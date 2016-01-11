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Mushkin, son kullanıcıya 4TB SSD ürünleri sunmaya hazırlanıyor

SSD sektöründe kapasiteyi artırmak kadar maliyetleri azaltmak da önem taşıyor. Mushkin, CES 2016 fuarında GB başına 0.25$ seviyesini yakalayacak 4GB SSD prototipini tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Mushkin, son kullanıcıya 4TB SSD ürünleri sunmaya hazırlanıyor


Günümüzde tüketiciye yönelik olarak en fazla 2TB SSD seviyelerine ulaşılabiliyor. Üreticilerin daha yüksek kapasiteler için hem NAND bellek tarafında hem de kontrolcü tarafında optimizasyonlar yapmak zorunda. Mushkin ise farklı bir teknik kullanarak 4TB SSD ürünleri sunmaya başlayacak. 

Mushkin, CES 2016 fuarında 2.5 inçlik 2TB kapasiteli Reactor serisi yeni SSD ürünlerini tanıtmıştı. 3D MLC NAND bellek kullanan ürünler bahar aylarında piyasada olacak. Firma ayrıca iki adet Reactor 2TB SSD ürününü tek bir devre kartı üzerinde bir araya getirmiş. Her parçayı SM2246EN kontrolcüsüne bağlayan firma, bu iki parçayı da yine bir kontrolcü ile JBOD olarak bağlamış. Genelde depolama sürücüleri için RAID kavramını daha çok duyuyoruz ancak sürücüleri tek bir disk gibi gösteren JBOD bağlantısı da zaman zaman kullanılıyor. 

Mushkin'in amacı en iyi performansı değil en büyük kapasiteyi sunmak. Zira prototip depolama sürücüsünde en fazla 10 000 IOPS değerleri elde edilebiliyor. Sürekli veri transfer değerleri bilinmiyor ancak Reactor 2TB SSD serisinde 460MB/s yazma hızları sunuluyordu. 4TB SSD sürücüler daha çok NAS cihazları gibi farklı kategorilere hitap edecek. 

4TB SSD modeli için Mushkin'in planladığı fiyat 500$ seviyesinin altında olacak. Böylece GB başına maliyet ise 0.25$ olarak gerçekleşecek. Mushkin'in yeni çözümü büyük kapasite arayanlara alternatif bir çözüm olacak. Ürünün yine yıl ortalarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

http://www.digitaltrends.com/computing/munshkin-4-terabyte-ssd/ Yorum Yaz
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DigitalWorld 3 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Şu an en iyi performans veren ikinci SSD diyebilirim.

Hadi ya! birincisi ne? diyeceksin.

Cevap vereyim.

850 Evo 500GB


Bu arada Pro modeller daha pahallı ama daha hızlı değiller. Evo kadar ya da çok az farkla geride kalabiliyorlar. Bazen de çok çok az önde. Ama Evo genelde daha önde.

Neden Pro pahallı. Daha kaliteli bellekler kullanılıyor.

Aslında 850 Pro da 40nm üretimi 86 gigabit 32 katmanlı MultiLevelCell ( MLC ) formunda 2Bit bellek mevcut.
850 Evo ise 19nm üretimi 128 gigabit 32 katmanlı ThreeLevelCell ( TLC ) formunda 3Bit bellek mevcut.

Bu ne demek. 850Evo da her bir bellek hücresi 3 bit veri tutabilir. 850Pro da ise her hücre 2 bit veri içerir. Şimdi bu hücreler kullanıldıkça ömründen yer. Yani 3 tane bitten herhangibirinin çalıştırılması ihtimali, 2bit veriye oranla daha fazladır. %33 gibi dursa da aslında bu oran tersten hesaplama ile %50 ye denk geliyor. TLC formu kullanılması dışında üretim teknolojisi olsun hız olsun 850 Evo daha hızlı belleklere sahip.

850Pro anlayacağın iki kat daha uzun ömürlüdür.

Şimdi ise iyi haberlere geçelim. Samsung 850Evo da bile oldukça iyi bellekler kullanmış o yüzden 5 yıl garanti veriyor. 850Pro da ise 10 yıllık garanti var.

Muhtemelen şimdi aldığımız 1TB SSD bundan 5 yıl sonra pek değerli olmayacak. İyi kısmı bu. :D


Mesela bundan 5 yıl öncesi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


64GB SSD.

Amerika dan gelme. Yani TR fiyatına göre çok daha ucuz. 300TL fiyatı var.
Yani GB Başı fiyat 4,68TL

Şimdi ise TR den 240TL ye 240GB SSD alabiliyoruz. Burada GB Başı fiyat 1TL.

Ki ben 960TL ye 1000GB aldım bu da GB başı maliyeti 96 kuruşa çekiyor.


Yani herkesin alabileceği bir fiyata bakarsak. GB başı fiyat 1TL.

Fiyat ne kadar düşmüş. Şu anki satın alma maliyeti 2010 yılının sadece %21,36 sı. Yani fiyatlar %78,63 düşmüş.

Ama haksızlık var. TR fiyatı ile Amerika fiyatını kıyasladık. 240GB bir SSD yi Amazondan 210TL ye alabilyoruz mesela. O zaman da fiyatlar %81,31 düşmüş demektir. Ki bu düşüş endeksi git gide hızlanarak artıyor. Yani ucuzlama oranı zamanla hızlanıyor.

Bundan 5 yıl sonra şu anki düşüş hızı ile birlikte bile 1TB SSD nin fiyatı ne olur dersen.

Şu an nakit olarak 1072TL ye alınabiliyor.
bizdehesapli.com/...

Yani 5 yıl sonra fiyatı 200TL olacaktır. Tabi burada sabit bir ivme ile hesap yaptık bu ilk nokta yani 5 yıl sonra muhtemel fiyatı 180TL olacaktır. Bunun dışında ikinci nokta; 5 yıl sonraki 1TB SSD ler seninkinden daha hızlı olacaklardır. İkinci el değerini de kat.

Yani 5 yıl 1 ay sonra SSD bozulsa bile 1 yıllık az kullanılmış bir SSD yi ikinci elden 100TL gibi bir rakama alabileceksin.


İnanılmaz geliyor ama değil. 128MB hafıza kartına kaç para verdiğimi bir ben bir de Allah bilir.

2006 lı yıllarda 1GB MicroSD sanırım 60-70TL gibi bir fiyata sahipti. Dikkatinizi çekerim günümüzde bile 60-70TL çoğu kişi için bir hafıza kartı için yüksek bir mebla. Ayrıca o zamanlar asgari ücret 400TL idi. Yani o zamanın 70TL si şimdi 210TL değerinde falandı. Neyse 70TL den hesap edelim.

2011 li yıllara geldiğimizde ise 60-70TL gibi fiyatlar 16GB kartların fiyatları idi.

Şimdi ise 16GB GB hafıza kartını 12-13TL ye alabiliyoruz.

2006 da GB başı fiyat 70TL. 1GB için 70TL ödüyorduk.
2011 de GB Başı fiyat 4,37TL. 1GB için 4,37TL ödüyorduk. Fiyat 5 yılda %93,75 düşmüş fiyat.
2016 da GB başı fiyat 0,81TL. 1GB için 0,81TL ödüyoruz. 5 yılda %81,4 daha düşmüş fiyat.

Ama tabi bir değer kaybı var.
2006 yılında Asgari Ücret 380TL idi. 2011 de ise 630TL idi. Yani alım gücün %65,78 armıştı. Bu da 2006 ya göre değer kaybı demek. 2006 daki 70TL ile 2011 deki 70TL aynı değerde değil. 2006 da 100gr ekmek 17,5Krş idi. Yani maaş ile 217142 Gram ekmek alınabiliyordu. 2011 de ise asgari ücret ile 236309 gram ekmek alınabiliyordu. Şimdi ise 260000Gram ekmek alabiliyoruz.

Eğer Türk halkının en temel gıda birimi üzerinden bir hesaplama yapar isek. 2011 den 2016 ya kadar alım gücü %10 artmış. 2006 dan 2011 e kadar ise %8,82 artmış. Yani 2011 yılındaki 70TL, 2006 yılındaki 64,3TL ye eşit. 2016 yılındaki 70TL ise 2011 yılındaki 63,61TL ye eşit.

Bir dakika ya. Ben buraya nasıl geldim.

Uzun lafın kısası. 5 yıla kim öle kim kala.







Şu an en iyi performans veren ikinci SSD diyebilirim.Hadi ya! birincisi ne? diyeceksin.Cevap vereyim.850 Evo 500GB
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FreeRun 3 yıl
iyi yavaş yavaş istenilen kapasite fiyat oranına yaklaşılıyor, zamanla olacak güzel haberler.
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aspirin_00 3 yıl
ssd ler depolama olarak kullanılacak bir sağlamlığa gelmediler 4 tb veri gitti mi gitti katı halli sürücülerde verileri en azından kurtarma imkanın var en ideal 250 gb al istediğin gibi kullan
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interwap 3 yıl
1TB modeli $250 iken 2 tane 2TB ile birleşmiş ve ekstra çiplerle donatılmış 4TB nasıl $500 altı olacak? Demek ki hız yükseldikçe hava parası da yükseliyor.
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xdeliruzgar 3 yıl
10.000 iops deyince orda durdum. Karsisindaki rakibi 300k iops degeri ile urun cikarirken mutlaka o nand omrune care bulmasi lazim. 4tb ssd icin bugun fiyat uygun olsada 1 yil sonra o nandlar olmeye baslayinca bir degeri kalmaz.
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black_flood 3 yıl
MinPayne
Bu SSDlerde veri kaybı, çökme gibi durumlar çok oluyor diyorlar. Ne kadar doğru? Hani düşünüyorum 960 gb olan modellerden ama sonra durup acabalar oluşmuyor da değil. Bilgili bir dost aydınlatabilir mi beni?

veri kaybı % 100 oluyor tıpkı mekanik disklerdeki gibi ama bununda bir nedeni ve sebebi var. 1 kullanım şartları. 2 elektrik nedeni ile yaşanan kesinti ve dengesiz voltaj gelmesi.3 kalitesiz adi bileşenlerden oluşan SSD disklerin kullanılması.
samsung firmasının verdiği kalitenin üstüne kaliteli bir ssd üretip uzun süreli garanti verebilen 1 tane firma yok piyasada. 210 liraya bile ssd bulunurken piysada aynı boyutlara sahip bir samsung disk 050 lira civarı. fiyata sahip ve 10 yıl garantisi var. kalite var fiyat var aralarında dağlar kadar fark var.
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Guest-F8946C419 3 yıl black_flood
black_flood
MinPayne
Bu SSDlerde veri kaybı, çökme gibi durumlar çok oluyor diyorlar. Ne kadar doğru? Hani düşünüyorum 960 gb olan modellerden ama sonra durup acabalar oluşmuyor da değil. Bilgili bir dost aydınlatabilir mi beni?

veri kaybı % 100 oluyor tıpkı mekanik disklerdeki gibi ama bununda bir nedeni ve sebebi var. 1 kullanım şartları. 2 elektrik nedeni ile yaşanan kesinti ve dengesiz voltaj gelmesi.3 kalitesiz adi bileşenlerden oluşan SSD disklerin kullanılması.
samsung firmasının verdiği kalitenin üstüne kaliteli bir ssd üretip uzun süreli garanti verebilen 1 tane firma yok piyasada. 210 liraya bile ssd bulunurken piysada aynı boyutlara sahip bir samsung disk 050 lira civarı. fiyata sahip ve 10 yıl garantisi var. kalite var fiyat var aralarında dağlar kadar fark var.

Peki şöyle 750gb üzeri hangi modelini önerirsiniz? Çünkü mekanik disk çok yavaş. Hibrit düşünmedim de değil bir ara..


Bu arada teşekkürler, @nbacıshaquılle
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REDSTONE 3 yıl black_flood
black_flood

MinPayne

Bu SSDlerde veri kaybı, çökme gibi durumlar çok oluyor diyorlar. Ne kadar doğru? Hani düşünüyorum 960 gb olan modellerden ama sonra durup acabalar oluşmuyor da değil. Bilgili bir dost aydınlatabilir mi beni?


veri kaybı % 100 oluyor tıpkı mekanik disklerdeki gibi ama bununda bir nedeni ve sebebi var. 1 kullanım şartları. 2 elektrik nedeni ile yaşanan kesinti ve dengesiz voltaj gelmesi.3 kalitesiz adi bileşenlerden oluşan SSD disklerin kullanılması.

samsung firmasının verdiği kalitenin üstüne kaliteli bir ssd üretip uzun süreli garanti verebilen 1 tane firma yok piyasada. 210 liraya bile ssd bulunurken piysada aynı boyutlara sahip bir samsung disk 050 lira civarı. fiyata sahip ve 10 yıl garantisi var. kalite var fiyat var aralarında dağlar kadar fark var.



1 tane firma yok derken ?

Sandisk'i bu olayda nereye koyalım ? Tamam kalite konusunda Samsung kadar üst seviye olmasada, yıllardır sadece depolama ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmadır. Ürünlerinin garanti süresi 3 - 5 - 10 yıl arasında değişmektedir. Extreme PRO modeli 10 yıl, Extreme II modeli 5 yıl garantilidir. Bu garanti süreleri ürünlere güveni ortaya koyar nitelikte zaten. Kararlılık noktasında da pek aşağı kalır yanları yok. Çoğu internet sitesinin vs. şişirmeleri genellikle ortada zaten marka konusunda. Akabinde geçen günlerde dünyanın en ince 1TB SSD modeli de Sandisk'ten geldi.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Bu SSDlerde veri kaybı, çökme gibi durumlar çok oluyor diyorlar. Ne kadar doğru? Hani düşünüyorum 960 gb olan modellerden ama sonra durup acabalar oluşmuyor da değil.

Bilgili bir dost aydınlatabilir mi beni?
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nbacıshaquılle 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

Bu SSDlerde veri kaybı, çökme gibi durumlar çok oluyor diyorlar. Ne kadar doğru? Hani düşünüyorum 960 gb olan modellerden ama sonra durup acabalar oluşmuyor da değil.

Bilgili bir dost aydınlatabilir mi beni?

Ocz ve kingston alt modellerine bulaşmazsan hdd den bin kat güvenlidir.
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