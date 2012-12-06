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Mushkin, dünyanın ilk 480 GB kapasiteli mSATA SSD modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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SSD, USB bellek ve flash bellek kartı gibi çeşitli veri depolama çözümlerine imza atan Mushkin, 480 GB kapasite ile mSATA formunda tasarımı bir arada toplayan dünyanın ilk SSD modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Doğrudan dizüstü bilgisayar ve Ultrabook kullanıcılarını hedef alan SSD, yüksek performansın ve düşük enerji sarfiyatının yanısıra geniş depolama alanı arayışı içinde olan tüketicilerin ilgisini çekebilir.
Yalnızca 50.80 mm x 29.85 mm x 4.85 mm ebatlarında tasarıma sahip yeni SSD, Denver merkezli firmanın Atlas serisine mensup. SandForce SF-2281 kontrolcü ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteği ile donatılan SSD, 8 adet MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasını bünyesinde barındırıyor. SSD'nin okuma ve yazma performansına dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Fakat fikir vermek gerekirse, Atlas serisinin 240 GB'lık üyesi, saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızına ve 80.000 IOPS değerine erişebiliyordu.

480 GB'lık mSATA SSD'nin, 2013 yılının ocak ayının ortasından itibaren 499$ tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla boy göstermesi bekleniyor. Bu tür ürünlerin kaç yıl içinde daha satın alınabilir seviyeye geleceği merak konusu.

http://www.ubergizmo.com/2012/12/mushkin-pushes-msata-ssd-boundaries-with-atlas-480gb-this-janurary/ Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
1 yıldır OCZ'nin 2.5" 480 GB bazı modelleri 279$'a satılıyordu, mSata olunca tavsiye fiyatına 200$ eklemişler, fahiş bir fark, sorun üreticinin aç gözlülüğünde olmasaydı tüketici şu an vızır vızır SSD kullanacaktı, sürümden kazanmaları için her şart oluştu, buna rağmen üreticiler, müşteri memnuniyeti dışında yollara girmekte ısrar ediyorlar.
1 yıldır OCZ'nin 2.5" 480 GB bazı modelleri 279$'a satılıyordu, mSata olunca tavsiye fiyatına 200$ eklemişler, fahiş bir fark, sorun üreticinin aç gözlülüğünde ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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IItwentysixII 6 yıl
Yav he he :D:D:D bak o video geldi aklıma :D
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LeßroN 6 yıl
fiyatları düşşe daha iyi olur
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drlevent 6 yıl
nurettinaz
SSD teknolojisi her ne kadar sevmesemde apple ın macbook air serisi sayesinde ve intel in air a rakip ürünler için ultrabook adı verilen ürünlerin piyasaya sürülmesinden sonra hdd lere oranla inanılmaz hızlı gelişti ve en fazla birkaç sene sonra hdd ler sadece arviş işlerinde kullanılan ürünler olacaklar.

nurettinaz SSD teknolojisini neden sevmiyorsunuz merak ettim..alternatifi olan ve hoşunuza giden teknoloji nedir?
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
1 yıldır OCZ'nin 2.5" 480 GB bazı modelleri 279$'a satılıyordu, mSata olunca tavsiye fiyatına 200$ eklemişler, fahiş bir fark, sorun üreticinin aç gözlülüğünde olmasaydı tüketici şu an vızır vızır SSD kullanacaktı, sürümden kazanmaları için her şart oluştu, buna rağmen üreticiler, müşteri memnuniyeti dışında yollara girmekte ısrar ediyorlar.
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carter 6 yıl
Cebimizde taşıyacak halimiz yok. Fiyatları küçülteceklerine ssdleri küçültüyorlar.
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nurettinaz 6 yıl
SSD teknolojisi her ne kadar sevmesemde apple ın macbook air serisi sayesinde ve intel in air a rakip ürünler için ultrabook adı verilen ürünlerin piyasaya sürülmesinden sonra hdd lere oranla inanılmaz hızlı gelişti ve en fazla birkaç sene sonra hdd ler sadece arviş işlerinde kullanılan ürünler olacaklar.
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perikentli 6 yıl
boyu önemli değil ya 5.25 olsun bizim olsun ucuz olsun
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free_man35 6 yıl
hepsi bir gün dediğime gelecekler :) Ram, GPU ve Diskler, CPU gibi Tek entegre haline gelecek, aradaki iletişim yolları fiberoptik kablo ile olacak :)
Demedi demeyin aha buraya yazıyorum :) ha nezaman mı? kendini ari ırk sananlar paraya doyduklarında, eh oda imkansızın karesi hatta kübü sayılır
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Proph 6 yıl
Şu başlığı değiştirin , sanki ilk msata ssd
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yanyuju000 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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MIKROP DOGAN 6 yıl
yıllar önceki teknoloji dergilerimi incelediğim de
eski teknoloji ve uçuk fiyatları gördükçe aklıma bugünler geliyor
bundan 4 sene sonra 499$ değil de 199$ fiyat etiketiyle alabileceğiz
o zamana kadar yeni teknolojiler çıkacak,
bunu neden yazdım, o son cümledeki "ne zaman alınabilir seviyeye gelir" için
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intikam91 6 yıl
ya arkadaşım ben küçük boyutlu istemiyorum bana büyük olsun ama ucuz olsun, boşunamı aldık full tower kasayı. yap 3.5" lik 5.25" lik bir ssd niye kasıyorsun...
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