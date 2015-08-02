NASA Rus yanardağlarının uzaydan çekilmiş görüntülerini yayınladı

NASA tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlayan yeni görüntüler ilk bakışta farklı bir gezegene ait gibi görünse de, aslında Rusya'nın uzak bölgelerinde yer alan yanardağlara ait. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde bulunan bu yanardağların görüntüsü, bölgenin üzerinden geçmekte olan Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı tarafından çekildi.



NASA bu yeni görüntülerin yanı sıra yayınladığı açıklamada, Kamçatka Yarımadası yakınlarındaki bu bölgenin Dünya'nın en aktif volkanik bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Rusya'nın doğusunda yer alan bu bölgede 29'u aktif olmak üzere 300 yanardağ, kaplıcalar ve gayzerler yer alıyor.



Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar Rusya'daki yanardağ bölgesine ait bu görüntüleri 4 Mayıs tarihinde çektiler. Bu bölgede bulunan ve Avrasya bölgesinin en büyük aktif yanardağı olan Klyuchevskaya Yanardağı bu tarihte kül ve buhar püskürmekte olduğu için UUİ tarafından çekilen görüntülerde yamaçları siyaha yakın bir renkte göründü.



http://news.softpedia.com/news/nasa-releases-space-view-of-remote-russian-volcanoes-488067.shtml