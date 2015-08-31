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NASA kendini tamir edebilen yeni bir malzeme geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA kendini tamir edebilen yeni bir malzeme geliştirdi
NASA hem uzay yolculuklarında hem de günlük kullanımda oldukça işe yarayabilecek yeni bir madde geliştirdi. Dışı katı polimer kaplı bu maddenin arasında ise özel bir sıvı bulunuyor. Cismin herhangi bir yerinden darbe almasıyla birlikte dışarıya doğru akıntı yapan sıvı burada oksijen ile temasa girerek katılaşıyor.

Daha önce de buna benzer bazı teknikler ve maddeler kullanılıyordu. Ancak NASA'nın geliştirmesinde maddenin hasarlı bölgeyi kapatması sadece saniyeler sürüyor. Bu açıdan bakılırsa madde ; önemli kargo gönderileri, araçlardaki bazı parçalar, akıllı telefonlar gibi bir çok farklı alanda kullanılabilir. Ancak ilk etapta Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde kullanılması bekleniyor.

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DeepNote 4 yıl en beğenilen
Şimdi bunları robotların gövde parçalarına da monte ederler. Yapay zeka çalışmaları da zaten organik elektrotlara doğru kaymaya başlıyor, laboratuvarda doku falan da üretiliyor. E sonra.. sonrasını yazarım da kızıyorsunuz söyleyince
Şimdi bunları robotların gövde parçalarına da monte ederler. Yapay zeka çalışmaları da zaten organik elektrotlara doğru kaymaya başlıyor, laboratuvarda doku fal...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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saylia 4 yıl
DeepNote
Şimdi bunları robotların gövde parçalarına da monte ederler. Yapay zeka çalışmaları da zaten organik elektrotlara doğru kaymaya başlıyor, laboratuvarda doku falan da üretiliyor. E sonra.. sonrasını yazarım da kızıyorsunuz söyleyince

skynet ? :)
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THUGGER 4 yıl
Guzel bir gelisme
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apodur 4 yıl
buluşu yapanları tebrik ederim.
darısı ülkem mühendislerinin başına
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DeepNote 4 yıl en beğenilen
Şimdi bunları robotların gövde parçalarına da monte ederler. Yapay zeka çalışmaları da zaten organik elektrotlara doğru kaymaya başlıyor, laboratuvarda doku falan da üretiliyor. E sonra.. sonrasını yazarım da kızıyorsunuz söyleyince
1 Yanıt Yanıtla +4
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arel.gr 4 yıl DeepNote
DeepNote

Şimdi bunları robotların gövde parçalarına da monte ederler. Yapay zeka çalışmaları da zaten organik elektrotlara doğru kaymaya başlıyor, laboratuvarda doku falan da üretiliyor. E sonra.. sonrasını yazarım da kızıyorsunuz söyleyince

sen yinede yaz,kizan kizilcik yesin.
sana varinca DH 'e illet rutbe amacli,dam samanlik seri yazan trol'e ne demeli ?
haber yorumlarini teker teker okuyun, gorun.

edin sunu.
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kadirirdem 4 yıl
BU çok iyi olmuş bir çok sektörde kullanılır hatta pc ve telefonların kasasın da uygulayabilirlerse süper olur....
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Arranger. 4 yıl
Güzel proje.
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interwap 4 yıl
Lastiklerin ve karbüratörün içine basılan madde benzeri. Ama çok çok daha hızlı kuruyor.
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