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Motosiklet dünyasının sevilen isimlerinden Altın Elbiseli Adam hayatını kaybetti

Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan Barkın Bayoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bu haber Bayoğlu'nun sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
1 yıl
4,8b
1
73
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Motosiklet dünyasının sevilen isimlerinden Altın Elbiseli Adam hayatını kaybetti
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Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan ve Türkiye'de insanlara motosikleti sevdiren Barkın Bayoğlu Pazartesi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Ayrıca Bkz. "Westworld ve Stranger Things'in 2. sezonlarından ilk fragmanlar yayınlandı"

Barkın Bayoğlu 1975 yılında İstanbul'da doğmuş sonrasında İngiltere, Belçika, Kazakistan ve Afganistan gibi çeşitli ülkelerde yaşamını devam ettirmişti. Türkiye'de İki Teker ve Oto Haber dergisinde editör olarak içerikler oluşturdu, televizyonda da Showmax ve Skytürk kanallarında program yaptı.

Altın Elbiseli Adam Lakabı Nasıl Çıktı?

Altın Elbiseli Adam lakabıyla ilgili olarak Bayoğlu, Kazakistanda çalışırken bir müzede M.Ö. 5.yy'da ölen bir prensin üzerinde Türkçe yazıları olan altın rengi bir elbisesi ile gömüldüğünü ve bundan çok etkilendiğini söylüyor. Daha sonra Türkiye'ye döndüğü zaman bir video çekimi için gönderilen tulumun altın rengi olması ile Altın Elbiseli Adam fikri ortaya çıktı. Skytürk'te yayınlanan Altın Elbiseli Adam programı ile büyük hayran kitlesi elde eden Bayoğlu, program sonrasında aynı isimle YouTube kanalı oluşturdu ve içeriklerini burada yayınlamaya başladı.


Barkın Bayoğlu 21 Mart 2007 tarihinde açtığı YouTube kanalında 241 bin takipçiye ulaşırken toplamda 66 milyon görüntülenme elde etti. Bayoğlu dergide, televizyonda ve YouTube'da oluşturduğu içerikler ile bir çok insana motosikleti sevdirmeyi başardı. Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.


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Şıh Hazretleri 1 yıl en beğenilen
Millete ve pek çok kişiye motorsikleti sevdiren insan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.
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bufujamal 1 yıl St Batuhan
videolarını izlemeden akıl verir düzeyde yorum yapma. tanımıyorsan motosiklet ile alakan yoksa sessiz kal.
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TIME 1 yıl St Batuhan
St Batuhan
hobametin

Motor dünyasının Mesut Çevik'iydi Allah rahmet eylesin.

Beğenmediği motora direkt leş diyor ve sevdiği temel bir marka açısından onca hata yapmasıına rağmen anca eleştiride bulunuyorsa olabilir.

Neyse tanımış olsaydım sanırım motorları sevebilirdim diyeceğim anca zira hiç duymamıştım bile. Yine de ironik şekildeki ölümler daha da üzücü olabiliyor sevenleri için.

Bos konusmusun.
St BatuhanhobametinMotor dünyasının Mesut Çevik'iydi Allah rahmet eylesin.Beğenmediği motora dir...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Allah rahmet eylesin.
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10ff 1 yıl
sanırım rahmetlinin satış ilanını buldum. sahibinden.com/...
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inifiesta 1 yıl
Kendisini şu video ile tanımıştım.

Allah rahmet eylesin.
Şu videosu beni açıkçası korkuttu. Böyle hareketler cesaret ister.

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YÜZÜKBAŞI 1 yıl
Motor şehir içinde eyvallahta şehirlerarası yollarda sakat biri dalgın olur farketmez vs feci şekilde ölürsün
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KumKekliği 1 yıl
Motorsiklet camiasının başı sağolsun
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Free WiLL 1 yıl
7 den 77 ye motosikleti sevdirmekle kalmayıp aynı zaman da bilinçlendiren idealist insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin.
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tplon 1 yıl
Bu adamı keyifle dinlemek için motora ilgi duymaya gerek yoktu. Eğriye eğri doğruya doğru diyen sağlam karakteri, temiz kalbi, zeka dolu ve esprili üslubuyla motor konusunda bilgilenmek için takip edenler kadar muhabbetini dinlemek için takip edenler de hayli fazlaydı.
Ölüm haberi fena sarstı, ailemden biri ölmüş gibi hissettim.
Son olarak motorcuların kontağı açmadan önce bu adam bile öldüyse bizim aldığımız risk bu işe değer mi diye demeleri gerektiğini düşünüyorum.
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killnOd 1 yıl
Butun sevenlerinin Başı sağolsun , ALLAH RAHMET Eylesin , Mekânı Cennet olsun...Turk Motosoklet dunyasi onemli birini daha kaybetti ne yazikki :(
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halitozbasli 1 yıl
Allah rahmet eylesin tekrar bir yakınımı kaybetmişim kadar koydu ölüm haberi hepimizin başı sağolsun. Türkiye bugün yeri kolay kolay doldurulamayacak bir apachi reisini kaybetti.
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tobepeople 1 yıl
Yıllardır motorsiklet incelemelerini izlerdik ailecek yazık oldu çok da iyi yapıyordu artık kim bilir kimlere kaldık.
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