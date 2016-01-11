Mushkin, son kullanıcıya 4TB SSD ürünleri sunmaya hazırlanıyor





Günümüzde tüketiciye yönelik olarak en fazla 2TB SSD seviyelerine ulaşılabiliyor. Üreticilerin daha yüksek kapasiteler için hem NAND bellek tarafında hem de kontrolcü tarafında optimizasyonlar yapmak zorunda. Mushkin ise farklı bir teknik kullanarak 4TB SSD ürünleri sunmaya başlayacak.





Mushkin, CES 2016 fuarında 2.5 inçlik 2TB kapasiteli Reactor serisi yeni SSD ürünlerini tanıtmıştı. 3D MLC NAND bellek kullanan ürünler bahar aylarında piyasada olacak. Firma ayrıca iki adet Reactor 2TB SSD ürününü tek bir devre kartı üzerinde bir araya getirmiş. Her parçayı SM2246EN kontrolcüsüne bağlayan firma, bu iki parçayı da yine bir kontrolcü ile JBOD olarak bağlamış. Genelde depolama sürücüleri için RAID kavramını daha çok duyuyoruz ancak sürücüleri tek bir disk gibi gösteren JBOD bağlantısı da zaman zaman kullanılıyor.





Mushkin'in amacı en iyi performansı değil en büyük kapasiteyi sunmak. Zira prototip depolama sürücüsünde en fazla 10 000 IOPS değerleri elde edilebiliyor. Sürekli veri transfer değerleri bilinmiyor ancak Reactor 2TB SSD serisinde 460MB/s yazma hızları sunuluyordu. 4TB SSD sürücüler daha çok NAS cihazları gibi farklı kategorilere hitap edecek.





4TB SSD modeli için Mushkin'in planladığı fiyat 500$ seviyesinin altında olacak. Böylece GB başına maliyet ise 0.25$ olarak gerçekleşecek. Mushkin'in yeni çözümü büyük kapasite arayanlara alternatif bir çözüm olacak. Ürünün yine yıl ortalarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/munshkin-4-terabyte-ssd/