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mert1907 1 yıl
Gereksiz.
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Astforum 1 yıl
Eskiden tuşlu telefonlarda da bu moda olmuştu. Ama akıllı telefonlar için pek anlamlı değil bence.
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deniz_sea 1 yıl
Klavye takılı iken klavye açılmadan fotoğraf çekilememesi kötü, ayrıca benim gibi iri elleri olan insanlar için biraz ufak duruyor ekrandan yazması daha pratik olabilir.
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tobepeople 1 yıl
Her şeyi kendi telefonları yerine her telefonda kullanılabilir olarak sunsa satışlarını her türlü katlardı bu firmaların sadece kendi telefonları için üretim yapması saçmalığın daniskası gören de çok satış yapıyor sanacak :D
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Bob Seger 1 yıl
Motorola bence bir tel. firmasi olarak cok bos islerle ugrasiyor.
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