NASA, Dünya benzeri gezegenler bulmak için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor

Güneş Sistemi dışında bulunan ve Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde yer alan gezegenler için arayışta olan NASA, bu tür gezegenler bulabilmek için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor. Özellikle Dünya benzeri gezegenler bulmak için bu projeyi başlatan uzay ajansı, yeni araştırma aracını ABD hükümetine bağlı Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile birlikte geliştirecek.

NASA ve NSF, bu araştırma aracının geliştirilmesi ve kullanılması için seçkin gökbilimcilerden oluşan bir ekip bir araya getirdi. ABD genelinde düzenlenen bir yarışma sonrası belirlenen bu gökbilimcilere, Penn State Üniversitesi'nde asistan profesör olan Suvrath Mahadevan liderlik edecek.

10 milyon dolarlık bir bütçe ile önümüzdeki üç yıl içerisinde geliştirilecek olan bu araştırma ekipmanı, NN-EXPLORE Exoplanet Investigations with Doppler Spectroscopy, ya da kısa NEID adını taşıyacak. Tamamlandıktan sonra ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Kitt Peak Rasathanesi'ne yerleştirilecek olan NEID'in 2019 yılında gözlem yapmaya başlaması bekleniyor. Kitt Peak Rasathanesi'nin bulunduğu bölgeyi yöneten Tohono O'odham kabilesinin dilinde "NEID" keşfetmek anlamına geldiği için, NASA'nın yeni araştırma ekipmanı için bu isim son derece uygun bir seçim olmuş.

NEID, Güneş Sistemi dışında Dünya benzeri gezegenler bulmak için, Güneş'e benzeyen yıldızların sallantılarını inceleyecek. Yıldızlarda görülen bu sallantılara yörüngesinde bulunan gezegenlerin yer çekimi kuvvetleri neden olduğu için, bu sallantılar incelenerek gezegenlerin büyüklüğünü tespit edilebilecek. NEID tarafından tespit edilen Güneş dışı gezegenler, daha sonra uzay teleskopları ile detaylı bir şekilde incelenecek. Bu yeni araştırma ekipmanı, NASA'nın Dünya dışında hayat bulma çalışmalarına önemli katkılar sağlayabilir.

http://www.engadget.com/2016/03/29/nasa-new-exoplanet-hunter-team/?ncid=txtlnkusaolp00000595