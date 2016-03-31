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NASA, Dünya benzeri gezegenler bulmak için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor

NASA, Güneş dışı gezegenler keşfetmek için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor. NEID adını taşıyan bu gözlem aracı, özellikle Dünya benzeri gezegenler bulmaya çalışacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Erhan Tan
Haber Editörü
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Güneş Sistemi dışında bulunan ve Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde yer alan gezegenler için arayışta olan NASA, bu tür gezegenler bulabilmek için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor. Özellikle Dünya benzeri gezegenler bulmak için bu projeyi başlatan uzay ajansı, yeni araştırma aracını ABD hükümetine bağlı Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile birlikte geliştirecek.
 NASA ve NSF, bu araştırma aracının geliştirilmesi ve kullanılması için seçkin gökbilimcilerden oluşan bir ekip bir araya getirdi. ABD genelinde düzenlenen bir yarışma sonrası belirlenen bu gökbilimcilere, Penn State Üniversitesi'nde asistan profesör olan Suvrath Mahadevan liderlik edecek.
10 milyon dolarlık bir bütçe ile önümüzdeki üç yıl içerisinde geliştirilecek olan bu araştırma ekipmanı, NN-EXPLORE Exoplanet Investigations with Doppler Spectroscopy, ya da kısa NEID adını taşıyacak. Tamamlandıktan sonra ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Kitt Peak Rasathanesi'ne yerleştirilecek olan NEID'in 2019 yılında gözlem yapmaya başlaması bekleniyor. Kitt Peak Rasathanesi'nin bulunduğu bölgeyi yöneten Tohono O'odham kabilesinin dilinde "NEID" keşfetmek anlamına geldiği için, NASA'nın yeni araştırma ekipmanı için bu isim son derece uygun bir seçim olmuş.
NEID, Güneş Sistemi dışında Dünya benzeri gezegenler bulmak için, Güneş'e benzeyen yıldızların sallantılarını inceleyecek. Yıldızlarda görülen bu sallantılara yörüngesinde bulunan gezegenlerin yer çekimi kuvvetleri neden olduğu için, bu sallantılar incelenerek gezegenlerin büyüklüğünü tespit edilebilecek. NEID tarafından tespit edilen Güneş dışı gezegenler, daha sonra uzay teleskopları ile detaylı bir şekilde incelenecek. Bu yeni araştırma ekipmanı, NASA'nın Dünya dışında hayat bulma çalışmalarına önemli katkılar sağlayabilir.

http://www.engadget.com/2016/03/29/nasa-new-exoplanet-hunter-team/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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mcebi001 3 yıl en beğenilen
Şu son iki yıldır nasa olanca gücüyle dünya benzeri gezegen bulmaya çalışıyor, neredeyse haftada bir nasanın yeni bir keşfi veya ürünü tanıtılıyor ..sebebi abd nin daha fazla bütce ayarlamasını sağlamakmı yoksa dünyamızla alakalı büyük bir sıkıntı varda çaktırmadan sıvışmanın yolunumu yapıyorlar anlamadım...
Şu son iki yıldır nasa olanca gücüyle dünya benzeri gezegen bulmaya çalışıyor, neredeyse haftada bir nasanın yeni bir keşfi veya ürünü tanıtılıyor ..sebebi abd...
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tobepeople 3 yıl
Bu hızda gidersek 10 yıl ile 20 yıl arasında kuzey kutbu tamamen eriyecek ve dünya sular altında kalacak bu da kıtlığa ve bir çok hastalığa sebep olacak yazları dünya sular altında kalacak ayrıca sıcaklık ve yağış dayanılmaz boyutlara çıkacak kışları kim bilir nasıl olacak ya da kış olacak mı bir yerden sonra o da belirsiz yani ay'a hazırlık yapılıyor marsa zaten yapıldı kısaca diğer gezegenlere göç ediyoruz şimdiden düzeltmek yerine
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teknokaptan 3 yıl
Helal olsun
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mcebi001 3 yıl
Şu son iki yıldır nasa olanca gücüyle dünya benzeri gezegen bulmaya çalışıyor, neredeyse haftada bir nasanın yeni bir keşfi veya ürünü tanıtılıyor ..sebebi abd nin daha fazla bütce ayarlamasını sağlamakmı yoksa dünyamızla alakalı büyük bir sıkıntı varda çaktırmadan sıvışmanın yolunumu yapıyorlar anlamadım...
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