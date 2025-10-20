Samsung ve Microsoft ortaklığı bitiyor mu? Kritik OneDrive hamlesi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung ve Microsoft uzun süredir Galaxy mobil cihazlarında ortaklık halinde. Galaxy cihazlarında pek çok Microsoft uygulaması ön yüklü olarak gelirken Windows işletim sistemlerinde de mobil cihaz bağlantı uygulamasında Samsung cihazlarına öncelik tanınıyor. Ayrıca zaman zaman indirimli abonelikler veya abonelik hediyeleri veriliyor.

Samsung ve Microsoft nereye gidiyor?

Samsung’un Galaxy cihazlarında Microsoft OneDrive bulut depolama çözümünü kullanması da bunlardan birisiydi. OneUI 8.5 beta sürümünde ortaya çıkan bir gelişme ortaklığın çatırdamaya başladığı ihtimalini akıllara getirdi.

QLED ekranlarda pazarlama hilesi mi var? 1 hf. önce eklendi

Buna göre Samsung Gallery uygulaması 11 Nisan 2026 itibarıyla OneDrive entegrasyonunu durduracak. Bu tarihten sonra fotoğraf ve video yedekleme işlemleri Samsung Cloud üzerinden yapılacak.

Yeni sistem, her kullanıcıya 15 GB ücretsiz depolama alanı sunacak ve Samsung Notes, Memo, S Note, Scrapbook gibi uygulamaların yanı sıra fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, müzik dosyaları ve belgelerin de bulutta senkronize edilmesine olanak tanıyacak. Ayrıca Samsung, Kişiler ve Takvim gibi temel yerel uygulamalar için sınırsız depolama alanı sağlayacağını da belirtiyor. Kullanıcıların önümüzdeki aylarda OneDrive hesaplarını Samsung Cloud’a taşıyabilecekleri özel bir geçiş sürecinin de sunulması bekleniyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: