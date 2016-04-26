NASA, daha çevreci araştırma uçakları geliştirmek istiyor

ABD’nin uzay araştırmaları kurumu NASA, uzun yıllardır X-plane projesi altında, çeşitli araştırmalar için uçak üretiyor. Kurum bununla birlikte, daha çevreci ve daha az gürültülü uçaklar geliştirmek istiyor. Bu bakımdan, New Aviation Horizons adıyla yeni bir girişim başlattı.

NASA ya da daha önceki adıyla NACA, 100 yıldır yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla deneysel uçaklar kullanıyor. İlk etapta XS-planes adıyla başlayan proje, daha sonra X-planes adını almıştı. Ses duvarını ilk aşan X-1, en yüksek mesafede uçuş gerçekleştiren X-15 bunlar arasında. Hali hazırda proje altında 54 civarında uçak bulunuyor.

NASA, yeni girişimiyle ticari uçaklarda kullanılanın yarısı kadar yakıt tüketen, daha çevreci yakıtlar kullanan ve gürültü oranını da yarıya indiren uçaklar geliştirmeyi amaçlıyor. Kurum aynı zamanda, havacılık konusunda da bir Rönesans gerçekleştirmeyi ve örnek olmayı da istiyor. Bu girişim sayesinde, havacılık sektöründe daha az yakıt tüketen uçak motorları, sürtünmeyi azaltan kanatlar, daha yenilikçi uçak gövdeleri üretilebilecek.

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Yeni girişim kapsamında, Lockheed Martin içerisindeki bir ekip ilk ihaleyi kazanmış durumda. Ekip, 17 ay içerisinde sessiz bir süpersonik teknolojisi geliştirecek. İhale süresince 20 milyon dolarlık bir fon kullanılacak. İlerleyen aylarda, bu tarz projeleri olan daha fazla ekibe ihaleler verilmesi planlanıyor.

Ortaya daha fazla X-planes uçağı çıktıkça, geliştirilen çevreci teknolojiler incelenecek ve havacılık sektörünün kullanımına sunulacak. Böylece yıllar içerisinde, önemli bir döngü başlamış olacak.