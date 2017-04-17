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Organları taklit eden çipler sayesinde hayvanlar üzerinde yapılan deneyler son bulabilir

Farklı insan organlarını taklit edebilen çipler geliştiren Emulate Incorporation'ın çipleri, hayvanların ilaç ve gıda deneylerinde kullanılmasını sonlandırabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hastalıkların, ilaçların ve yiyeceklerin insan vücudunu nasıl etkilediğini görmek için insan biyolojisini taklit eden çipler geliştiren Emulate Incorporation, yeni geliştirdiği çip sayesinde insan vücudu üzerine yapılan araştırmalara yeni bir boyut kazandırabilir. İnsan organlarını taklit eden çipler geliştiren şirket, geliştirdiği bu yeni teknoloji sayesinde hem deneylerde daha iyi sonuçlar alınmasını hem de bu deneylerde hayvanlara olan ihtiyacın ortadan kalkmasını sağlayabilir.
ABD'de gıda ve ilaçların denetlenmesinden sorumlu olan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu çiplerin deneylerde kullanılması için Emulate. Inc, ile birlikte çalışma kararı aldı. FDA, zamanla gıda, kozmetik ürünleri ve ilaçların insan vücudu üzerindeki etkilerini anlamak için yapılan deneylerden hayvanların yerini bu çiplerin almasını ümit ediyor.
Emulate. Inc, tarafından geliştirilen AA pil büyüklüğündeki transparan çipler, farklı insan organlarını taklit edebiliyor. Yapımına 2012 yılında başlanan ve DARPA gibi önemli kurumların desteği ile geliştirilen Emulate çipleri, insan hücrelerinin mikro yapılar içerisine yerleştirilmesi ile oluşturuldu.
FDA ile yaptıkları ortaklık hakkında konuşan Emulate Başkanı Geraldine Hamilton; geliştirdikleri çipleri, yazılımları ve araçları FDA araştırmacılarına vererek bu sistemin neler yapabileceğini görmek istediklerini söyledi. Böylece çiplerin bu tür deneylerde hayvanların yerini alıp alamayacağı anlaşılacak.
FDA araştırmalarında kullanılan ilk çip karaciğer çipi olacak. Onu böbrek, akçiğer ve bağırsak çipleri ile yapılan deneylerin izlemesi bekleniyor.

http://wallstreetpit.com/113283-revolutionary-organs-chips-technology-animal-testing-obsolete/ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 2 yıl
Tabanca !
Zaten canlılar üzerinde otopsi yapmıyorlar ki :)
Bu anlık ciddi bir hastalığı önlemek için kullanılabilir hemen deneme yanılma yapılarak belki. Ama çok oturaklı değil şimdilik...
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axaxa 2 yıl
Hayvan telefi son bulabilir iyi haber
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ULU HAKANDAN istimdat 2 yıl
Sanmam belki bir ölçüde azaltır
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Guest-F01EF196D 2 yıl
Bio-MEMS ciddi anlamda umut vadediyor. Fakat birden fazla sistemin bir arada modellenebilmesi için daha zamana ihtiyaç var gibi duruyor.
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sniper23 2 yıl
Peki ÇİP Hakları ne olacak ?
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