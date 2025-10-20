Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung ve Microsoft ortaklığı bitiyor mu? Kritik OneDrive hamlesi

    Samsung gelecek yıldan itibaren Microsoft OneDrive bulut depolama uygulamasını varsayılan depolama seçimi olmaktan çıkarıyor ve kendi çözümünü devreye alıyor.   

    Samsung Tam Boyutta Gör
    Samsung ve Microsoft uzun süredir Galaxy mobil cihazlarında ortaklık halinde. Galaxy cihazlarında pek çok Microsoft uygulaması ön yüklü olarak gelirken Windows işletim sistemlerinde de mobil cihaz bağlantı uygulamasında Samsung cihazlarına öncelik tanınıyor. Ayrıca zaman zaman indirimli abonelikler veya abonelik hediyeleri veriliyor. 

    Samsung ve Microsoft nereye gidiyor?

    Samsung’un Galaxy cihazlarında Microsoft OneDrive bulut depolama çözümünü kullanması da bunlardan birisiydi. OneUI 8.5 beta sürümünde ortaya çıkan bir gelişme ortaklığın çatırdamaya başladığı ihtimalini akıllara getirdi. 

    Buna göre Samsung Gallery uygulaması 11 Nisan 2026 itibarıyla OneDrive entegrasyonunu durduracak. Bu tarihten sonra fotoğraf ve video yedekleme işlemleri Samsung Cloud üzerinden yapılacak.

    Yeni sistem, her kullanıcıya 15 GB ücretsiz depolama alanı sunacak ve Samsung Notes, Memo, S Note, Scrapbook gibi uygulamaların yanı sıra fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, müzik dosyaları ve belgelerin de bulutta senkronize edilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca Samsung, Kişiler ve Takvim gibi temel yerel uygulamalar için sınırsız depolama alanı sağlayacağını da belirtiyor. Kullanıcıların önümüzdeki aylarda OneDrive hesaplarını Samsung Cloud’a taşıyabilecekleri özel bir geçiş sürecinin de sunulması bekleniyor.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    malibu neyle içilir resident evil 4 remake türkçe yama araç mahrumiyet bedeli icra takibi itiraz dilekçesi şarjlı oto yıkama tabancası tavsiye lastik tel kırması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum