Philips, aydınlatma bölümünü satıyor

Aydınlatma sektörünün dev isimlerinden Philips, 125 yıldır içerisinde olduğu bu sektörden çıkmanın planlarını yapıyor. Hue gibi yenilikçi ve teknolojik ürünlerin geliştiricisi olan firma, son dönemde yaşanan mali kayıplar nedeniyle böyle bir karar almış durumda.

Hollandalı firma, aydınlatma sistemlerinin yanında monitör ve televizyon gibi farklı ürünler de geliştiriyor. Bununla birlikte, aydınlatma bölümü son çeyrekte yüzde 63 kar kaybına uğradı. Firma, bir an evvel kendisini yavaşlatan ağırlıklardan kurtulmak istiyor.

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Philips’in amacı, hızlı bir büyüme gösteren sağlık teknolojileri ve ürünleri sektörüne ağırlık vermek. Satıştan elde edilecek birikimle, hızlı bir hamle yapılması hedefleniyor. Bugüne kadar aydınlatma bölümü için en fazla 5 milyar Avro civarında teklif geldi. Bununla birlikte firma, bir hisse senedi satışı şeklinde de bölümü elden çıkarabileceğini belirtiyor. Son karar, bir ay içerisinde belli olacak.