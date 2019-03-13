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Mozilla, Firefox Send’i genişletilmiş özellikleriyle duyurdu

Mozilla bir süredir test aşamasında olan hizmeti Firefox Send’i nihai haliyle kullanıma sundu. Eklenen yeni özellikleriyle daha kullanışlı hale gelen servisin detayları haberimizde.
2 ay
4,1b
1
18
Diğer Yazılım
Metehan Göktaş
Yazar
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Yazılım vakfı Mozilla her ne kadar geliştirdiği Firefox tarayıcısıyla bilinse de farklı alanlarda da girişimlerde bulunuyor. Firefox Test Pilot altında bir deney olarak kullanıma sunulan Firefox Send nihai haliyle kullanıma sunuldu.
2017 yılında bir deney olarak hizmete açılan Firefox Send o günden bu güne bir çok kullanıcının işini kolaylaştırdı. Mozilla yaptığı duyuruda servisin stabil halini kullanıma açtığına yer verdi. İlk zamanlar maksimum dosya boyutu 1 GB ile sınırlı olan paylaşım hizmeti ayrıca bağlantıyı 1 günlük veya 1 defa indirme ile sınırlandırma seçenekleri sunmaktaydı. 
Firefox Send’in dün itibariyle kullanıma sunulan son haliyle birlikte artık kullanıcılar yükledikleri dosyalarının indirme sınırını sayıca 100’e kadar ayarlayabildikleri gibi bağlantı için 5 dakikadan 1 haftaya kadar süre de belirleyebiliyorlar.

Dosya boyutu sınırı 2.5 GB'a yükseltildi 

Ayrıca Firefox hesabı ile giriş yapıldığında yüklemelerinizi yönetme imkanı da sunan servisin dosya boyutu da 2.5 GB’a yükseltildi. Dosyalarınızın aktarım esnasında şifrelendiği Firefox Send’de ayrıca dosyanıza bir şifre de atayabiliyorsunuz.
Son olarak Mozilla’nın paylaşım hizmeti için haftanın ilerleyen günlerinde beta Android uygulamasını yayınlayacağını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://blog.mozilla.org/blog/2019/03/12/introducing-firefox-send-providing-free-file-transfers-while-keeping-your-personal-information-private/ Yorum Yaz
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alaz1903 2 ay en beğenilen WaylandIZMIR
Mozilla Vakfı 2003 yılında Firefox'u çıkardığında Ne Gmail vardı, ne Google Chrome. Google kapatmadan önce bir şey kapatmazlar merak etmeyin. Ayrıca adamların her şeyi açık kaynaktır ve bin kat daha güvenilirdir. Bu hizmet diğer kullanıcılara dosya gönderme hizmeti zaten. Kapatsalar ne olur. Kapatma konusuna gelirsek Google'ın binbir hevesle duyurup yakın zamanda kapattığı hizmetlere bakın siz: Google plus, Allo, Google Inbox ilk aklıma gelenler...
Ama ezberden konuşmak çok güzel.
Mozilla Vakfı 2003 yılında Firefox'u çıkardığında Ne Gmail vardı, ne Google Chrome. Google kapatmadan önce bir şey kapatmazlar merak etmeyin. Ayrıca adamların h...
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alaz1903 2 ay WaylandIZMIR
1995 yılından bu yana internet kullanırım, boş yapmak konusunda bu kadar ısrarcı birini görmedim. Güvenlikten dem vurmuşsun, stabiliteden söz etmiş yakında kapanması muhtemel demişsin, sana google'in insanları toplayıp son verdiği ve yarı yolda bıraktığı hizmetleri sayıyorum cevabın yok. Verdiğim tarih örneği kuruluş yılı ile kalite arasında ilişki kurmak için değil, yakında kapanır dediğin içindi. Konuyu kendin açmama rağmen bunu anlamıyor, üzerine Tesla örneğiyle alakasız, dam başında saksağan tarzında benzeşimler kuruyorsun.
1995 yılından bu yana internet kullanırım, boş yapmak konusunda bu kadar ısrarcı birini görmedim. Güvenlikten dem vurmuşsun, stabiliteden söz etmiş yakında kap...
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alaz1903 2 ay WaylandIZMIR
Öncelikle Mozilla bir vakıftır kardeşim, bağışlarla ve diğer gelirlerle ayakta durur, kar amacı gitmez ve benim satın alabileceğim hisseleri yoktur. Ama senin konunun altına gelip alakasızca yazdığın ve öve öve bitiremediğin kurumun hisse senetleri ve avukatları boldur. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama insanlara cahil demeden önce kendinin ne dediğini bir tartmanı öneririm. Ayrıca haberdeki hizmetin bir drive hizmeti değil insanların birbirine mail eklentisi olamayacak büyüklükteki dosyaları göndermek için kullanacakları bir transfer hizmeti olduğunuda yorum yapmadan önce haberi okuyarak anla. Cloud drive'in ne olduğunu biliyorum çünkü o ya da bu firmanın drive hizmetini değil kendi kişisel cloud sunucumu kullanıyorum.
Son olarak dam başında saksağan kişiye söylenen bir hakaret değil konuyla aşırı alakasız örnekler için verilen bir deyimdir. Durum için söylenir, kişi için değil. Tam hali dam başında saksağan vur beline kazmayı dır. Argo türevleri vardır onlar ise karşılıklı konuşmada kullanılırsa hoş karşılanmaz. Biraz da Türkçe lütfen.
Öncelikle Mozilla bir vakıftır kardeşim, bağışlarla ve diğer gelirlerle ayakta durur, kar amacı gitmez ve benim satın alabileceğim hisseleri yoktur. Ama senin k...
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kelebekx3 2 ay
Bu, Google Drive alternatifi bir servis değil, Wetransfer alternatifi bir servis. Beta aşamasında bile sorunsuzca kullanıyordum, dosya iletişimi için güvenle tercih edebileceğiniz bir alternatif.
Uçtan uca şifreleme yaparak gönderdiğiniz veriler güvenli olarak iletiliyor. Bu şekliyle hem veriler güvenli iletiliyor, hem de belirli süre sonra silindiği için internet ortamında veri artığı kalmamış oluyor. E postaların ek sınırlarından dolayı kullanılabilecek bir servis, güvenlik özellikleriyle ön plana çıkmaya çalışıyor.
Burada cross bir CLI da hazırlamışlar, kullanımı kolay. İşletim sistemleri ile kolayca bütünleşebilir. Mesela Nemo dosya yöneticisi için basit bir aksiyon hazırladım, ihtiyaç halinde diğer dosya yöneticilerine kolayca uyarlanabilir.
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LordRaizo0 2 ay
Adamlar çalışıyor.
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pUnduli 2 ay
Arkadaş bir tane de " Microsoft parası neyse verip Mozillayı alsın ne işi var Edge ile " diyen vardı, bu da ona dönmüş.
Artık beklenti " dün Firefox Send'in yazarkasasını açtık delikli kuruş yok, bizde dükkan dönsün diye serverları sattık, içinde bilgileriniz de gitti kusura bakmayın " falansa adamlar servisi kapatmadan önce verinizi indirin diye bilgi verir, o konuda müsterih olun.
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x_click 2 ay
Gerçekten eski firefoxcuyum anlık çeviri yüzünden crome a geçtim şimdi Firefox zor geliyor ama operaya geçtim
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SheKilLll 2 ay x_click
ben de opera kullanıyorum 2 yıl fln olmuştur ama tek eksik dediğiniz gibi anlık çeviri acaba operada bunu çözebildiniz mi
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medverdev 2 ay
güvenli olmasına bir şey demiyorum da nedense chrome a çok alıştım mozilla biraz ters geliyor :(
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WaylandIZMIR 2 ay
Google kadar güven vermedi bana. Sanki yakında kapatıyoruz açıklaması şimdiden gelecek gibime geliyor. Sonuç olarak Mozilla, Google'ın yanında tırnak ucu büyüklüğünde bir kurum.
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alaz1903 2 ay WaylandIZMIR
Mozilla Vakfı 2003 yılında Firefox'u çıkardığında Ne Gmail vardı, ne Google Chrome. Google kapatmadan önce bir şey kapatmazlar merak etmeyin. Ayrıca adamların her şeyi açık kaynaktır ve bin kat daha güvenilirdir. Bu hizmet diğer kullanıcılara dosya gönderme hizmeti zaten. Kapatsalar ne olur. Kapatma konusuna gelirsek Google'ın binbir hevesle duyurup yakın zamanda kapattığı hizmetlere bakın siz: Google plus, Allo, Google Inbox ilk aklıma gelenler...
Ama ezberden konuşmak çok güzel.
1 Yanıt Yanıtla +21
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esmerbuyucu 2 ay WaylandIZMIR
Google'ı kafasında büyütenler de siz ve sizin gibiler.
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The Hollow 2 ay WaylandIZMIR
Diğer arkadaşın dediği gibi bu tam olarak Google Drive gibi bir hizmet değil. Kapanma durumu olsa bile mağdur olunacak çok fazla bir durum yok. Google dev bir şirket fakat, iş ahlaklarını karşılaştırırsak Mozilla ile arasında dağlar kadar fark var. Mozilla'ya güvendiğiniz şekilde Google'a güvenemezsiniz.
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firefox send, Firefox ve
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