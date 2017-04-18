NASA ilk kez bir roket fırlatılışını 360 derece olarak yayınlayacak

Amerikan uzay ajansı NASA, bugün gerçekleştireceği roket fırlatılışı sırasında bir ilke imza atacak. Normalde roket fırlatılışlarını uzaktan görüntüleyen NASA, bu kez izleyenleri çok daha yakına götürecek. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'na ikmal malzemeleri taşıyacak Orbital Cygnus uzay aracının fırlatılma anı, NASATelevision'ın YouTube kanalında 360 derece video olarak canlı yayınlanacak.

NASA, Orbital ATK ve United Launch Alliance'ın ortak çalışması ile gerçekleşecek fırlatılışta, fırlatma rampasının dört yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirilecek. Balıkgözü mercekli (geniş açılı) bu dört kamera roketten yaklaşık 90 metre uzakta olacak. Patlamaya dayanıklı bir kutunun içinde bulunan bir bilgisayar bu kameralara yakın bir mesafeye kurulacak ve dört kameranın çektiği görüntüleri eş zamanlı olarak birleştirerek 360 derecelik video yayınını oluşturacak.

Diğer 360 derece video yayınlarında olduğu NASA'nın yayını da bilgisayarlardan, fare ile video içinde yön değiştirerek izlenebilecek ancak fırlatılışı anını gerçekten tecrübe etmek isteyenlerin yayını VR cihazlarından izlemesi gerekiyor.

NASA'nın 360 derece canlı yayını, bugün Türkiye saati ile 18:01'de başlayacak. Orbital Cygnus'u yörüngesine taşıyacak Atlas V roketinin yayın başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra fırlatılması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/04/17/nasa-first-360-degree-live-stream-rocket-launch/?ncid=txtlnkusaolp00000595