Motosiklet dünyasının sevilen isimlerinden Altın Elbiseli Adam hayatını kaybetti

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Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan ve Türkiye'de insanlara motosikleti sevdiren Barkın Bayoğlu Pazartesi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Barkın Bayoğlu 1975 yılında İstanbul'da doğmuş sonrasında İngiltere, Belçika, Kazakistan ve Afganistan gibi çeşitli ülkelerde yaşamını devam ettirmişti. Türkiye'de İki Teker ve Oto Haber dergisinde editör olarak içerikler oluşturdu, televizyonda da Showmax ve Skytürk kanallarında program yaptı.

Altın Elbiseli Adam Lakabı Nasıl Çıktı?

Altın Elbiseli Adam lakabıyla ilgili olarak Bayoğlu, Kazakistanda çalışırken bir müzede M.Ö. 5.yy'da ölen bir prensin üzerinde Türkçe yazıları olan altın rengi bir elbisesi ile gömüldüğünü ve bundan çok etkilendiğini söylüyor. Daha sonra Türkiye'ye döndüğü zaman bir video çekimi için gönderilen tulumun altın rengi olması ile Altın Elbiseli Adam fikri ortaya çıktı. Skytürk'te yayınlanan Altın Elbiseli Adam programı ile büyük hayran kitlesi elde eden Bayoğlu, program sonrasında aynı isimle YouTube kanalı oluşturdu ve içeriklerini burada yayınlamaya başladı.





Barkın Bayoğlu 21 Mart 2007 tarihinde açtığı YouTube kanalında 241 bin takipçiye ulaşırken toplamda 66 milyon görüntülenme elde etti. Bayoğlu dergide, televizyonda ve YouTube'da oluşturduğu içerikler ile bir çok insana motosikleti sevdirmeyi başardı. Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.