Philips, aydınlatma bölümünü satıyor

Aydınlatma sektörünün dev isimlerinden Philips, 125 yıldır içerisinde olduğu bu sektörden çıkmanın planlarını yapıyor. Hue gibi yenilikçi ve teknolojik ürünlerin geliştiricisi olan firma, son dönemde yaşanan mali kayıplar nedeniyle böyle bir karar almış durumda.
Hollandalı firma, aydınlatma sistemlerinin yanında monitör ve televizyon gibi farklı ürünler de geliştiriyor. Bununla birlikte, aydınlatma bölümü son çeyrekte yüzde 63 kar kaybına uğradı. Firma, bir an evvel kendisini yavaşlatan ağırlıklardan kurtulmak istiyor.Ayrıca Bkz. "AMD Radeon Pro Duo, Titan X’ten 1.5 kat daha güçlü"
Philips’in amacı, hızlı bir büyüme gösteren sağlık teknolojileri ve ürünleri sektörüne ağırlık vermek. Satıştan elde edilecek birikimle, hızlı bir hamle yapılması hedefleniyor. Bugüne kadar aydınlatma bölümü için en fazla 5 milyar Avro civarında teklif geldi. Bununla birlikte firma, bir hisse senedi satışı şeklinde de bölümü elden çıkarabileceğini belirtiyor. Son karar, bir ay içerisinde belli olacak.
http://www.marketwatch.com/story/philips-may-sell-lighting-unit-via-ipo-2016-04-25 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eskiden 3d renkli MR cihazı reklamları vardı. Türkiye ofisinin nasılsa haberi yoktu. siemens eski tip fırın gibi içine girilen MR lar kullanılıyor hala.
Sağlık demek söğüşlemek demek. Sanki hastaları %100 iyleştiriyor havasıyla sakatlıyor sistem.
Hollandaliymis. Uzak dogu sirketleriyle rekabet zor
Aydinlatma dune kadar karliydi cunku Philips tekel gibiydi, simdi cekik gozler led aydinlatma ile birlikte bu sektorun de canina okudular. TV bolumunu de satmisti bunu da satar, iyi de eder..
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