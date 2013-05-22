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NASA, üç boyutlu yazıcıyla gıda üretimi için yatırımda bulundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, üç boyutlu yazıcıyla gıda üretimi için yatırımda bulundu

Üç boyutlu yazıcılar son yıllarda ciddi oranda popüler olmaya başladı. Yazıcı modellerinin artması ve fiyatların iyice alınabilir seviyeye gelmesi sonucu, üç boyutlu baskı ile hazırlanmış birçok farklı ürün karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan yeni bir gelişme ise, üç boyutlu üretimin sınırlarını gözler önüne seriyor.
Uzun mesafeli yolculuklar sırasında astronotların gıda ihtiyacının karşılaması ya da günümüzde büyük bir problem olan atık gıda sorununun azaltılması amacıyla makine mühendisi Anjan Contractor'a 125.000$ yatırım yapan NASA, bu yazıcı ile ilk olarak pizza üretilmesini hedefliyor. Normal üç boyutlu yazıcılardan çok farklı olmayan sistem, toz haline getirilmiş farklı gıda ürünlerini katman katman birleştirerek ortaya tam bir yiyecek çıkartabiliyor.
Anjan Contractor'un, pizza üretebilen üç boyutlu yazıcı prototipi (Açık kaynak kodlu) için şimdiden çalışmalara başladığı belirtiliyor. Daha önce de çikolata yazıcısı üreten araştırmacı, üç boyutlu gıdaların geleceğini çok parlak görüyor ve farklı gıdaların da ileride rahatça üretilebileceğini belirtiyor.
 
NASA, üç boyutlu yazıcıyla gıda üretimi için yatırımda bulundu

http://news.cnet.com/8301-17938_105-57585502-1/nasa-funds-attempt-at-3d-food-printer-for-pizza/ Yorum Yaz
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hhdk 6 yıl en beğenilen
Günlük hayatta etkin şekilde kullanmaya başladığımızı düşünsenize; artık yemek tarifi sitelerinde alinazik.ymk dosyaları paylaşırız, printerda yazdır ye, apple ifood çıkarır, torrentlerde "gordon_ramsay_food_recipes_full" vs vs :D
Günlük hayatta etkin şekilde kullanmaya başladığımızı düşünsenize; artık yemek tarifi sitelerinde alinazik.ymk dosyaları paylaşırız, printerda yazdır ye, apple ...
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tolsen 6 yıl
bukalemun56
yazıcıdan gıda maddesi üretilebilmesi için jellejşe, bağlama ve yapışma ajanı olarak büyük ihtimalle jelatin proteini kullanılacak, jelatin ise hayvanların deri ve kemiklerinden elde edilir, yüzde doksanı ithalattır. yine büyük bölümü domuz derisindendir. domuz olmasa bile helal kesilmeyen hayvanlardandır.((inanmayan arkadaşlar haribo şekerlerin içindekiler kısmını okuyabilir. helal demiyor yenilebilir jelatin diyor)) yediklerimizin üretim teknolojisinden ziyade bize ne yedirildiğini öğrenmememiz lazım.

Bizde bekliyoruz helal olanını üretmeni heyecanla
bukalemun56yazıcıdan gıda maddesi üretilebilmesi için jellejşe, bağlama ve yapışma ajanı olarak büyük ihtimalle jelatin proteini kullanılacak, ...
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MxFxOx 6 yıl
o kadar tekonolojiyi sen git büskevite çikolata sürmek için kullan
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 6 yıl
Biri ortaya jelatin diye bir numunelik laf atmış kimsede hadelenn dememiş
Yahu sen günlük hayatta yediğin şeyleri jelatinle mi yiyorsun adamlar macun şekline getirerek çeşitli hammaddelerden şekillendirecekler şekli koruması için tek malzeme jelatinmi sanıyorsun o senin cahilliğin köpek mamaları da macun şeklinde çıkıyor sonra kalıp şeklinde olması jelatinle mi sağlanıyor alakası yok sıcak yem içindeki tahıllarda bulunan nişasta jelleşerek yapıyı tutuyor sıcak ortamda kurumayla beraber küçük küçük kurabiyemsi şeyler ortaya çıkıyor jelatinle hiç bir ilgisi yok adamlar yiyecek üretmekte yazıcı kullanacağız diyor fırınlamayacağız, pişirmeyeceğiz, sıcak enjeksiyon yapmayacağız demiyorki hem herşeye jelatin konurmu her yediğimiz şey jöle gibi mi olacak köpek miyiz biz hergün aynı yemi yiyelim aynı tada tahammül edelim
1 Yanıt Yanıtla +1
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stabwound 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Biri ortaya jelatin diye bir numunelik laf atmış kimsede hadelenn dememiş
Yahu sen günlük hayatta yediğin şeyleri jelatinle mi yiyorsun adamlar macun şekline getirerek çeşitli hammaddelerden şekillendirecekler şekli koruması için tek malzeme jelatinmi sanıyorsun o senin cahilliğin köpek mamaları da macun şeklinde çıkıyor sonra kalıp şeklinde olması jelatinle mi sağlanıyor alakası yok sıcak yem içindeki tahıllarda bulunan nişasta jelleşerek yapıyı tutuyor sıcak ortamda kurumayla beraber küçük küçük kurabiyemsi şeyler ortaya çıkıyor jelatinle hiç bir ilgisi yok adamlar yiyecek üretmekte yazıcı kullanacağız diyor fırınlamayacağız, pişirmeyeceğiz, sıcak enjeksiyon yapmayacağız demiyorki hem herşeye jelatin konurmu her yediğimiz şey jöle gibi mi olacak köpek miyiz biz hergün aynı yemi yiyelim aynı tada tahammül edelim

merak etme sen yiyemiceksin zaten nasa sana vermicek pizza
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Virtual Reality 6 yıl
Bu yazıcılar en çok ...shop dükkanına gitmeye utananların veya bulundukları şehirde böyle bir dükkan olmayanların işine yarayacaktır. :):):)
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umut_baris 6 yıl
Böylece gdo tüm insanlığa yayılmış olacak ve gen haritaları iyice bozulacak.
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hukumran 6 yıl
Vay be. Bi gün gelecek yazıcımızdan araba çıktı alacağız. Ama üreticiler modelleri seri numarasıyla koruyacak. Biz de kırılmışlarını torrentten indireceğiz. Yurtdışında trafik polisi zor durumlar yaşatacak korsancılara ama memleketimizde pek takılmayacak.
Nasıl br filmleri tek zenginler izlemiyorsa ya da photoshopu zenginler kullanmıyorsa gelecekte arabalar ve bilimum lüks eşyalar için de aynısı geçerli olacak.
Kısaca hayat bayram olacak. :)
(hammadde kısmı benim de kafama takılmadı değil ama hayal etmesi de güzel)
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multiTYRT 6 yıl
Bu 3D yazıcılar hiç beklemediğim kadar büyük bir gelişmede
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Be All My Sins Remembered 6 yıl hukumran
hukumran

Vay be. Bi gün gelecek yazıcımızdan araba çıktı alacağız. Ama üreticiler modelleri seri numarasıyla koruyacak. Biz de kırılmışlarını torrentten indireceğiz. Yurtdışında trafik polisi zor durumlar yaşatacak korsancılara ama memleketimizde pek takılmayacak.

Nasıl br filmleri tek zenginler izlemiyorsa ya da photoshopu zenginler kullanmıyorsa gelecekte arabalar ve bilimum lüks eşyalar için de aynısı geçerli olacak.

Kısaca hayat bayram olacak. :)

(hammadde kısmı benim de kafama takılmadı değil ama hayal etmesi de güzel)

Evet evet gerekli malzemelerde gökten inecek. motor, gövde dediğin nedir ki de mi ama?
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veleciraptor 6 yıl
Bu gidişle yakında çocuk sahibi olmak için de üç boyutlu yazıcı icat eder bunlar. Yargıç Dred filmindeki sahne halt yemiş
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WarSaw 6 yıl
bunlar bu işi ilerletsin buradan gerekli hammedeleri toplayıp basıp gidecekler gittikleri yerde yemekti kapıydı silahdı lastikti orada sıfırdan imal edip yaşam kuracaklar
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umitmar48 6 yıl
valla bir gün herkes helal veya haram birşeyleri yemek zorunda kalacak.Özellikle haram helalciler için üzülüyorum.
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Rubisco 6 yıl
Star Trek Enterprise'da protein sequencer vardı, yiyecek makinası olarak. Direk çağrışım yaptı.
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I am the Danger 6 yıl
Adamların yaptığına bak biz de helal mi değil mi onu düşünüyoruz.
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MxFxOx 6 yıl
o kadar tekonolojiyi sen git büskevite çikolata sürmek için kullan
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tolsen 6 yıl
bukalemun56
yazıcıdan gıda maddesi üretilebilmesi için jellejşe, bağlama ve yapışma ajanı olarak büyük ihtimalle jelatin proteini kullanılacak, jelatin ise hayvanların deri ve kemiklerinden elde edilir, yüzde doksanı ithalattır. yine büyük bölümü domuz derisindendir. domuz olmasa bile helal kesilmeyen hayvanlardandır.((inanmayan arkadaşlar haribo şekerlerin içindekiler kısmını okuyabilir. helal demiyor yenilebilir jelatin diyor)) yediklerimizin üretim teknolojisinden ziyade bize ne yedirildiğini öğrenmememiz lazım.

Bizde bekliyoruz helal olanını üretmeni heyecanla
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hhdk 6 yıl en beğenilen
Günlük hayatta etkin şekilde kullanmaya başladığımızı düşünsenize; artık yemek tarifi sitelerinde alinazik.ymk dosyaları paylaşırız, printerda yazdır ye, apple ifood çıkarır, torrentlerde "gordon_ramsay_food_recipes_full" vs vs :D
Yanıtla +31
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Guest 6 yıl
bukalemun56
yazıcıdan gıda maddesi üretilebilmesi için jellejşe, bağlama ve yapışma ajanı olarak büyük ihtimalle jelatin proteini kullanılacak, jelatin ise hayvanların deri ve kemiklerinden elde edilir, yüzde doksanı ithalattır. yine büyük bölümü domuz derisindendir. domuz olmasa bile helal kesilmeyen hayvanlardandır.((inanmayan arkadaşlar haribo şekerlerin içindekiler kısmını okuyabilir. helal demiyor yenilebilir jelatin diyor)) yediklerimizin üretim teknolojisinden ziyade bize ne yedirildiğini öğrenmememiz lazım.

iyi de astronotlar müslüman mı ki, ne umurlarında olacak? kaldı ki o masraf yapıldıktan sonra sığır jelatini maliyeti yanında sıfır kalır.
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