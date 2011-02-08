Motorola'nın tablet bilgisayarı Xoom, Türkiye'ye ne zaman gelecek ?

Motorola'nın merakla beklenen tablet bilgisayarı Xoom için artık son dönemece girilmek üzere. 24 Şubat'ta Amerika'da satışa sunulması beklenen tablet bilgisayar için henüz resmi fiyatlar açıklanmış olmasa da, Best Buy dökümanlarına dayandırılarak verilen bir habere göre 800$ seviyesinden pazara gireceği belirtiliyor. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine ve Nvidia'nın, ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli Tegra 2 (T20, 1GHz) işlemcisine sahip olan Xoom, sahip olduğu teknik özelliklerle, satılmakta olan tüm tabletler ve yakında satışa sunulması beklenen bazı modellerden daha iyi bir paket sunuyor. Piyasa araştırmaları yapan bazı analistlere göre kısa zamanda yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülen Motorola Xoom, edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'de de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Android platformunun getirdiği ivme ve Dr. Sanjay Jha'nın yönetim özellikleri sayesinde yükselişe geçen Motorola Mobilite Grubu'nun 2011 için agresif bir yol haritası izleyeceği uzun süredir konuşulmakta. Bu plan doğrultusunda dünya pazarlarında daha etkin bir rol oynaması beklenen şirket, geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'de de harekete geçerek Android tabanlı modellerini pazara sunmaya başlamıştı. Droid / Milestone gibi bazı modeller için olması gerekenden daha geç geldi yönünde bir takım eleştriler olmakla birlikte firmanın bu yıl diğer pazarlarla eş zamanlı olarak ürünlerini Türkiye'de de piyasaya süreceği belirtiliyor. Bu kapsamda Motorola Xoom için Amerika dışındaki satışların başlamasıyla birlikte ülkemiz pazarına girmesi de beklenebilir. Elde ettiğimiz bilgilere göre Motorola, operatörlerle yapılan görüşmelerin sonucuna bağlı olarak Xoom'un Türkiye satışına ikinci veya üçüncü çeyrek içerisinde başlayabilir.

Motorola'nın izleyeceği takvim, Xoom'un pazar performansı açısından kritik öneme sahip olacak çünkü 6 gün sonra başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung'un Galaxy Tab 2 modelini tanıtması beklenirken, BlackBerry PlayBook için üretimin başladığı ve Apple'ın yeni iPad'in (iPad 2) lansmanı için artık son hazırlıklarını yaptığı belirtiliyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre, RIM'in merakla beklenen tablet bilgisayarı BlackBerry PlayBook, Haziran ayı gibi Türkiye pazarına giriş yapabilir. Öte taraftan Samsung'un bu alanda ciddi yatırımları bulunuyor ve şirketin Türkiye operasyonu, yurt dışı satışı Ekim ayında başlayan Galaxy Tab'i, Kasım ayında burada satışa sunarak iddiasını gözler önüne sermeyi başardı. Google'ın Android 3.0 tanıtımlarında referans tablet olarak kullandığı Motorola Xoom için henüz Türkiye satış fiyatı bulunmuyor ancak bu noktada operatörlerin izleyeceği politikalar da büyük önem taşıyor. Zira operatörler üzerinden sözleşmeli olarak sunulması beklenen Xoom ile data kullamına yönelik ne gibi seçenekler sunulacağı ve bunların nasıl fiyatlandırılacağı, cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor.