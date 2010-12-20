Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'dan video: Tablet bilgisayar evrimine hazır olun

8 yıl
18,4b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Endüstri analistleri 2011'i tablet bilgisayarların yılı olarak gösterirken, üreticiler arasındaki rekabet kızışacak gibi görünüyor. Apple'ın büyük bir bölümünü kontrol ettiği tablet bilgisayar pazarının yeni marka ve modellerle birlikte 2011'de ciddi bir şekilde büyümesi beklenirken, Android tabanlı modellerin sayısında ciddi bir artış olacaği öngörülüyor.

Pazara yeni girecek üreticilerden birisi olan Motorola, yeni bir video ile iddiasını gözler önüne serdi. Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarında Motopad olarak anılan tablet bilgisayarını tanıtması beklenen Motorola, rakipleri olan Apple ve Samsung'a yüklenerek tablet bilgisayar devrimini kendisinin gerçekleştireceğini iddia eden mesajlar veriyor.

Apple iPad için "daha büyük bir iPhone gibi ama sadece daha büyük bir iPhone gibi", Samsung'un iki aydan kısa bir sürede bir milyondan fazla satan Galaxy Tab modeli için de "Android OS ama telefon için hazırlanan Android OS" açıklamasında bulunan firma, Motopad için örtüyü CES 2011'de kaldıracağını işaret ederken, detaylardan ise bahsetmedi.

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı belirtilen Motopad'in, tabletler için geliştirilen Honeycomb kod adlı Android 3.0'a sahip olması bekleniyor.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eediz 8 yıl
motorola yaparsa en iyisini yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektronikmühendisi 8 yıl
ilk cep telefonum motorolaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
gördüğüm en iyi reklam
fakat motorola'nın bu kadar iddialı olması iyi bir şey mi diye düşünmeden de edemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Bazı arkadaşlar farklı ne olacak ki demişler...
Bu segment için ilk çift çekirdekli yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlayan Nvidia Tegra2 işlemcisi, openGL yüksek tanımlı 3D performansı (tanıtım demolarını izlemenizi öneririm) ile yine bu segment için tepe seviye olacak bir pad geliyor ve daha kimsenin görmediği Android 3.0 la gelicek ki bu sürüm google tarafaından özellikle tabletler için geliştirildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yugams 8 yıl
merak uyandırıcı o örtü düştügünde umraım adam gibi bi tablet ortaya çıkar yoksa adamı ortada bırakırlar ......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan0640 8 yıl
sanım ipad lerde multitask özelliği yokmuş. motorola belki bu yönden iddialı bir cihaz ortaya çıkarabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Böyle iddialar atıp da sonradan farkını ortaya koyamazsa sonuçları çok kötü olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
off reklama bak. motorola ürünleri gerçekten çok sağlam. motorola bu işi yaparrr:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 8 yıl
Kötüyü kötülemek yasak olduğu için bu reklamlar bize ulaşmıyor.Android işletim sistemleri biraz daha gelisir umarım.8 dolalık atom işlemci anakart bileşenleri ile intel çıkışı en az 45 dolar, sandy bridge ler ne kadar olcak acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lernatius 8 yıl
Çok iddialı bi reklam olmuş ama çok ses getireceği kesin audinin de diğer markalarla karşılaştırma yaptığı reklamlar olmuştu Türkiye'de yayınlanmamıştı umarım güzel bişeyler çıkar ortaya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 8 yıl
reklam iddialı ötesi olmuş ,apple sen nelere kadirsin bi tablet yaptı ortalık tablet doldu.Rekabet iyidir yiiing birbirinizi :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
reklam çok güzel ama ürünü ön plana çıkarın :D inşallah tam anlamıyla bir tablet olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18372 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Tablet PC ve
5 etiket daha tablet android iPad motorola video
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: Samsung Galaxy Tab video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -12- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim