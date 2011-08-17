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Motorola'nın rakipleri, Google'ın satın alma girişiminden memnunlar

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolara alacağını duyurmasıyla birlikte 2011 hatta son yılların en önemli satın alımına imza atmaya hazırlanan Google'ın bu girişimin yankıları teknoloji dünyasında sürüyor.

Google'ın tepe yöneticisi Larry Page'in "Satın alma Google'ın patent portföyünü daha da büyüterek; Microsoft, Apple ve diğer firmaların Android'e karşı açtıkları rekabeti engelleyen konularda platformu korumamıza imkan verecek." dediği satın alma girişimiyle ilgili olarak Google'ın iş ortağı oldukları kadar Motorola'nın da rakibi olan Android'in diğer oyuncularından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Firmaların üst düzey yöneticilerin yaptığı açıklamalara göre firmalar, Google'ın Motorola'yı satın alarak patent portföyünü güçlendirmesinden oldukça mutlu.

Android ile akıllı telefon pazarında büyük bir atılım yapan ve Apple'dan sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Samsung'un mobil iletişim biriminin başındaki isim J.K. Shin, görüşlerini "Google'ın Android'i, iş ortaklarını ve ekosistemi korumak için verdiği sözü memnuniyetle karşılıyoruz" diyerek belirtirken; Android'in önemli oyuncularından Sony Eyricsson'un icra kurulu başkanı Bert Norderg de "Google'ın Android ve partnerlerini koruma sözünü memnuniyetle karşılıyoruz" diyerek Larry Page'in açıklamalarına vurgu yaptı.

Akıllı telefon dünyasının son 10 yıldır en önemli isimlerinden olan HTC'nin tepe yöneticisi Peter Chou da diğer iki tepe yöneticisi gibi Google'ın Android'i, iş ortaklarını ve ekosistemin tamamını koruma sözünü memnun olduklarını belirtirken, LG'nin tepe yöneticisi Jong-Seok Park'da Google'ın patent portföyünü güçlendirerek, Android'i ve iş ortaklarını korumasından memnun olduklarını dile getirdi. Google ve Motorola'nın iş ortağı olan, Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı Verizon'un kıdemli başkan ve genel hukuk müşavir yardımcısı John Thorne, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalarda satın alımın hali hazırda devam etmekte olan patent davalarına bir denge getirmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.


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northernlights 7 yıl
Bu durumdan en çok tüketici kazanacak gibi görünüyor.
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Vipracing 7 yıl
Apple ın seneler önce Android ilk açıklandığında ki öngörüleri doğru çıktı .
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berkcombil 7 yıl
Ben bir Androidci olarak Google'ın MM'yi almasına büyük bir kuşku ve korkuyla bakmaktayım.Neden derseniz Samsung,HTC,SE,LG,Motorola vb.Android telefon üreticilerine eşit mesafede durmayı seçen Google bu firmalardan biriyle satın alım şeklinde yakınlaşarak tarafsızlığını kaybetmiştir.Tamam Nexus serileri Google'ın beklentilerini karşılamadı fakat MM'nin alınması bu ve daha nice başarının geleceği anlamına gelmez,tek artısı MM'nin patentlerinin Google'ın eline geçmesidir ki onlar da günümüzde ne kadar işe yarar,tartışılır.
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begumay 7 yıl
bundan sonra ucuz telefon bulmak zor olcak gıbı .
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bilgehankalkan 7 yıl begumay
begumay

bundan sonra ucuz telefon bulmak zor olcak gıbı .


Bundan sonra operatörlerden anlaşmalı alacağız gibi telefonları, az bir konuşma paketi, biraz internet: yüklü bir fatura + 2 yıllık bağımlılık.
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ManoMachine 7 yıl
alan memnun, satan memnun, musteri memnun, rakipler memnun... nasil is bu anlamadim:)
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photo sir 7 yıl
ne çok büyüttüler yahu...
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djisis 7 yıl
Google verdiği sözü tutarsa,
Yani iş ortaklarını korursa,
Bu durumda en çıkarlı yine biz olacağız,
Apple'ın açtığı savaşsa bizi sömürmek abi kim ne derse desin,
Bu durumda Yürü be Google derim :)
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darkaura 7 yıl
rakipleri tabiyki memnun olur. bu satin almayla patent konusunda rahat bir nefes alacaklar.
googlein tekellesmesine gelirsek. google zaten tekel. platform ona ait. iki telefon daha fazla satacam diye bunu riske atmaz. cunku ortada tum mobil piyasasinin denetimi var. bu kontrolle arama motorundaki kontrolden daha buyuk paralar kazanabilir.
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Volkanbaba 7 yıl
Alan memnun satan memnun müşteride memnun olacak.
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Kissed by Fire 7 yıl
Apple'ın satışlarını belirli bir seviyenin altına düşürmemesi için Eylülde çok sağlam bir ciahz tanıtması gerekiyor, yoksa işi yaş.
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bilgehankalkan 7 yıl
Daha önce Motorola'nın patent davalarına karıştığını görmemiştim, diğer firmaların sevinmesi normal tabi; Motorola'da ne kadar patent varsa artık Android'de kullanabilecekler(tabi Google bunu fırsat bilip kendini tekelleştirmeye çalışmazsa.).
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a_n0507 7 yıl
Apple'ı biraz korku almış olabilir :)
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