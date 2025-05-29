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    Excel'de yüzde hesaplama nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken formüller

    Excel yüzde formüllerine sıkça ihtiyaç duyuluyor. Excel'de yüzde (%) hesaplama (yüzde ekleme, artış, eksiltme gibi) nasıl yapılır hızlı ve basit adımlarla burada bulabilirsiniz.

    Excel’de yüzdeler, bağlamı olmayan rakamları belirli bir durumu karşılaştırma ve anlama aracına dönüştürür. Yüzdeler, sayılar arasındaki ilişkileri göstermek için basit bir yöntem sunar ve fiyat dalgalanmalarını hesaplama, oranları belirleme, finansal sonuçları analiz etme veya performansı değerlendirme gibi işler için faydalıdır. Bu yaklaşım, sayısal bağlantıları etkili bir şekilde sunmaya yardımcı olur. Excel’de yüzde hesaplamada ustalaşarak verileri anlamayı ve verimliliğinizi geliştirebilirsiniz. Bu rehber yazıda Excel yüzdelik hesaplamanın nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Temel yüzde hesaplamadan yüzde artış, yüzde eksiltme, iki hücre arasında yüzde hesaplamaya kadar Excel’de % hesaplama formülleri burada bulabilirsiniz.

    Excel yüzde hesaplama formülleri ✖️
    İşlem Formül Açıklama
    Bir sayının yüzdesini hesaplama =A1 * 10% A1 hücresindeki sayının %10'unu verir
    Yüzde artışı hesaplama =(Yeni - Eski) / Eski Değer artışının yüzde olarak oranını verir
    Yüzde azalışı hesaplama =(Eski - Yeni ) / Eski Değer azalışının yüzde olarak oranını verir
    İki sayı arasındaki yüzde farkını hesaplama =(A1 - B1) / B1 A1'in B1'e göre yüzde farkını verir
    Yüzde ekleme =A1 + (A1 * 10%) A1 değerine %10 ekleyerek yeni değeri verir
    Yüzde indirim hesaplama =Fiyat - (Fiyat * İndirim Oranı / 100) Fiyata belirtilen oranda indirim (iskonto) uygular

    Excel'de sayıları yüzde olarak biçimlendirme 💯

    excel hücreyi yüzde olarak biçimlendirme Tam Boyutta Gör
    Excel, yüzdeleri hesaplamak için birkaç kolay yöntem sunar. Ancak, öncesinde Excel’de yüzde hesaplamalarında sonucun doğru biçimde gösterilmesi için hücrelerdeki sayıların yüzde olarak biçimlendirilmesi gerekir. Bunu yapmak için hesaplama yapılan hücreyi seçin ve menüden “Hücreleri Biçimlendir”e tıklayıp “Yüzde” seçeneğini seçin.

    Excel'de yüzde hesaplama nasıl yapılır ％

    excel yüzde hesaplama formülü Tam Boyutta Gör
    Formülü Excel'e girmek için öncelikle hedef hücreye tıklayın ve formül çubuğuna =(KısmiDeğer/ToplamDeğer)100 yazın. Bu işlem, hesaplama yapılacak hücrelerin kolaylıkla tanımlanmasını ve yüzde hesaplamalarının otomatik şekilde yapılmasını sağlar.
    • Hücreye kısmi değeri girin (örneğin; B2 = 17)
    • Toplam değeri başka bir hücreye girin (örneğin; B3 = 31)
    • Yeni bir hücrede yüzde formülünü uygulayın: =(B2/B3)*100

    Excel’de yüzde hesaplama formülü: (Tutar / Toplam)*100

    "Hücreyi yüzde olarak biçimlendirdiyseniz *100 yazmanıza gerek yoktur."

    Excel yüzde ekleme formülü: Yeni Fiyat = Eski Fiyat + (Eski Fiyat x 0.20)

    Excel’de yüzde %5, %10, %20 eklemek için yukarıdaki ikinci formül kullanılır.

    Yüzde artışı/azalışı ve iki sayı/hücre arasındaki farkı yüzde olarak hesaplama

    excel yüzde artışı & azalışı hesaplama Tam Boyutta Gör
    Excel’de yüzde artış ve azalışı hesaplama işlemi de sıklıkla yapılmaktadır. Bir önceki döneme ya da referans alınan bir değere göre elde edilen sonuçların yüzde olarak ifadesi, özellikle karşılaştırmalı analizlerde büyük önem arz eder.

    Yüzdelik değişim, veri analizinde temel kavramdır ve bir değerin zaman içinde nasıl değiştiğinin görülmesine yardımcı olur. İş analizi, finansal raporlama ve akademik araştırmalarda oldukça kullanışlıdır. Akıllıca seçimler yapmak için temel metriklerin iniş çıkışlarını izlemek hayati önem taşır. Peki, Excel’de iki sayı arasındaki yüzde oranı nasıl hesaplanır?

    • İlk ​​değer: İlk hücreye önceki ​​değerini girin (örneğin; B3 = 1000)
    • Yeni değer: Sonraki hücreye yeni değeri girin (örneğin; C3 = 1200)
    • Yeni bir hücrede =((C3-B3)/B3)*100 formülünü girin.
    • Excel, artışı yüzde olarak gösterecektir. Bu örnekte sonuç %20'dir.

    Excel’de iki hücre & iki sayı arasındaki yüzde farkını hesaplamak için şu formül kullanılır:

    Yüzde değişim = ((Yeni Değer - Eski Değer) / Eski Değer)100

    Yüzde indirim hesaplama

    excel yüzde indirim & iskonto hesaplama Tam Boyutta Gör
    İndirimleri hesaplamak kolay olabilir; özellikle de Excel sayfasında doğru indirim formülünü kullanırsanız. Bir işletmenin indirim sunmasının iki temel yolu, orijinal fiyattan belirli miktar veya yüzde düşmektir. Müşterilerine indirim sunan bir işletmede çalışıyorsanız, Excel’de indirim formülünün nasıl kullanılacağını bilmek hayati önem taşır. Peki, Excel'de yüzde indirimi nasıl hesaplanır?

    İndirimli fiyatı hesaplamak için;

    • İlk hücreye orijinal fiyatı girin (örneğin; C5 = 45.000)
    • Sonraki hücreye indirim oranını yüzdelik olarak girin (örneğin; %20)
    • İndirimli fiyatı hesaplamak için =C5*(1-D5) formülünü yazın.

    İndirim oranını hesaplamak için;

    • Üçüncü hücreye indirimli fiyatı yazın (örneğin; E5 = 36.000)
    • İlk hücreye orijinal fiyatı girin (örneğin; C5 = 45.000)
    • İndirim oranını hesaplamak için =1-(E5/C5) formülünü yazın.

    Excel’de yüzde indirimi (iskonto) hesaplamak için şu formül yazılır:

    Excel yüzde indirim formülü: Ürün fiyatı*(1- İndirim Oranı)

    Excel, indirimler, büyüme oranları veya test puanları gibi şeyler için yüzdeleri hesaplamayı kolaylaştırır. Yüzdeler, satışların bir aydan diğerine ne kadar arttığını göstermek gibi verileri karşılaştırmaya yardımcı olur. Excel'de sayıları yüzde olarak biçimlendirebilir, böylece verilerinizin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırabilirsiniz. Kâr ve zarar, faiz oranları, istatistikler, indirimler, miktarları karşılaştırma ve vergi hesaplaması, hepsi yüzde hesaplaması gerektirir. İster satış büyümesini takip ediyor olun, ister giderleri analiz ediyor olun, isterseniz de performans ölçümlerini karşılaştırıyor olun, Excel'de % hesaplama işlemini bilmek olmazsa olmaz bir beceridir.

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    turkelvis 7 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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    tyt 100 ayt 70 net kaç bin evin tek erkek çocuğu askerlik dilekçesi fonksiyon daima artan ise türev savcılık geriye dönük telefon dinlemesi yapılabilir mi en iyi benzin hangisi

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