NASA, Mars’a yapılacak ilk insanlı uçuş için ekibe komedyen dahil etme fikrini araştırıyor

Florida Üniversitesinde görev yapan Jeffrey Johnson adlı bir insanbilimci, Mars’a yapılacak insanlı uçuşlar gibi uzun sürecek uzay görevleri esnasında; ekip arasında oluşabilecek gerginliklerin önüne geçecek, personelin arasına bulacak ve espri yeteneği gelişmiş kişilerin göreve dahil edilmesinin gerekliliğini savunan bir fikir ortaya atmış.

Uzun soluklu uzay uçuşları sırasında mizahın önemi üzerine NASA ile ortak bir çalışma yürüten Johnson’a göre söz konusu komik insanlar; herkesi bir arada tutma, gerginlik esnasında arayı bulma ve personel moralini yükseltme gibi meziyetlere sahip. İnsanbilimci, “Sıkışık bir alanda uzun bir süre başkalarıyla yaşamak, sinirler üzerinde yıpratıcı bir etki yapabilir” diyor.

Yönünü astronotlara çevirmeden önce Antarktika’da uzun süreli görev alan şahısları inceleyen Johnson; gönüllü soytarılık yapan ve şakacı insanların stresli anlarda, ekip arasında bağ kurabildiklerini fark etmiş.

Görevin başarı şansını artırır

“Dünyayla iletişim sırasında yaşanabilecek 20 dakikalık gecikmeler ile 8 ay sürecek yolculuk esnasında astronotların mahrum kalacağı sağlık hizmetleri ve diğer kaynakların yokluğu, görev personeli üzerinde yıpratıcı etkiler doğurabilir” diyen Johnson, görevin selameti için; mizah duygusu gelişmiş insanların uçuş ekibi içinde bulunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulamış.

https://futurism.com/nasa-studying-mars-class-clown