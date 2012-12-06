Mushkin, dünyanın ilk 480 GB kapasiteli mSATA SSD modelini duyurdu

SSD, USB bellek ve flash bellek kartı gibi çeşitli veri depolama çözümlerine imza atan Mushkin, 480 GB kapasite ile mSATA formunda tasarımı bir arada toplayan dünyanın ilk SSD modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Doğrudan dizüstü bilgisayar ve Ultrabook kullanıcılarını hedef alan SSD, yüksek performansın ve düşük enerji sarfiyatının yanısıra geniş depolama alanı arayışı içinde olan tüketicilerin ilgisini çekebilir.



Yalnızca 50.80 mm x 29.85 mm x 4.85 mm ebatlarında tasarıma sahip yeni SSD, Denver merkezli firmanın Atlas serisine mensup. SandForce SF-2281 kontrolcü ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteği ile donatılan SSD, 8 adet MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasını bünyesinde barındırıyor. SSD'nin okuma ve yazma performansına dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Fakat fikir vermek gerekirse, Atlas serisinin 240 GB'lık üyesi, saniyede 560 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 530 MB'a varan sıralı yazma hızına ve 80.000 IOPS değerine erişebiliyordu.







480 GB'lık mSATA SSD'nin, 2013 yılının ocak ayının ortasından itibaren 499$ tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla boy göstermesi bekleniyor. Bu tür ürünlerin kaç yıl içinde daha satın alınabilir seviyeye geleceği merak konusu.



http://www.ubergizmo.com/2012/12/mushkin-pushes-msata-ssd-boundaries-with-atlas-480gb-this-janurary/