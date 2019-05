Westworld ve Stranger Things'in 2. sezonlarından ilk fragmanlar yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da heyecan verici birçok yeni proje tanıtıldı. Özellikle Marvel ve DC panellerinin büyük ilgi gördüğü SDCC 2017'de filmlerin yanı sıra diziler de görücüye çıktı. Etkinlikte en çok dikkat çeken diziler ise Westworld ve Stranger Things oldu.

İlk olarak HBO, popüler dizisi Westworld'ün ikinci sezonundan ilk fragmanı yayınlandı. Jonathan Nolan ve Lisa Joy tarafından hazırlanan Westworld, geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonu ile büyük beğeni toplamıştı. Dizinin 2. sezonu 2018'de başlayacak olsa da yeni sezonun çekimlerine şimdiden başlanmış durumda.

Comic-Con'da hem yeni filmlerini hem de yeni dizilerini tanıtan Netflix de sevilen dizisi Stanger Things'in 2. sezonundan ilk fragmanı yayınladı. İzleyicileri 80'li yıllara götüren ve E.T, The Goonies ve Stand By Me gibi o yıllara damga vurmuş filmlere benzetilen Stranger Things, bu yıl yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek.

İlk sezonun bittiği noktanan 1 yıl sonrasında geçen 2. sezon, dizinin yaratıcıları tarafından yeni sezondan çok bir tür devam filmi olarak tanımlanıyor. İlk sezonunda 8 bölüme yayılmış tek bir hikaye anlatan dizi, ikinci sezonunda da benzer bir yol izleyecek. Stranger Things'in 9 bölümden oluşan 2. sezonu 27 Ekim'de yayınlanacak.