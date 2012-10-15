NASA ve IHMC uzay çalışmalarında kullanmak üzere robot iskelet üretecek





Gerek askeri alanda kullanmak üzere gerekse desteğe muhtaç hastalar için geliştirilen en önemli teknolojilerden birisi hiç şüphesiz exoskeleton adı verilen robot iskeletler. Sadece belden aşağı ayakları veya boyundan aşağı kol ve ayakları kavrayacak şekilde imal edilen bu iskeletler ağır yükleri kolayca taşıyabilirken, felçli hastaların da yürüme umudu oluyor.





NASA ise bu iskeletleri uzay çalışmalarında ve mümkünse dünya üzerindeki deneylerde kullanmak üzere IHMC kurumu ile Houston Uzay Sistemleri mühendislerinin de yardımıyla bir çalışma başlattı.





NASA'nın Robonaut 2 projesinden doğan bu yeni projede X1 adı verilen robot iskelet geliştiriliyor. 28kg yaklaşık ağırlığa sahip bu giysi sırt ve belden aşağısını kavrayacak şekilde tasarlandı. Projenin temeli ise IHMC'nin Mena adlı robot iskelet modeli.





X1 farklı kullanımlar için esnek olarak imal edildi. Kalça ve diz kapağı için 4 motorize birleşim noktası, adımlama, dönüş, işaretleme ve ayağı esnetme için 6 pasif birleşim noktası, çok sayıda ayarlama noktası bunları sağlıyor.





X1 şu anda Ar-Ge aşamasında. NASA, astronotların uzun süreli uzay görevlerinde ve uzay istasyonu etrafında icra edilen görevlerde sağlık şartlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Giysi, çok düşük yerçekimi ortamlarında bile astronot davranışlarını taklit ederek daha fazla yorulmalarını engelliyor. Güç gerektiren işlerde de kolaylık sağlıyor. Ayrıca gerçek zamanlı veriler ileterek doktorların astronotların durumlarını anlık olarak takip etmesini sağlıyor.





IHMC ise X1 teknolojisini rehabilitasyon ve ağır yük gerektiren işlerde kullanmak amacıyla geliştirmeye başladı. Giysi, eski iskeletlere nazaran daha kolay giyilebilir ve ayarlanabilir durumda.









http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=153751861