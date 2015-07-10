NASA'dan Kızıl Gezegen'in keşfi için özel site

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, görünümünden dolayı Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ın keşfi için Google Earth benzeri yeni bir internet sitesi hazırladı.

NASA Mars Trek olarak adlandırılan servis, NASA'nın geçmiş dönemde yaptığı görevlerde çekilen fotoğraflardan oluşuyor ve kişilere 2D ile 3D olmak üzere iki farklı görüntüleme modu sunuyor. Google Earth benzeri basit fare hareketleriyle kontrol edilebilen Mars Trek, gezegenin bazı bölümleri hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor ve hazırlanan STL dosyalarıyla üç boyutlu yazıcılar için güzel içerikler sunuyor.

NASA'nun Mars Trek servisine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/10/nasas-launched-an-app-to-explore-mars-from-the-comfort-of-your-home/