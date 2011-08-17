Motorola'nın rakipleri, Google'ın satın alma girişiminden memnunlar

Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolara alacağını duyurmasıyla birlikte 2011 hatta son yılların en önemli satın alımına imza atmaya hazırlanan Google'ın bu girişimin yankıları teknoloji dünyasında sürüyor.

Google'ın tepe yöneticisi Larry Page'in "Satın alma Google'ın patent portföyünü daha da büyüterek; Microsoft, Apple ve diğer firmaların Android'e karşı açtıkları rekabeti engelleyen konularda platformu korumamıza imkan verecek." dediği satın alma girişimiyle ilgili olarak Google'ın iş ortağı oldukları kadar Motorola'nın da rakibi olan Android'in diğer oyuncularından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Firmaların üst düzey yöneticilerin yaptığı açıklamalara göre firmalar, Google'ın Motorola'yı satın alarak patent portföyünü güçlendirmesinden oldukça mutlu.

Android ile akıllı telefon pazarında büyük bir atılım yapan ve Apple'dan sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Samsung'un mobil iletişim biriminin başındaki isim J.K. Shin, görüşlerini "Google'ın Android'i, iş ortaklarını ve ekosistemi korumak için verdiği sözü memnuniyetle karşılıyoruz" diyerek belirtirken; Android'in önemli oyuncularından Sony Eyricsson'un icra kurulu başkanı Bert Norderg de "Google'ın Android ve partnerlerini koruma sözünü memnuniyetle karşılıyoruz" diyerek Larry Page'in açıklamalarına vurgu yaptı.

Akıllı telefon dünyasının son 10 yıldır en önemli isimlerinden olan HTC'nin tepe yöneticisi Peter Chou da diğer iki tepe yöneticisi gibi Google'ın Android'i, iş ortaklarını ve ekosistemin tamamını koruma sözünü memnun olduklarını belirtirken, LG'nin tepe yöneticisi Jong-Seok Park'da Google'ın patent portföyünü güçlendirerek, Android'i ve iş ortaklarını korumasından memnun olduklarını dile getirdi. Google ve Motorola'nın iş ortağı olan, Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı Verizon'un kıdemli başkan ve genel hukuk müşavir yardımcısı John Thorne, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalarda satın alımın hali hazırda devam etmekte olan patent davalarına bir denge getirmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.