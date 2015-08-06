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NASA, yeni simülatörü ile Curiosity'nin kontrolünü bize bırakıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, yeni simülatörü ile Curiosity'nin kontrolünü bize bırakıyor
 
Kısa süre önce Mars'ın Google Earth benzeri keşfi için detaylarına burada yer verdiğimiz "Mars Trek" servisini kullanıma sunan Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdi ise daha eğlenceli bir deneyim ile karşımıza çıkıyor.
NASA'nın standart internet tarayıcılardan deneyimlenebilen yeni servisiyle Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki kâşif robotu Curiosity'nin kontrolü bize geçiyor. Klavye ve fare ikilisiyle kullanılabilen araç, birden fazla kamera açısıyla Kızıl Gezegen üzerinde benzersiz bir gezinme deneyimi ortaya koyuyor ve grafiksel olarak oldukça güzel görünüyor.
Etkileşimi yüksek simülatör ile Curiosity hakkında ayrıntılı bilgiler edinilebiliyor ve araç üzerindeki robotik kol birimi dahi aktif olarak kontrol edilebiliyor. Hazırlanan "Experience Curiosity" isimli sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/08/06/now-you-can-drive-around-mars-with-nasas-curiosity-simulator/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THUGGER 4 yıl
Helal olsun.
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fikret111 4 yıl
1 numaraları yere gidince , kumlarda insan yüzü var :D koltukta yatar gibi uzanmış
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artenis 4 yıl
çok başarılı.
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