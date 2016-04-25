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Philips, aydınlatma bölümünü satıyor

125 yıldır aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı Philips, kayıpların önlenmesi adına sektörden çıkıyor. Firma, sağlık sektörüne ağırlık vermek niyetinde.
3 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Aydınlatma sektörünün dev isimlerinden Philips, 125 yıldır içerisinde olduğu bu sektörden çıkmanın planlarını yapıyor. Hue gibi yenilikçi ve teknolojik ürünlerin geliştiricisi olan firma, son dönemde yaşanan mali kayıplar nedeniyle böyle bir karar almış durumda.

Hollandalı firma, aydınlatma sistemlerinin yanında monitör ve televizyon gibi farklı ürünler de geliştiriyor. Bununla birlikte, aydınlatma bölümü son çeyrekte yüzde 63 kar kaybına uğradı. Firma, bir an evvel kendisini yavaşlatan ağırlıklardan kurtulmak istiyor.

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Philips’in amacı, hızlı bir büyüme gösteren sağlık teknolojileri ve ürünleri sektörüne ağırlık vermek. Satıştan elde edilecek birikimle, hızlı bir hamle yapılması hedefleniyor. Bugüne kadar aydınlatma bölümü için en fazla 5 milyar Avro civarında teklif geldi. Bununla birlikte firma, bir hisse senedi satışı şeklinde de bölümü elden çıkarabileceğini belirtiyor. Son karar, bir ay içerisinde belli olacak.

 

http://www.marketwatch.com/story/philips-may-sell-lighting-unit-via-ipo-2016-04-25 Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Hiç inandırıcı gelmedi. Philips demek ampul demek.
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mujganbahar 3 yıl
bende bunun altında baska bir ticari hesap vardır
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arel.gr 3 yıl
trajik, yakin zaman once philips massive lighting 'i satin almisti.
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darkaura 3 yıl
uretebilme kapasitesinin onemli oldugu son kullanici tuketici urunlerinde uzakdogu ile rekabet edebilmek mumkun degil. dolayisiyla batili sirketler tuketici urunlerinden cekilip daha fazla teknoloji ve arge isteyen alanlara yoneliyorlar. asya uretim kapasitesinde acik ara onde olsa da, hala batinin ileri teknoloji ustunlugu mevcut. ileri teknoloji dedigimde bunu elektronik, telefon, islemci uretimi olarak algilamayin. daha yaygin kullanima girmemis, gelecegin teknolojileri uzerine batidaki arge calismalari cok cok daha fazla.
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idombayci 3 yıl
artık philips demek kullan at sınıfı demek. 19" monitore mousenin kenarı çarptı. Şiddetlide değildi. Servise götürdüm. Bunların tamiri yenisinden pahalıya gelir diyence marka bitti.Zaten hp yazıcılarda malum. Servis ve bakım orjinali kat kat geçiyor ve servislerde dandikse global bir vampirden farkı kalmıyor.
Eskiden 3d renkli MR cihazı reklamları vardı. Türkiye ofisinin nasılsa haberi yoktu. siemens eski tip fırın gibi içine girilen MR lar kullanılıyor hala.
Sağlık demek söğüşlemek demek. Sanki hastaları %100 iyleştiriyor havasıyla sakatlıyor sistem.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
eski işi olan FM radyo ve pikap üretimine geri dönerse belki kâr eder :)
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kadirirdem 3 yıl
inanmam kanıtlasın :((
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Emre Kocakaya 3 yıl
Bu sirket satilirsa buyuk bir ihtimal asyali bir firmaya satilir,ve kalite duser yillardir urunlerini kullandigimiz kaliteli bir firmadir umarim iyi bir ele gider kalitesi bozulmaz,Keske bu sirketi bir Tukiyeli firma alsa,tabi olmeden alinsa,Bekonun gidip olmus bir markayi almanyadan aldigi gibi Grundig.
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canguler917 3 yıl
2000 senesinde elektrikli süpürgesini almıştık. taş gibi hala. agır olduğu için küçük bir tane daha aldık oda philips. gözü kapalı alınacak sayılı markalardan biri
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mcrew 3 yıl
Philips deyince aklima hep kore cin tayvan japon sirketiymis gibi geliyor.

Hollandaliymis. Uzak dogu sirketleriyle rekabet zor
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WB 3 yıl
Marka degerini karsiz sektorlerde harcamak istemiyor, bal gibi de satar hic gozunun yasina bakmaz.
Aydinlatma dune kadar karliydi cunku Philips tekel gibiydi, simdi cekik gozler led aydinlatma ile birlikte bu sektorun de canina okudular. TV bolumunu de satmisti bunu da satar, iyi de eder..
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