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Müzik piyasasında dijital fikri mülkiyet dönemi

Dijital ortamdaki fikri mülkiyet kaygılarını ortadan kaldırmak için Unkapanı Digital, müzik piyasasındaki eserlerin dijital olarak sahipliğinin belirlenmesi ölçeğinde Tasdix uygulamasını kullanıma sok
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Müzik piyasasında dijital fikri mülkiyet dönemi
Fiziksel medyaların dönemi çok geride kaldı artık günümüzde dijital yayınlar daha fazla önem taşıyor. Bu noktada dijital ortamdaki içeriklerin haklarının korunması, savunulması ve bu odakta bir denetim yapılabilmesi zaman zaman ciddi anlamda zor olabiliyor.

Bu odakta, 2015 yılında hizmete başlayan ve amatör ses sanatçılarının kendi videolarını yükleyerek kayıtlı müzik yapımcılarına ulaştırma imkanı bulduğu ve eserlerin paylaşıldığı Unkapanı Digital ile E-GÜVEN arasında imzalanan anlaşma kapsamında, eserlerin yasal bir geçerliliği olacak şekilde koruma altına alınması sağlandı.

Eser sahipleri, önce Unkapanı Digital’e üye oluyor, ardından Tasdix.com'a üye olarak ücretsiz Tasdix programını bilgisayarlarına indiriyorlar. Videolarını herhangi bir yerde yayınlamadan önce çok kısa bir sürede Tasdixleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Unkapanı Digital sitesine videolarını yüklüyorlar. Böylelikle eserinin herkesten önce kendinde olduğunu yasal olarak kanıtlayabilme fırsatına sahip oluyorlar.
Müzik piyasasında dijital fikri mülkiyet dönemi
 

E-GÜVEN imasını taşıyan Tasdix, bilgisayar ortamındaki verilerinizin elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak gösterebileceğiniz bir sayısal zaman damgası uygulaması.

Projenin mimarları arasında bulunan Unkapanı Digital Proje Koordinatörü Mustafa Kınış Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın dijital platforma taşınmasının hikayesini anlattığı konuşmasında: “Günümüzde teknoloji bize büyük imkânlar sunuyor. Ben de neden birçok dijital kanalda hesapları olan yapımcılar ve seslerin, yine dijital kanallarda ve sosyal medyada videolarını yükleyerek duyurmak isteyen amatör müzisyenler bir platformda buluşmasın diye düşündüm. Unkapanı Digital ülkenin her yerinden hatta yurtdışından bile amatör ses sanatçılarının kendi videolarını yükleyerek portal üzerinde kayıtlı olan müzik yapımcıları ile buluşma fırsatı sunan bir dijital ortam.
Türkiye’de son 10 yılda fiziki albüm satışı yüzde 80’lerin üzerinde düşerken dijitalde gelirler 2004 yılında 0,4 milyon dolardan 2013’te 9,7 milyon dolara yükseldi. Dijitalin bu derece yaygınlaştığı günümüzde amatör sanatçıların dijital ortamlarda seslerini duyurmaları kadar elbette eserlerini koruyabilmeleri de çok önemli. Bu noktada Tasdix ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projeyle amatör müzisyenler hem eserlerini sergileyebiliyor hem de onları güvence altına alabiliyor. Tasdix ve Unkapanı Digital işbirliğinin hem seslerini hem de eserlerini duyurmak isteyen geleceğin yıldızlarının önünü açacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.
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V4LKyR 3 yıl
Unkapanı Digital...
aslkdasjlkdas
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OverClocK1ng 3 yıl
Çok güzel. Bakalım _Dominic_Toretto_ ne yazacak...
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Patren 3 yıl
amatör müzik yapanlar için iyi uygulama olmuş
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Bocaboston 3 yıl
Donanımhaberde Soner Sarıkabadayı'nın işi var dedim resmi görünce :):):)
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Fenomenon 3 yıl
Abdülkadir Rami'ye ya da Unkapanı'na gidelim. Ya rock söyleyecez ya da hicaz vallahi aç kalacaz.
Hey gidi günler hey :)
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umut_baris 3 yıl
Güzel fikir.
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