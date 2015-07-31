Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Motorola'nın yeni telefonlarını değerlendirdik: Yeni nesil Moto G, Moto X Play ve amiral gemi Moto X Style

4 yıl
50,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola yeni nesil akıllı telefon modellerini duyurdu. 2015 model ya da bir başka ifade ile üçüncü nesil Moto G, ürün gamına yeni giren Moto X Play ve geçen yılın amiral gemi modeli olan Moto X'in ye
Motorola yeni nesil akıllı telefon modellerini duyurdu. 2015 model ya da bir başka ifade ile üçüncü nesil Moto G, ürün gamına yeni giren Moto X Play ve geçen yılın amiral gemi modeli olan Moto X'in yerini alacak Moto X Style hakkında merak edilen detaylar, fiyat öngörüleri ve olası rakipleriyle kıyaslamaları vidoemuzda bulabilirsiniz.
- Üçüncü nesil Moto G: 
Çıktığı dönemde  büyük ses getiren Moto G, yüksek fiyat/performans dengesi ve sade arayüzü ile dikkat çekmişti. 2015 model Moto G hem donanım hem de tasarım seviyesinde yenilikler getiriyor. Tasarım cephesindeki dikkat çekici gelişme, telefonu kişisel zevkleriniz doğrultusunda özelleştirebiliyor olmanız. Moto Maker üzerinden farklı gövde kısımlarında değişik renkler tercih edebilirsiniz ancak böylesi bir durumda telefon maliyetinde 40-50 dolarlık bir artış söz konusu olabilir. Bir diğer yenilik ise IPX7 sertifikası ile kasanın artık su geçirmez olması, böylece sınıfında bu özelliğe sahip nadir cihazlardan oluyor. 
Motorola'nın yeni telefonlarını değerlendirdik: Yeni nesil Moto G, Moto X Play ve amiral gemi Moto X Style
 
Donanım tarafında ilk dikkat çeken geliştirme işlemci kısmında, Moto G, Qualcomm'un 64-bit Snapdragon 410 işlemcisini kullanıyor. Android 5.1.1 ile birlikte safkan bir 64-bit cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Önceki Moto G modellerinde 1GB RAM bulunuyordu, üçüncü nesil Moto G'de ise hem 1GB hem de 2GB seçenekleri var. Eğer 8GB depolama kapasitesine sahip olan modeli alırsanız 1GB RAM'e, 16GB kapasiteli modeli alırsanız 2GB RAM'e sahip oluyorsunuz.  Bir başka donanım yeniliği ise kamera bölümünde görüyoruz. Geçen yılın Moto G modelinde 8MP çözünürlüğünde Sony IMX179 kamera sensörü kullanılırken, 2015 model Moto G'de ise 13MP çözünürlüğünde Sony IMX 214 sensörüne yer verilmiş. Bu sensörü daha önce Nexus 6 ve OnePlus One gibi cihazlarda görmüştük. Ayrıca kameranın diyafram değeri de F/2.4'den F/2.0'a geliştirilmiş. Buna ek olarak özçekim tutkunları için ön kameranın çözünürlüğü de 2MP'den 5MP'e yükseltilmiş.
Kapasite söz konusu olduğunda, her iki varyasyonda microSD kart desteği ile dikkat çekiyor lakin RAM farkı düşündürücü unsur oluyor, geleceğe dönük olarak 2GB RAM kesinlikle daha doğru bir yatırım olacaktır. Motorola'ya özgü çeşitli yazılım özellikleri (kilit ekranında bildirimlere müdahele etme ve sallayarak kamerayı çalıştırma) ile bezenen telefonun pil kapasitesi de arttırılarak 2070mAh'den 2470mAh kapasitesine yükseltilmiş. Bu donanım paketi için iyi bir batarya büyüklüğü. Son olarak fiyatlara göz atalım, yurtdışı için açıklanan fiyatlar 8GB'lık modelde 179$, 16GB'da ise 219$.
- Ürün gamının yeni temsilcisi Moto X Play 
Orta segment akıllı telefon pazarında rekabet iyiden iyiye artış gösterirken, Motorola da zirve yarışına dahil olmak istiyor. Duyurusu yeni yapılan Moto X Play, şirket için yeni bir klasman oyuncusu olarak değerlendirilebilir. Kendisine birazdan değineceğimiz amiral gemisi Moto X Style ile benzer tasarım diline sahip olan Moto X Play, bir Motorola farkı olarak kasa seviyesinde çeşitli kişiselleştirme olanakları sunuyor. Aynı zamanda metal çerçeveye sahip olan telefon 10.9mm ile sınıfında kalın ve 169 gr. ile de sınıfında ağır olan cihazlardan bir tanesi.
Motorola'nın yeni telefonlarını değerlendirdik: Yeni nesil Moto G, Moto X Play ve amiral gemi Moto X Style
 
Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisini kullanan ve 2GB RAM ile donatılan telefon 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Moto G'den farklı olarak RAM kapasitesinin sahip olduğu cihaz, daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 128GB'a kadar microSD hafıza kartı kullanımına da olanak tanıyor. 5.5-inç ekran boyutu ve 1080p çözünürlüğünü Snapdragon 615 işlemci ile yanyana getirdiğimizde ülkemizde satılan Vodafone Smart Ultra 6 ile benzerlik gösterdiği ortaya çıkan cihaz, daha ziyade 3630mAh kapasiteli piliyle fark yaratıyor. Motorola'nın Turbo Charge adını verdiği hızlı şarj özelliğine sahip telefo, Motorola'ya göre 2 tam gün çalışabiliyor. 802.11ac teknolojisinin desteklenmediği telefon GPS/GNSS ve NFC gibi özelliklere de sahip. İlginç olan detay ise orta seviye telefon olmasına karşın Moto X Play, üst segmentteki Moto X Style'dan %21 daha büyük pil ile geliyor. 
Moto X Play de diğer Motorola telefonları gibi hem kalın hem de ağır bir gövdeye sahip. 10.9mm kalınlığında ve 169gr. ağırlığında olan telefonun fiziklsel ölçüleri görece büyük sayılabilecek pilinden ötürü kısmen anlayışla karşılanabilir lakin kesin olan bir şey var ki, Motorola bir sonraki jenerayonda cihazları hem inceltip hem de hafifletmenin bir yolunu bulmalı. Rakipleriyle kıyasladığımız zaman, bu konuda geride kalmaya başladıkları açık. Performans tarafında ise Snapdragon 615 işlemcinin beraberinde getirdiği Adreno 405 GPU'su, Full HD için çok yeterli bir platform değil malesef. Ancak genel özellikleri itibariyle fiyatı düzgün ayarlanırsa Moto X Play orta segmentte dikkat çekici bir seçenek olabilir. 
- Yeni amiral gemisi Moto X Style  
Geçtiğimiz sene tek bir Moto X modeline sahip olan Motorola, bu sene sayıyı ikiye çıkarırken, geçen senenin Moto X'nin yerini alacak model Moto X Style oluyor. Tasarım konusunda telefon en büyük avantajı geniş kişiselleştirme seçenekleriyle sunuluyor olması. Eylül ayı gibi çıkması beklenen telefon rengarenk alabilmek mümkün olacak. Arka tarafta ayrıca farklı tip ve materyallerde kapak seçeenekleri de kullanıcılara sunulacak. IP52 sertifikası ile sıçrama korumasına sahip olan telefon, 11mm kalınlığı ve 179 gr. olan ağırlığı günümüz akıllı telefonları arasında en iri modellerden biri oluyor.
5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, LG G4 ile benzer şekilde Qualcomm'un 6 çekirdekli Snapdragon 808 platformunu ve Adreno 415 GPU'sunu kullanıyor. Genel işlemlerde yeterli olan bu platform, malesef 2K çözünürlüğü için gerçek anlamda olması gereken performans seviyesine ulaşamıyor ama kullanıcısını da yarı yolda bırakmıyor.  3GB RAM ile donatılan Moto X Style, 16GB/32GB/64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunarken, microSD hafıza kartının unutulmamış olması da telefonun artı hanesine bir puan daha kazandırıyor.
Motorola'nın yeni telefonlarını değerlendirdik: Yeni nesil Moto G, Moto X Play ve amiral gemi Moto X Style
 
Modern Motorola telefonların en büyük dezavantajı genelde kamera kısmında karşımıza çıkıyordu. Bu sene kamera konusunu çözmeye karar veren Motorola, Moto X Style'da sağlam iş çıkarmışa benziyor. Muhtemelen Sony üretimi IMX230 olduğu tahmin edilen ancak resmi olarak doğrulaması yapılmayan 21MP çözünürlüğündeki sensör, faz algılamalı netleme de yapabiliyor. 1/2.4-inç büyüklüğünde olan sensör, 1.1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor ve kamera F/2.0 diyafram değeri ile geliyor. Geçen yılın Moto X'inde kullanılan 13MP çözünürlüğündeki IMX135 sensörünü dikkate aldığımızda hem sensör hem de işlemcinin ISP motoru itibariyle ciddi bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz.Çift tonlu LED flaş ile desteklenen kameranın en dikkat çekici eksikliği ise OIS olarak ifade ettiğimiz optik görüntü sabitleme özelliğinin olmaması.
Android 5.1.1 üzerinde Motorola'nın hafifçe özelleştirilen, neredeyse standart arayüz diyebileceğimiz kullanıcı arabirimine sahip olan telefon, eğlence düşkünleri için stereo ses sistemiyle de ön plana çıkıyor. Sony ve HTC gibi firmaların üst seviye modellerine ses konusunda rakip olan Moto X Style , serinin diğer üyelerinden farklı olarak daha yüksek hızda WiFi bağlantısı için 802.11ac kablosuz ağ standardına da destek sunuyor. Bu arada donanım seviyesinde bir dikkat çekici farkdan daha bahsetmek isterim, geçen sene ki Moto X AMOLED panel kullanırken, Moto  X Style'ın 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğündeki ekranı IPS panel kullanıyor. Pile de değinelim isterseniz, Moto X Style'da 3000mAh kapasiteli pil kullanılıyor. Motorola'nın açıklamasına göre eğer Turbo Charger özelliği kullanılırsa 15 dakikalık şarj ile Moto X Style 10 saat boyunca karma kullanım için yetecek kadar pil doluluğuna ulaşabiliyor. Motorola'ya göre bu özellik en performans hızlı şarj özelliği ancak bunun ne derece doğru olduğunu görmek için cihazların çıkmasını beklememiz gerekecek. 
Fiyatlara gelecek olursak eğer, Ağustos ayı içerisinde Amerika dışındaki pazarlara sunulacak olan Moto X Play 300 dolar civarı bir fiyatlandırma ile gelecek ve bu açıdan rekabetçi olacak gibi görünüyor. Moto X Style ise Moto X Pure adı altında Amerika'da 399 dolarlık etiket fiyatı ile Eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şirketin iddiasına göre Moto X Style muadili olan cihazlardan 300$-400$ daha uygun bir fiyatla sunulacak. 60 farklı ülkede kullanıcılarla buluşacak olan yeni Motorola telefonları için ülkemize gelip gelmeyecekleri ise malesef muallak ama umarız gelirler.  
 
Akıllı Telefonda Hangisi Daha Önemli ? Oy Ver 744 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The Musketeer 4 yıl en beğenilen
Abi isterse 15mm kalınlıkta olsun ama pili büyük olsun.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl
pil 8 saat ekran açık wi-fi kullanmama izin veriyorsa kaç mAh koyduklarına pek bakmıyorum açıkcası. 10mm kalınlık ve 180mg ağırlık da sizin vurguladığınız kadar fazla değil bana göre. lg g4 de benzer boyutlara sahipti ama onu bu konuda bu kadar eleştirdiğini hatırlamıyorum.
DxO benchmark'a göre moto x kamera konusunda 3. sırada 1: S6 2: Note 4.
Bana göre en başarılı telefonları moto g 3rd gen. telefon cidden çok güzel olmuş kendi fiyat kategorisinde genel olarak en başarılı telefon bana göre.
pil 8 saat ekran açık wi-fi kullanmama izin veriyorsa kaç mAh koyduklarına pek bakmıyorum açıkcası. 10mm kalınlık ve 180mg ağırlık da sizin vurguladığınız kadar...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skywalker06 4 yıl
İlk nesil Moto Gde kalın diye eleştiriliyordu beni hiç bir zaman rahatsız etmedi ayrıca malzeme kalitesi olarak çok iyiydi kılıfsız rahat rahat kullanıyordum şimdi galaxy s5e geçtim bişey olmasın diye spigen armor takıp kullanıyorum moto g kalınlığına ulaştı değişen birşey olmadı Moto X Style telefonu gelirse galaxy s5ten geçebilirim çünkü motorolanın sunduğu güncelleme olsun malzeme kalitesi olsun başka bir firma sunamıyor adamlar hiç unutmuyorum moto gde 1 nisan için bir anda bootloader animasyonunu güncellemesini yapıp şaka yapmışlardı böyle şeyleri düşünmesi firmanın güzel o yüzden tekrar Motorola gelirse bir daha alma taraftarıyım
İlk nesil Moto Gde kalın diye eleştiriliyordu beni hiç bir zaman rahatsız etmedi ayrıca malzeme kalitesi olarak çok iyiydi kılıfsız rahat rahat kullanıyordum şi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aceleciburak 4 yıl
wolfestein
Motorolanın telefonları Türkiyeye niye gelmiyor anlamış değilim. Şirket lenovoya da satıldı ama değişen bir şey yok.

Lenovo ya Twitter üzerinden sordum uzunca bir süre Lenovo Markalı cihazlar ile yola devam edilecekmiş Hala Motorolayı getirmemem mantığını anlamış değilim Lenovo kaybetmeye oynuyor farkında değil.
Mağazamda lenovo Modelleri satılmadığından diğer mağazalara göndermek zorunda kaldı özellikle buraya yazıyorum Bir Lenovo yetkilisi kendi cihazlarının tutmadığını bilsin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 4 yıl
Motorola'nın telefonları Türkiye'ye niye gelmiyor anlamış değilim. Şirket lenovo'ya da satıldı ama değişen bir şey yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 4 yıl
Su moto x style'in kamerasinda ois olsaydi muthis is cikarmis olacakti. Yinede fiyatina gore guzel telefon yapmislar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gwynbleidd. 4 yıl
umarım TR ye gelirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 4 yıl
bir seneye yakındır Moto X 2014 kullanıyorum.Htc One M7 ile birlikte bana sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan ikinci cihaz oldu.Samsung,Sony,Lg vs kullanan arkadaşlar kusuruma bakmasın ama bu iş yazılım olmadan olmuyor.Bu kadar düzgün bir yazılımı olan bir cihaz Nexus'lar dışında görmedim.Moto x Style^ı da ne yapıp edip temin edip kullanıcam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaramelizeYogurt 4 yıl
Erdi bey videoda kullandığınız laptopun modeli nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atabey444 4 yıl
Canınız sıkılıyor heralde sayın editörler. Türkiye piyasasına girmeyen nerde bir telefon var dh inceler durur. Piyasada olan telefonların incelemesi nerde? S6 incelemesi 5 dk falandı yada on dk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgencer05 4 yıl
S.a.Genelde telefonun stabil olması öncelikli tercih sebebim. Bu yüzden ios ve blacberry OS telefonları daha çok beğeniyordum.androidin samsungdan ibaret olmadığını ve kullanılabilir olduğunu HTC kullanınca anladım ve andride karşı onyargım azaldı.nexus serilerinin de hep methini duyardım fakat 400 kadar telefon kullanmama rağmen kullanmak nasib olmadı. İkinci telefon olarak tesadüfen ve birazda eskiyi yâd etmek için 350 lira gibi uygun bir rakama 2.el moto g aldım 1.nesil. Saf android neymiş bu sayede öğrenmiş oldum.ardından moto g gibi alt segment bir telefon bu kadar kullanışlı ve stabilken moto x nasildir diye güçlü bir merak oluştu:) moto x bambu kaplama olandan aldım.bu telefonuda beğendim fakat amoled ekranları sevmediğim için şuan tekrar moto g kullanıyorum. Velhasıl Motorola sayesinde android de kullanabilecegimi anladım.tek sıkıntısı benim gibi sık telefon değiştiren insanlar icin elden çıkarması biraz zor popüler markalara göre. Türkiye de resmi olarak satılırsa moto g yı tekrar almayı çok isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 yıl
kalın olsun bataryası uzun ömürlü olsun kalınlığı hiç farketmez nokia 5110 a kadar çıkabilir kalınlığı hafiflikte 250 grama kadar sıkıntı yok üstüne üstlük kamerayı da çıkartsınlar ona para harcayacaklarına işlemciyi en güncelini rami de 4 gb koysunlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 4 yıl
Moto makerla beraber uygun fiyatla türkiyeye gelse moto g 13-20 yaş arası satış rekoru kırar kanımca :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 4 yıl
Eh be erdi kes şu sakalları piri pak görelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Piline ve donanımına, dayanıklılığına göre en makul büyüklükte telefonu sony yapıyor, altında üstünde boşluk var diyen boş konuşuyor, aynı boşluklar hiçbir dayanıklılık sertifikası olmayan iphoneda da mevcut üstelik daha az pil ve daha zayıf donanıma rağmen, ince g3 lerin kasaları sürekli çatlıyor, Samsungların ekranları çok kolay çatlayıp kırılıyor, alt ve üstteki kalın çerçeve telefon düştüğünde darbeye karşı mukavemeti arttırıyor çerçevesiz televizyon alırım çünkü koyuyorum yerine 10 sene duruyor,elimden düşürmediğim bir cihazın çerçevesiz olmasını istemem.çerçevesiz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:02
Huawei bilgisayar dünyasına hızlı girdi: İşte MacBook'un rakibi
16,7b izlenme · 2 yıl
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
753 izlenme · 10 sa. yeni video
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14,2b izlenme · 5 ay
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,5b izlenme · 1 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
3,9b izlenme · 20 sa. yeni video
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,7b izlenme · 6 ay
34:08
2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz
7b izlenme · 1 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,6b izlenme · 1 ay
07:37
Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş?
10b izlenme · 9 ay
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
14b izlenme · 2 ay
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
9,9b izlenme · 6 ay
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 2 yıl
13:32
Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"
15,3b izlenme · 2 yıl
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim