Mozilla, Firefox Send’i genişletilmiş özellikleriyle duyurdu

Yazılım vakfı Mozilla her ne kadar geliştirdiği Firefox tarayıcısıyla bilinse de farklı alanlarda da girişimlerde bulunuyor. Firefox Test Pilot altında bir deney olarak kullanıma sunulan Firefox Send nihai haliyle kullanıma sunuldu.

Firefox Send’in dün itibariyle kullanıma sunulan son haliyle birlikte artık kullanıcılar yükledikleri dosyalarının indirme sınırını sayıca 100’e kadar ayarlayabildikleri gibi bağlantı için 5 dakikadan 1 haftaya kadar süre de belirleyebiliyorlar.

Dosya boyutu sınırı 2.5 GB'a yükseltildi

Ayrıca Firefox hesabı ile giriş yapıldığında yüklemelerinizi yönetme imkanı da sunan servisin dosya boyutu da 2.5 GB’a yükseltildi. Dosyalarınızın aktarım esnasında şifrelendiği Firefox Send’de ayrıca dosyanıza bir şifre de atayabiliyorsunuz.

Son olarak Mozilla’nın paylaşım hizmeti için haftanın ilerleyen günlerinde beta Android uygulamasını yayınlayacağını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://blog.mozilla.org/blog/2019/03/12/introducing-firefox-send-providing-free-file-transfers-while-keeping-your-personal-information-private/

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yılında bir deney olarak hizmete açılano günden bu güne bir çok kullanıcının işini kolaylaştırdı. Mozilla yaptığı duyuruda servisinkullanıma açtığına yer verdi. İlk zamanlar maksimum dosya boyutu 1 GB ile sınırlı olan paylaşım hizmeti ayrıca bağlantıyı 1 günlük veya 1 defa indirme ile sınırlandırma seçenekleri sunmaktaydı.