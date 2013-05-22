NASA, üç boyutlu yazıcıyla gıda üretimi için yatırımda bulundu





Üç boyutlu yazıcılar son yıllarda ciddi oranda popüler olmaya başladı. Yazıcı modellerinin artması ve fiyatların iyice alınabilir seviyeye gelmesi sonucu, üç boyutlu baskı ile hazırlanmış birçok farklı ürün karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan yeni bir gelişme ise, üç boyutlu üretimin sınırlarını gözler önüne seriyor.

Uzun mesafeli yolculuklar sırasında astronotların gıda ihtiyacının karşılaması ya da günümüzde büyük bir problem olan atık gıda sorununun azaltılması amacıyla makine mühendisi Anjan Contractor'a 125.000$ yatırım yapan NASA, bu yazıcı ile ilk olarak pizza üretilmesini hedefliyor. Normal üç boyutlu yazıcılardan çok farklı olmayan sistem, toz haline getirilmiş farklı gıda ürünlerini katman katman birleştirerek ortaya tam bir yiyecek çıkartabiliyor.

Anjan Contractor'un, pizza üretebilen üç boyutlu yazıcı prototipi (Açık kaynak kodlu) için şimdiden çalışmalara başladığı belirtiliyor. Daha önce de çikolata yazıcısı üreten araştırmacı, üç boyutlu gıdaların geleceğini çok parlak görüyor ve farklı gıdaların da ileride rahatça üretilebileceğini belirtiyor.

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57585502-1/nasa-funds-attempt-at-3d-food-printer-for-pizza/