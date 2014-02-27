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Motorola'nın Google için hazırladığı akıllı saatin fotoğrafları sızdı

5 yıl
6,9b
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17
Cep Tel Aksesuarları
Shady
Haber Editörü
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Motorola'nın Google için hazırladığı akıllı saatin fotoğrafları sızdı

Dünyanın en popüler akıllı cihaz platformu Android’in arkasındaki isim olan Google, akıllı telefon pazarındaki başarılarını şimdi de akıllı saatler ile perçinlemek istiyor. Başta Sony ve Samsung gibi büyük üreticilerin çözümleriyle yavaş yavaş emekleme döneminden çıkan akıllı saat pazarı için Google’ın üzerinde çalıştığı ilk akıllı saatin görselleri internete sızdı.

AndroidPolice’in ismi açıklanmayan kaynaklardan edindiği bilgilere göre akıllı saat, Gem kod adıyla yürütülen proje kapsamında, Motorola tarafından Google için geliştirildi. İsminin Google Watch olması üzerinde düşünüldüğünü belirten kaynaklar, cihazın Nexus programı kapsamına dahil edilmeyi planlandığını ifade ederken; saatin neden tüketiciyle buluşmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Görsellerde silikon kayışlı olduğu görülen Google Watch’da ekranı kare ekran konumlandırılmış. Kare ekranın hemen üst tarafında fiziksel tuş, alt tarafında kapasitif geri tuşu ile ekranın sol yan tarafında ise bir fiziksel tuş daha yer alırken; saatin bilgisayarlarla bağlantısını sağlayacak USB portunun silikon kayışın ucuna gizlenmiş.

Motorola'nın Lenovo tarafından satın alınmasından sonra, Google'ın şu an için bir akıllı saat projesi üzerinde çalışıp çalışmadığı net olarak bilinmiyor.

Motorola'nın Google için hazırladığı akıllı saatin fotoğrafları sızdı
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Motorola'nın Google için hazırladığı akıllı saatin fotoğrafları sızdı
Motorola'nın Google için hazırladığı akıllı saatin fotoğrafları sızdı
Motorola'nın Google için hazırladığı akıllı saatin fotoğrafları sızdı

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ouzqan 5 yıl en beğenilen
usb yeri güzel olmuş ama motorolada samsung gibi tasarıma önem vermeli asıl amacı saat bunları biraz güzellik çeşitlilik katsalar daha iyi olur.
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kralkarga 5 yıl
kordonu casio f-91w'yi hatırlattı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
usb tarafı güzel düşünülmüş
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losttime35 5 yıl
Bu gidisle insanın ortalama omru 30 yas seviyesine dusucek


Kolyede yaparlar yakinda
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carter 5 yıl
Tasarım noktasından baktığımızda basit gözüküyor lakin usb port güzel düşünülmüş.
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Limon- 5 yıl
Akıllı saatten çok normal saat gibi durması hoş
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L. Kilmister 5 yıl
Bence tasarım olarak gayet güzel olmuş.
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keskin53 5 yıl
usb kısmı guzel flash gibi kullan
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BerkhanBalta 5 yıl
sony yapıyor millet kopyalıyor
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Bradley Cooper 5 yıl
tasarımı çok kalasca olmuş. ama usb yeri güzel düşünülmüş. ayrıca küçücük ekranı dokunmatik yapmak yerine kenarlara fonksiyon tuşları konulabilir.
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fhkoksal 5 yıl
bence gerçekten harika olmuş biraz önce gear ın özel şarj istasyonu sebebi ile zor şarj edilmesi dinlemiştim. galiba bu usb portu şarj içinse güzel bir eklenti olmuş
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pixelliumdh90 5 yıl
Fiziksel tuslar iyi olmus tasarımı her ne kadar casiolara benzesede güzel olmuş :D ama bence saatlerin en az 1 yılı var almak icin 24 saat sarjı olan bi saat garip geliyo biraz her ne kadar akıllı olsada
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