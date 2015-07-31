Motorola'nın yeni telefonlarını değerlendirdik: Yeni nesil Moto G, Moto X Play ve amiral gemi Moto X Style

Motorola yeni nesil akıllı telefon modellerini duyurdu. 2015 model ya da bir başka ifade ile üçüncü nesil Moto G, ürün gamına yeni giren Moto X Play ve geçen yılın amiral gemi modeli olan Moto X'in ye

Motorola yeni nesil akıllı telefon modellerini duyurdu. 2015 model ya da bir başka ifade ile üçüncü nesil Moto G, ürün gamına yeni giren Moto X Play ve geçen yılın amiral gemi modeli olan Moto X'in yerini alacak Moto X Style hakkında merak edilen detaylar, fiyat öngörüleri ve olası rakipleriyle kıyaslamaları vidoemuzda bulabilirsiniz.

- Üçüncü nesil Moto G:

Çıktığı dönemde büyük ses getiren Moto G, yüksek fiyat/performans dengesi ve sade arayüzü ile dikkat çekmişti. 2015 model Moto G hem donanım hem de tasarım seviyesinde yenilikler getiriyor. Tasarım cephesindeki dikkat çekici gelişme, telefonu kişisel zevkleriniz doğrultusunda özelleştirebiliyor olmanız. Moto Maker üzerinden farklı gövde kısımlarında değişik renkler tercih edebilirsiniz ancak böylesi bir durumda telefon maliyetinde 40-50 dolarlık bir artış söz konusu olabilir. Bir diğer yenilik ise IPX7 sertifikası ile kasanın artık su geçirmez olması, böylece sınıfında bu özelliğe sahip nadir cihazlardan oluyor.

Donanım tarafında ilk dikkat çeken geliştirme işlemci kısmında, Moto G, Qualcomm'un 64-bit Snapdragon 410 işlemcisini kullanıyor. Android 5.1.1 ile birlikte safkan bir 64-bit cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Önceki Moto G modellerinde 1GB RAM bulunuyordu, üçüncü nesil Moto G'de ise hem 1GB hem de 2GB seçenekleri var. Eğer 8GB depolama kapasitesine sahip olan modeli alırsanız 1GB RAM'e, 16GB kapasiteli modeli alırsanız 2GB RAM'e sahip oluyorsunuz. Bir başka donanım yeniliği ise kamera bölümünde görüyoruz. Geçen yılın Moto G modelinde 8MP çözünürlüğünde Sony IMX179 kamera sensörü kullanılırken, 2015 model Moto G'de ise 13MP çözünürlüğünde Sony IMX 214 sensörüne yer verilmiş. Bu sensörü daha önce Nexus 6 ve OnePlus One gibi cihazlarda görmüştük. Ayrıca kameranın diyafram değeri de F/2.4'den F/2.0'a geliştirilmiş. Buna ek olarak özçekim tutkunları için ön kameranın çözünürlüğü de 2MP'den 5MP'e yükseltilmiş.

Kapasite söz konusu olduğunda, her iki varyasyonda microSD kart desteği ile dikkat çekiyor lakin RAM farkı düşündürücü unsur oluyor, geleceğe dönük olarak 2GB RAM kesinlikle daha doğru bir yatırım olacaktır. Motorola'ya özgü çeşitli yazılım özellikleri (kilit ekranında bildirimlere müdahele etme ve sallayarak kamerayı çalıştırma) ile bezenen telefonun pil kapasitesi de arttırılarak 2070mAh'den 2470mAh kapasitesine yükseltilmiş. Bu donanım paketi için iyi bir batarya büyüklüğü. Son olarak fiyatlara göz atalım, yurtdışı için açıklanan fiyatlar 8GB'lık modelde 179$, 16GB'da ise 219$.

- Ürün gamının yeni temsilcisi Moto X Play

Orta segment akıllı telefon pazarında rekabet iyiden iyiye artış gösterirken, Motorola da zirve yarışına dahil olmak istiyor. Duyurusu yeni yapılan Moto X Play, şirket için yeni bir klasman oyuncusu olarak değerlendirilebilir. Kendisine birazdan değineceğimiz amiral gemisi Moto X Style ile benzer tasarım diline sahip olan Moto X Play, bir Motorola farkı olarak kasa seviyesinde çeşitli kişiselleştirme olanakları sunuyor. Aynı zamanda metal çerçeveye sahip olan telefon 10.9mm ile sınıfında kalın ve 169 gr. ile de sınıfında ağır olan cihazlardan bir tanesi.

Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 işlemcisini kullanan ve 2GB RAM ile donatılan telefon 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Moto G'den farklı olarak RAM kapasitesinin sahip olduğu cihaz, daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 128GB'a kadar microSD hafıza kartı kullanımına da olanak tanıyor. 5.5-inç ekran boyutu ve 1080p çözünürlüğünü Snapdragon 615 işlemci ile yanyana getirdiğimizde ülkemizde satılan Vodafone Smart Ultra 6 ile benzerlik gösterdiği ortaya çıkan cihaz, daha ziyade 3630mAh kapasiteli piliyle fark yaratıyor. Motorola'nın Turbo Charge adını verdiği hızlı şarj özelliğine sahip telefo, Motorola'ya göre 2 tam gün çalışabiliyor. 802.11ac teknolojisinin desteklenmediği telefon GPS/GNSS ve NFC gibi özelliklere de sahip. İlginç olan detay ise orta seviye telefon olmasına karşın Moto X Play, üst segmentteki Moto X Style'dan %21 daha büyük pil ile geliyor.

Moto X Play de diğer Motorola telefonları gibi hem kalın hem de ağır bir gövdeye sahip. 10.9mm kalınlığında ve 169gr. ağırlığında olan telefonun fiziklsel ölçüleri görece büyük sayılabilecek pilinden ötürü kısmen anlayışla karşılanabilir lakin kesin olan bir şey var ki, Motorola bir sonraki jenerayonda cihazları hem inceltip hem de hafifletmenin bir yolunu bulmalı. Rakipleriyle kıyasladığımız zaman, bu konuda geride kalmaya başladıkları açık. Performans tarafında ise Snapdragon 615 işlemcinin beraberinde getirdiği Adreno 405 GPU'su, Full HD için çok yeterli bir platform değil malesef. Ancak genel özellikleri itibariyle fiyatı düzgün ayarlanırsa Moto X Play orta segmentte dikkat çekici bir seçenek olabilir.

- Yeni amiral gemisi Moto X Style

Geçtiğimiz sene tek bir Moto X modeline sahip olan Motorola, bu sene sayıyı ikiye çıkarırken, geçen senenin Moto X'nin yerini alacak model Moto X Style oluyor. Tasarım konusunda telefon en büyük avantajı geniş kişiselleştirme seçenekleriyle sunuluyor olması. Eylül ayı gibi çıkması beklenen telefon rengarenk alabilmek mümkün olacak. Arka tarafta ayrıca farklı tip ve materyallerde kapak seçeenekleri de kullanıcılara sunulacak. IP52 sertifikası ile sıçrama korumasına sahip olan telefon, 11mm kalınlığı ve 179 gr. olan ağırlığı günümüz akıllı telefonları arasında en iri modellerden biri oluyor.

5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, LG G4 ile benzer şekilde Qualcomm'un 6 çekirdekli Snapdragon 808 platformunu ve Adreno 415 GPU'sunu kullanıyor. Genel işlemlerde yeterli olan bu platform, malesef 2K çözünürlüğü için gerçek anlamda olması gereken performans seviyesine ulaşamıyor ama kullanıcısını da yarı yolda bırakmıyor. 3GB RAM ile donatılan Moto X Style, 16GB/32GB/64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunarken, microSD hafıza kartının unutulmamış olması da telefonun artı hanesine bir puan daha kazandırıyor.

Modern Motorola telefonların en büyük dezavantajı genelde kamera kısmında karşımıza çıkıyordu. Bu sene kamera konusunu çözmeye karar veren Motorola, Moto X Style'da sağlam iş çıkarmışa benziyor. Muhtemelen Sony üretimi IMX230 olduğu tahmin edilen ancak resmi olarak doğrulaması yapılmayan 21MP çözünürlüğündeki sensör, faz algılamalı netleme de yapabiliyor. 1/2.4-inç büyüklüğünde olan sensör, 1.1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor ve kamera F/2.0 diyafram değeri ile geliyor. Geçen yılın Moto X'inde kullanılan 13MP çözünürlüğündeki IMX135 sensörünü dikkate aldığımızda hem sensör hem de işlemcinin ISP motoru itibariyle ciddi bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz.Çift tonlu LED flaş ile desteklenen kameranın en dikkat çekici eksikliği ise OIS olarak ifade ettiğimiz optik görüntü sabitleme özelliğinin olmaması.

Android 5.1.1 üzerinde Motorola'nın hafifçe özelleştirilen, neredeyse standart arayüz diyebileceğimiz kullanıcı arabirimine sahip olan telefon, eğlence düşkünleri için stereo ses sistemiyle de ön plana çıkıyor. Sony ve HTC gibi firmaların üst seviye modellerine ses konusunda rakip olan Moto X Style , serinin diğer üyelerinden farklı olarak daha yüksek hızda WiFi bağlantısı için 802.11ac kablosuz ağ standardına da destek sunuyor. Bu arada donanım seviyesinde bir dikkat çekici farkdan daha bahsetmek isterim, geçen sene ki Moto X AMOLED panel kullanırken, Moto X Style'ın 5.7-inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğündeki ekranı IPS panel kullanıyor. Pile de değinelim isterseniz, Moto X Style'da 3000mAh kapasiteli pil kullanılıyor. Motorola'nın açıklamasına göre eğer Turbo Charger özelliği kullanılırsa 15 dakikalık şarj ile Moto X Style 10 saat boyunca karma kullanım için yetecek kadar pil doluluğuna ulaşabiliyor. Motorola'ya göre bu özellik en performans hızlı şarj özelliği ancak bunun ne derece doğru olduğunu görmek için cihazların çıkmasını beklememiz gerekecek.

Fiyatlara gelecek olursak eğer, Ağustos ayı içerisinde Amerika dışındaki pazarlara sunulacak olan Moto X Play 300 dolar civarı bir fiyatlandırma ile gelecek ve bu açıdan rekabetçi olacak gibi görünüyor. Moto X Style ise Moto X Pure adı altında Amerika'da 399 dolarlık etiket fiyatı ile Eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şirketin iddiasına göre Moto X Style muadili olan cihazlardan 300$-400$ daha uygun bir fiyatla sunulacak. 60 farklı ülkede kullanıcılarla buluşacak olan yeni Motorola telefonları için ülkemize gelip gelmeyecekleri ise malesef muallak ama umarız gelirler.

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