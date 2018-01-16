Motorola'dan akıllı telefonları için klavye

Akıllı telefonlarda epeydir karşımıza çıkmayan fiziksel klavyelere yeniden yorumlandı. Bu işin duayenlerinden Motorola, Droid serisinden yıllar sonra yeni nesil telefonları için fiziksel klavye sundu.

Modüler telefon tasarımı pek çok firmanın denediği ama istediğini bulamayınca kısa sürede çıktığı bir alan. Lenovo çatısı altında faaliyetlerine tam gaz devam eden Motorola ise Moto Mod konseptiyle telefonlarına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bu videomuzda şirketin yeni modlarından fiziksel klavyeye göz atıyoruz.