Mountain Lion kullanıcıları için Safari 6.1 yayınlandı: Paylaşılan Bağlantılar, Güç Modu, Yandex seçeneği

Apple, Mavericks'le birlikte yenilenen Safari'yi 6.1 sürümüyle birlikte Mountain Lion ile buluşturuyor.

Her ne kadar Mavericks ücretsiz olarak yayınlansa da Mountain Lion'da çeşitli sebeplerle kalmak isteyenler için yayınlanan Safari 6.1, Mavericks'le gelen Safari'nin birçok özelliğini içeriyor:

Paylaşılan bağlantılar: Twitter'dan takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı bağlantıları görebilme

Yeni Sidebar: Sık Kullanılanlar, Okuma Listesi ve Paylaşılan Bağlantılar'ı bir arada gösteren yeni Sidebar

Tek tık ile sık kullanılanlara kaydetme: Akıllı Arama Alanı'nın sol tarafında bulunan + işaretine tek tıklama ile siteyi okuma listesine ekleme ya da tıklayıp kısa bir süre basılı tutarak Favoriler ya da Sık Kullanılanlara kaydetme

Safari Güç Tasarrufu: Sitelerde ana öğeler dışındaki reklam gibi görsel öğelerden istediğinizi oynatabilme

3.parti Veri Engelleme: Standart olarak 3.parti sitelerin veri transfer istekleri reddedilerek, 3.kişilerin internet gezintinizi izlemesi engellenir

Yandex Aramalar: Rus kullanıcılar, tarayıcının standart arama motoru olarak Yandex'in seçebilirler

Mountain Lion için yayınlanan Safari 6.1'e Mac App Store içerisinde yer alan Software Update üzerinden ulaşabilirsiniz.