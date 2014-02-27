Motorola'nın Google için hazırladığı akıllı saatin fotoğrafları sızdı

Dünyanın en popüler akıllı cihaz platformu Android’in arkasındaki isim olan Google, akıllı telefon pazarındaki başarılarını şimdi de akıllı saatler ile perçinlemek istiyor. Başta Sony ve Samsung gibi büyük üreticilerin çözümleriyle yavaş yavaş emekleme döneminden çıkan akıllı saat pazarı için Google’ın üzerinde çalıştığı ilk akıllı saatin görselleri internete sızdı.

AndroidPolice’in ismi açıklanmayan kaynaklardan edindiği bilgilere göre akıllı saat, Gem kod adıyla yürütülen proje kapsamında, Motorola tarafından Google için geliştirildi. İsminin Google Watch olması üzerinde düşünüldüğünü belirten kaynaklar, cihazın Nexus programı kapsamına dahil edilmeyi planlandığını ifade ederken; saatin neden tüketiciyle buluşmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Görsellerde silikon kayışlı olduğu görülen Google Watch’da ekranı kare ekran konumlandırılmış. Kare ekranın hemen üst tarafında fiziksel tuş, alt tarafında kapasitif geri tuşu ile ekranın sol yan tarafında ise bir fiziksel tuş daha yer alırken; saatin bilgisayarlarla bağlantısını sağlayacak USB portunun silikon kayışın ucuna gizlenmiş.

Motorola'nın Lenovo tarafından satın alınmasından sonra, Google'ın şu an için bir akıllı saat projesi üzerinde çalışıp çalışmadığı net olarak bilinmiyor.