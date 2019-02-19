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NASA, Mars’a yapılacak ilk insanlı uçuş için ekibe komedyen dahil etme fikrini araştırıyor

Mars'a yapılması planlanan ilk insanlı uçuş görevinin başarı şansını artıracak her türlü detayı düşünen NASA; uçuş ekibine, mizah yeteneği yüksek personel de dahil etmeyi düşünüyor.
3 ay
2,1b
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15
Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA, Mars’a yapılacak ilk insanlı uçuş için ekibe komedyen dahil etme fikrini araştırıyor

Florida Üniversitesinde görev yapan Jeffrey Johnson adlı bir insanbilimci, Mars’a yapılacak insanlı uçuşlar gibi uzun sürecek uzay görevleri esnasında; ekip arasında oluşabilecek gerginliklerin önüne geçecek, personelin arasına bulacak ve espri yeteneği gelişmiş kişilerin göreve dahil edilmesinin gerekliliğini savunan bir fikir ortaya atmış.

Uzun soluklu uzay uçuşları sırasında mizahın önemi üzerine NASA ile ortak bir çalışma yürüten Johnson’a göre söz konusu komik insanlar; herkesi bir arada tutma, gerginlik esnasında arayı bulma ve personel moralini yükseltme gibi meziyetlere sahip. İnsanbilimci, “Sıkışık bir alanda uzun bir süre başkalarıyla yaşamak, sinirler üzerinde yıpratıcı bir etki yapabilir” diyor.

NASA, Mars’a yapılacak ilk insanlı uçuş için ekibe komedyen dahil etme fikrini araştırıyor
 

Yönünü astronotlara çevirmeden önce Antarktika’da uzun süreli görev alan şahısları inceleyen Johnson; gönüllü soytarılık yapan ve şakacı insanların stresli anlarda, ekip arasında bağ kurabildiklerini fark etmiş.

Görevin başarı şansını artırır

“Dünyayla iletişim sırasında yaşanabilecek 20 dakikalık gecikmeler ile 8 ay sürecek yolculuk esnasında astronotların mahrum kalacağı sağlık hizmetleri ve diğer kaynakların yokluğu, görev personeli üzerinde yıpratıcı etkiler doğurabilir” diyen Johnson, görevin selameti için; mizah duygusu gelişmiş insanların uçuş ekibi içinde bulunmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulamış.


https://futurism.com/nasa-studying-mars-class-clown Yorum Yaz
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FONTEN LA 3 ay en beğenilen
Uzaya daha önce maymun göndermişlerdi. Marsa gidecek maymun bulamayınca, komedyenlere kaldı şebeklik desenize...
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hardtracker 3 ay
Mizahcinin moralini kim duzeltecek oyle bir ortamda :)
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Francisco Lachowski 3 ay
Chris pratt diyorum ben. Hem adam uzaya alışık koskoca Star Lord
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scorpion20 3 ay Francisco Lachowski
o iş film çevirmeye benzemez
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scorpion20 3 ay
8 ay git 8 ay dön zaten, başka türlü çekilmez bu yol be
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Gt95 3 ay
bizim Kemal Kılıçdaroğlu nu göndersinler iyi komedyendir kendisi
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kruezberq 3 ay
Kevin Hart bu iş için biçilmiş kaftan
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FONTEN LA 3 ay en beğenilen
Uzaya daha önce maymun göndermişlerdi. Marsa gidecek maymun bulamayınca, komedyenlere kaldı şebeklik desenize...
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methotrexat 3 ay
bir terslik olur da gemide aç kalırlarsa ilk feda edilecek isim belli oldu
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antigravity74100 3 ay
Kendileri zaten komik, bu teknolojilerle Mars'a gitmek akıl karı değil. Dilerim bana inanırlar da yeni bir çağa geçmeyi kabul ederler.
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haberler101.com 3 ay
tostçunun da etçinin de işini yaparken şaklabanlığa abanması gibi, komikli iş yapma nasaya bile sirayet etti. erojen bölgeye yapılan cücük hareketiyle eğlenirler artık uzayda. i*ne kovboylar gibi i*ne astronotlar filmi de yakında vizyona düşer artık.
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DH Misafiri 3 ay
Son şakasını yapar artık.
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DH Misafiri 3 ay
Cem Yılmaz'ı gondersinler.
Scotty bizi isinla. Makine soğuk. Her yere isinla gidilmez...
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