Motorola'dan akıllı telefonları için klavye

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefonlarda epeydir karşımıza çıkmayan fiziksel klavyelere yeniden yorumlandı. Bu işin duayenlerinden Motorola, Droid serisinden yıllar sonra yeni nesil telefonları için fiziksel klavye sundu.
Modüler telefon tasarımı pek çok firmanın denediği ama istediğini bulamayınca kısa sürede çıktığı bir alan. Lenovo çatısı altında faaliyetlerine tam gaz devam eden Motorola ise Moto Mod konseptiyle telefonlarına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bu videomuzda şirketin yeni modlarından fiziksel klavyeye göz atıyoruz.
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Ahh ahh yaşlandık be
to the FUTURE
fiziksel klavyeler senin düşünemediğin bir amaç için üretiliyorlar. Hızlı yazmak için değil. Bu sanallık ve banellikten kurtulmak isteyen tuşlara dokunmak isteyen ve hızdan feragat etmeye hazır analog işlevselliği sevenler için üretiliyor. Teknoloji her zaman hız demek değildir.