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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın tablet bilgisayarı Xoom, Türkiye'ye ne zaman gelecek ?

8 yıl
6,6b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın merakla beklenen tablet bilgisayarı Xoom için artık son dönemece girilmek üzere. 24 Şubat'ta Amerika'da satışa sunulması beklenen tablet bilgisayar için henüz resmi fiyatlar açıklanmış olmasa da, Best Buy dökümanlarına dayandırılarak verilen bir habere göre 800$ seviyesinden pazara gireceği belirtiliyor. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine ve Nvidia'nın, ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli Tegra 2 (T20, 1GHz) işlemcisine sahip olan Xoom, sahip olduğu teknik özelliklerle, satılmakta olan tüm tabletler ve yakında satışa sunulması beklenen bazı modellerden daha iyi bir paket sunuyor. Piyasa araştırmaları yapan bazı analistlere göre kısa zamanda yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülen Motorola Xoom, edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'de de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Android platformunun getirdiği ivme ve Dr. Sanjay Jha'nın yönetim özellikleri sayesinde yükselişe geçen Motorola Mobilite Grubu'nun 2011 için agresif bir yol haritası izleyeceği uzun süredir konuşulmakta. Bu plan doğrultusunda dünya pazarlarında daha etkin bir rol oynaması beklenen şirket, geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'de de harekete geçerek Android tabanlı modellerini pazara sunmaya başlamıştı. Droid / Milestone gibi bazı modeller için olması gerekenden daha geç geldi yönünde bir takım eleştriler olmakla birlikte firmanın bu yıl diğer pazarlarla eş zamanlı olarak ürünlerini Türkiye'de de piyasaya süreceği belirtiliyor. Bu kapsamda Motorola Xoom için Amerika dışındaki satışların başlamasıyla birlikte ülkemiz pazarına girmesi de beklenebilir. Elde ettiğimiz bilgilere göre Motorola, operatörlerle yapılan görüşmelerin sonucuna bağlı olarak Xoom'un Türkiye satışına ikinci veya üçüncü çeyrek içerisinde başlayabilir.

Motorola'nın izleyeceği takvim, Xoom'un pazar performansı açısından kritik öneme sahip olacak çünkü 6 gün sonra başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung'un Galaxy Tab 2 modelini tanıtması beklenirken, BlackBerry PlayBook için üretimin başladığı ve Apple'ın yeni iPad'in (iPad 2) lansmanı için artık son hazırlıklarını yaptığı belirtiliyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre, RIM'in merakla beklenen tablet bilgisayarı BlackBerry PlayBook, Haziran ayı gibi Türkiye pazarına giriş yapabilir. Öte taraftan Samsung'un bu alanda ciddi yatırımları bulunuyor ve şirketin Türkiye operasyonu, yurt dışı satışı Ekim ayında başlayan Galaxy Tab'i, Kasım ayında burada satışa sunarak iddiasını gözler önüne sermeyi başardı. Google'ın Android 3.0 tanıtımlarında referans tablet olarak kullandığı Motorola Xoom için henüz Türkiye satış fiyatı bulunmuyor ancak bu noktada operatörlerin izleyeceği politikalar da büyük önem taşıyor. Zira operatörler üzerinden sözleşmeli olarak sunulması beklenen Xoom ile data kullamına yönelik ne gibi seçenekler sunulacağı ve bunların nasıl fiyatlandırılacağı, cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor.








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xconnect 7 yıl
geçenlerde ebay da günlük indirimde idi,
450 dolar dı sanırım bu alet...
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dellino 7 yıl
İki gün önce bir gazete de Türk Telekom'un 24 ve 36 aylık sözleşmeler ile satılacağını okumuştum.
Toplamdaki fiyatları 1600 civarına geliyordu.
Gazetenin hangisi olduğunu hatırlamıyorum.
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Kagnaroos 8 yıl
Muhteşem bir cihaz olmuş. iPad'den sonra kullananlar internet ve email deneyimlerinin kat kat iyi olduğunu söylüyor. Özellikle sekmeli browser hayat kurtarıcı. Takılma kesinlikle yok.
Anandtech incelemesi ise bunu destekler nitelikte: anandtech.com/...
Şimdi tek yapacağımız iPad 2'yi beklemek. Ama özellikle tabletlere özel tasarlanmış olmasıyla Android 3.0 Honeycomb gerçekten iyi bir rakip olmuş. Bir tabletten beklenecek her şey içinde. Zamanla göreceğiz.
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Batuist 8 yıl
yahuu merak etmeyin.. galaxy tab gibi aptal bir cihaza 2000 lira veren adam için o cihaz 800$a burada satılırsa onun için ucuza bile gelir..!!!
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Flara 8 yıl
Gereksiz pahalı. Engadget yorumlarına bakarsanız bekleyen çoğu kişinin sırf fiyat yüzünden almaktan vazgeçtiğini ve çoğunluğun Notion Ink Adam'a yöneldiğini görebilirsiniz.
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Hobar 8 yıl
Erasmus78 a katılıyorum. bunları alan çoğu insan tegra 2 den android 3.0 dan bihaber insanlar.
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Erasmus78 8 yıl
@sinancetinkaya
Ben zaten tabletlere 5 kuruş para vermem. Ancak konu burada senin benim ne düşündüğümüz değil genel kanıdır. Senin gibi düşünenler çok olsa idi iPhone aynıs ürede Galax S in 3 katı kadar satmazdı...
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fashionmann 8 yıl

Erasmus78

@sinancetinkaya

Ben zaten tabletlere 5 kuruş para vermem. Ancak konu burada senin benim ne düşündüğümüz değil genel kanıdır. Senin gibi düşünenler çok olsa idi iPhone aynıs ürede Galax S in 3 katı kadar satmazdı...


iphone ve galaksy s karşılaştırması biraz saçma gibi geldi nedeni ise iphone un mazisi nekadar galaksi s in mazisi ne kadar ?? ve o mazide ilk baştan bu zamana neler değişti?

iphone da en baştan bu yana neler değişti? peki android de ilk baştan bu yana neler değişti ????Android artık tabletlerde bile rahatlıkla kullanılıyor ve tablerlere 5 kuruş vermem demişsiniz bu sizin görüşünüz ve ihtiyaçlarınızile alakalı fakat unutmayınki hangi laptop veya netbook o gramajda o ekranda ve o pil süres,inde dayanabiliyor?Günlük işler için tabletler ileride keisnlikle vazgeçilmez olacaktır bence özellikle ofis çalışnları için öğrenciler için çok gzl bir şey.
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Erasmus78 8 yıl
Apple ile mücadele etmenin şartları;
1- Her ne olursa olsun fiyatın Apple'dan pahalı olmayacak.
2- Yazılımların ve bu yazılımlara desteğim mükemmele yakın olacak
3- Donanımın sağlam olacak.
Motorola üçüncü maddeyi halletmiş. İkinci maddenin iyi yazılım kısmı (android 3.0) tamam ama destek şimdilik soru işareti. Fakat Birinci maddede mıçmış. iPad 2 den pahalı bir ürün bulaşık yıkayıp ütüde yapsa bunu kimseye anlatamazsın...
Bu fiyatla kaybeder...
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almila1299 8 yıl

Erasmus78

Apple ile mücadele etmenin şartları;

1- Her ne olursa olsun fiyatın Apple'dan pahalı olmayacak.
2- Yazılımların ve bu yazılımlara desteğim mükemmele yakın olacak
3- Donanımın sağlam olacak.

Motorola üçüncü maddeyi halletmiş. İkinci maddenin iyi yazılım kısmı (android 3.0) tamam ama destek şimdilik soru işareti. Fakat Birinci maddede mıçmış. iPad 2 den pahalı bir ürün bulaşık yıkayıp ütüde yapsa bunu kimseye anlatamazsın...

Bu fiyatla kaybeder...


+1

adam haklı beyler..
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0tt0m@n 8 yıl
Erasmus78

Apple ile mücadele etmenin şartları;

1- Her ne olursa olsun fiyatın Apple'dan pahalı olmayacak.
2- Yazılımların ve bu yazılımlara desteğim mükemmele yakın olacak
3- Donanımın sağlam olacak.

Motorola üçüncü maddeyi halletmiş. İkinci maddenin iyi yazılım kısmı (android 3.0) tamam ama destek şimdilik soru işareti. Fakat Birinci maddede mıçmış. iPad 2 den pahalı bir ürün bulaşık yıkayıp ütüde yapsa bunu kimseye anlatamazsın...

Bu fiyatla kaybeder...

Yooo yanlış düşünüyorsunuz, iPad 500 dolar olsa bile tercihimi yine Xoom'dan yana kullanırdım. Sizin apple hayranı olmanız herkesin hayran olduğu anlamına gelmez.

MEsela geçen gün arkadaşta galaxy S vardı 900 lira verdim onu aldım. İstesem iPhone 3gs filanda alabilirdim ama almadım, almamda.

İşin ilginç tarafı aldığım arkadaşta da daha önce iphone vardı, beğenmemiş gidip galaxy s almıştı :)
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Alper# 8 yıl
Erasmus78

Apple ile mücadele etmenin şartları;

1- Her ne olursa olsun fiyatın Apple'dan pahalı olmayacak.
2- Yazılımların ve bu yazılımlara desteğim mükemmele yakın olacak
3- Donanımın sağlam olacak.

Motorola üçüncü maddeyi halletmiş. İkinci maddenin iyi yazılım kısmı (android 3.0) tamam ama destek şimdilik soru işareti. Fakat Birinci maddede mıçmış. iPad 2 den pahalı bir ürün bulaşık yıkayıp ütüde yapsa bunu kimseye anlatamazsın...

Bu fiyatla kaybeder...

Çok doğru bir tespit

Tablet bilgisayar diye 800$ + KDV ödemek mantıklı gelmiyor. Eskide en pahalı telefon 1.000 lira filan şimdi ise 1.500 liraya kadar ulaştı. Resmen piyasayı sömürüyorlar arkadaş... Tabi akıllı telefonla tablet arasında fark var ama her ikiside aynı donanıma sahipler.

Exper EasyPad var. Tegra 2 filan çok güzel cihaz sonradan Android 3 Rom'u bulunur yüklenir. Fiyatıda 600-700 lira olacakmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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murdocklawless 8 yıl
yurtdışı 800 dolarsa burda 2000 liradan girer piyasaya ve elbette ki öpseler bu para verilmez bir tablete.
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mav1li 8 yıl
Motorola zamanında Telsim ile davalık olmuştu. Paralel olursa belki.
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last_legant 8 yıl
bence tablette tutacak bu model...
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lazloo 8 yıl
Kesinlikle Türkiye ye gelmesi çok iyi olur.
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