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NASA Rus yanardağlarının uzaydan çekilmiş görüntülerini yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA Rus yanardağlarının uzaydan çekilmiş görüntülerini yayınladı
 NASA tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlayan yeni görüntüler ilk bakışta farklı bir gezegene ait gibi görünse de, aslında Rusya'nın uzak bölgelerinde yer alan yanardağlara ait. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde bulunan bu yanardağların görüntüsü, bölgenin üzerinden geçmekte olan Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı tarafından çekildi.
 NASA bu yeni görüntülerin yanı sıra yayınladığı açıklamada, Kamçatka Yarımadası yakınlarındaki bu bölgenin Dünya'nın en aktif volkanik bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Rusya'nın doğusunda yer alan bu bölgede 29'u aktif olmak üzere 300 yanardağ, kaplıcalar ve gayzerler yer alıyor.
 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar Rusya'daki yanardağ bölgesine ait bu görüntüleri 4 Mayıs tarihinde çektiler. Bu bölgede bulunan ve Avrasya bölgesinin en büyük aktif yanardağı olan Klyuchevskaya Yanardağı bu tarihte kül ve buhar püskürmekte olduğu için UUİ tarafından çekilen görüntülerde yamaçları siyaha yakın bir renkte göründü.
NASA Rus yanardağlarının uzaydan çekilmiş görüntülerini yayınladı
 

http://news.softpedia.com/news/nasa-releases-space-view-of-remote-russian-volcanoes-488067.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mteke 4 yıl
Haber hürriyet haberi gibi olmuş. Yanardağlar aktif bir bölgede olduğu için çekilmiş. Kamçatka. Astronotun dikkatini çekmiş. Yoksa rusya ile politik bir ilgisi yok.
En Aslı: earthobservatory.nasa.gov/...
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St Batuhan 4 yıl
MALTHAEL
İlk resime dikkatli bakarsanız sanki insan suratını andırıyor .

Sen bunu dedikten sonra bir tekrar baktım da cidden bir andırma var ama insan yerine embriyo ya da uzaylı gibi bir durum da daha çok uyuyor. Ayrıca yanında bir şahıs daha varmış gibi adeta, bugün onedio.com'da o kadar çok yazı okuduktan sonra da tam oldu zaten :)
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Aslanayolgosterenadam 4 yıl
Güzel Tebrikler nasa
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clopin 4 yıl
askeri üsleri izlerken bunlarıda çekelim demişler
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MALTHAEL 4 yıl
İlk resime dikkatli bakarsanız sanki insan suratını andırıyor .
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sinyorahıskalı 4 yıl
Son zamanlarda ne zaman uzayla ilgili bir haber görsem aklıma İnterstellar filmi aklıma geliyor.
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