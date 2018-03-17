Audi E-Tron Gran Turismo 2020'de geliyor

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Alman otomobil üreticilerinin büyüyen elektrikli araç pazarındaki atılımları hız kesmeksizin devam ediyor. Bu üreticilerden biri olan Audi, önümüzdeki yıllarda ürün gamına ekleyeceği e-tron başlığı altındaki araçlarını sırasıyla resmi olarak duyuruyor. Bunlardan bir tanesi de dört kapılı coupe formundaki Audi E-Tron Gran Turismo.

Audi’nin fiyatı 80 bin Euro olarak duyurulan elektrikli SUV’u E-Tron’un teslimatları yıl bitmeden başlayacak. Onu izleyen 2019 yılında E-Tron Sportback modeli ortaya çıkarken, Porsche Mission E ile aynı platformu paylaşacak olan E-Tron GT de çok geçmeden üçlüyü tamamlayacak.

Hakkında tek bir görüntü paylaşılan dört kapılı elektrikli coupe’nın oldukça alçak bir yapıya, büyük tekerleklere ve küçük camlara sahip olduğu görülürken, iri yarı hava girişleri de ön taraftaki en dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Aracın iç tarafında ise şirketin Virtual Cockpit ekranı ile A8’deki çift ekranlı bilgi-eğlence sisteminin devam ettirilmesi bekleniyor.

Audi Sport imzalı ilk e-tron

Tamamen elektrikli dört kapılı e-tron GT modeli Audi’nin belirttiğine göre oldukça dinamik bir yapıya sahip olacak ve performanstan asla ödün vermeyecek. Ayrıca, e-tron GT performans araçları üreten Audi Sport’un imzasını taşıyan ilk e-tron amblemli araç olarak elektrikli tarafa geçişin kapılarını aralayacak.

Audi’nin Böllinger Höfe üretim tesislerinde üretilecek aracın hangi pazarlarda satışa sunulacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Alman üreticinin Amerika ve Çin pazarına öncelik vereceği düşünülüyor.

Elektrikli Q3 gelebilir

Alman üretici ayrıca Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine yükselecek bir başka elektrikli aracın da ipuçlarını verdi. 2021 yılında çıkarılacağı belirtilen araç hakkında detaylı bilgi vermeyen Audi, SUV karakterine sahip olacak bu aracın Audi Q3’ün boyutlarında olacağını belirtti.

http://www.autoexpress.co.uk/audi/102970/all-electric-audi-e-tron-gran-turismo-due-in-2020