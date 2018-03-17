Audi E-Tron Gran Turismo 2020'de geliyor

Hakkında tek bir görüntü paylaşılan dört kapılı elektrikli coupe’nın oldukça alçak bir yapıya, büyük tekerleklere ve küçük camlara sahip olduğu görülürken, iri yarı hava girişleri de ön taraftaki en dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Aracın iç tarafında ise şirketin Virtual Cockpit ekranı ile A8’deki çift ekranlı bilgi-eğlence sisteminin devam ettirilmesi bekleniyor.
Audi Sport imzalı ilk e-tron
Tamamen elektrikli dört kapılı e-tron GT modeli Audi’nin belirttiğine göre oldukça dinamik bir yapıya sahip olacak ve performanstan asla ödün vermeyecek. Ayrıca, e-tron GT performans araçları üreten Audi Sport’un imzasını taşıyan ilk e-tron amblemli araç olarak elektrikli tarafa geçişin kapılarını aralayacak.
Audi’nin Böllinger Höfe üretim tesislerinde üretilecek aracın hangi pazarlarda satışa sunulacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Alman üreticinin Amerika ve Çin pazarına öncelik vereceği düşünülüyor.
Elektrikli Q3 gelebilir
Alman üretici ayrıca Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine yükselecek bir başka elektrikli aracın da ipuçlarını verdi. 2021 yılında çıkarılacağı belirtilen araç hakkında detaylı bilgi vermeyen Audi, SUV karakterine sahip olacak bu aracın Audi Q3’ün boyutlarında olacağını belirtti.
http://www.autoexpress.co.uk/audi/102970/all-electric-audi-e-tron-gran-turismo-due-in-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
onada şiir yazılsın, bunada yazılsın. o markada çıksın, bu markada çıksın. maksat rekabet olsun:)