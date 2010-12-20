Motorola'dan video: Tablet bilgisayar evrimine hazır olun

Endüstri analistleri 2011'i tablet bilgisayarların yılı olarak gösterirken, üreticiler arasındaki rekabet kızışacak gibi görünüyor. Apple'ın büyük bir bölümünü kontrol ettiği tablet bilgisayar pazarının yeni marka ve modellerle birlikte 2011'de ciddi bir şekilde büyümesi beklenirken, Android tabanlı modellerin sayısında ciddi bir artış olacaği öngörülüyor.

Pazara yeni girecek üreticilerden birisi olan Motorola, yeni bir video ile iddiasını gözler önüne serdi. Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarında Motopad olarak anılan tablet bilgisayarını tanıtması beklenen Motorola, rakipleri olan Apple ve Samsung'a yüklenerek tablet bilgisayar devrimini kendisinin gerçekleştireceğini iddia eden mesajlar veriyor.

Apple iPad için "daha büyük bir iPhone gibi ama sadece daha büyük bir iPhone gibi", Samsung'un iki aydan kısa bir sürede bir milyondan fazla satan Galaxy Tab modeli için de "Android OS ama telefon için hazırlanan Android OS" açıklamasında bulunan firma, Motopad için örtüyü CES 2011'de kaldıracağını işaret ederken, detaylardan ise bahsetmedi.

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı belirtilen Motopad'in, tabletler için geliştirilen Honeycomb kod adlı Android 3.0'a sahip olması bekleniyor.