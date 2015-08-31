NASA kendini tamir edebilen yeni bir malzeme geliştirdi

NASA hem uzay yolculuklarında hem de günlük kullanımda oldukça işe yarayabilecek yeni bir madde geliştirdi. Dışı katı polimer kaplı bu maddenin arasında ise özel bir sıvı bulunuyor. Cismin herhangi bir yerinden darbe almasıyla birlikte dışarıya doğru akıntı yapan sıvı burada oksijen ile temasa girerek katılaşıyor.
Daha önce de buna benzer bazı teknikler ve maddeler kullanılıyordu. Ancak NASA'nın geliştirmesinde maddenin hasarlı bölgeyi kapatması sadece saniyeler sürüyor. Bu açıdan bakılırsa madde ; önemli kargo gönderileri, araçlardaki bazı parçalar, akıllı telefonlar gibi bir çok farklı alanda kullanılabilir. Ancak ilk etapta Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde kullanılması bekleniyor.
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skynet ? :)
darısı ülkem mühendislerinin başına
sen yinede yaz,kizan kizilcik yesin.
sana varinca DH 'e illet rutbe amacli,dam samanlik seri yazan trol'e ne demeli ?
haber yorumlarini teker teker okuyun, gorun.
edin sunu.
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