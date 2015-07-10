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NASA'dan Kızıl Gezegen'in keşfi için özel site

3 yıl
4,1b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA'dan Kızıl Gezegen'in keşfi için özel site
 
Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, görünümünden dolayı Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ın keşfi için Google Earth benzeri yeni bir internet sitesi hazırladı.
NASA Mars Trek olarak adlandırılan servis, NASA'nın geçmiş dönemde yaptığı görevlerde çekilen fotoğraflardan oluşuyor ve kişilere 2D ile 3D olmak üzere iki farklı görüntüleme modu sunuyor. Google Earth benzeri basit fare hareketleriyle kontrol edilebilen Mars Trek, gezegenin bazı bölümleri hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor ve hazırlanan STL dosyalarıyla üç boyutlu yazıcılar için güzel içerikler sunuyor.
NASA'nun Mars Trek servisine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/10/nasas-launched-an-app-to-explore-mars-from-the-comfort-of-your-home/ Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen joven
joven

İnsanoğlunun Uydular Hariç uzay macerası fantezide öte birşey değil

büyük lokma ye ,büyük söz konuşma demişler.
zamanında telefon için ,uçaklar için neler denmişti.
insanlığın ömrü 200 bin yıldan daha eski. bilimsel patlama ise son 100 yıl civarlarında oldu belkide. düşün 5bin 10bin yıl sonraki bilimi. Marsta koloniler kurmak hatta güneş sistemi dışına insanlı yolculuklar yapmak.... şu an için hayal belki. ama bugünkü yaşadığımız dünya geçmişte yaşamış insanlar için de hayaldi.
jovenİnsanoğlunun Uydular Hariç uzay macerası fantezide öte birşey değilbüyük lokma ye ,büyük söz konuşma demişler.
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1 Yanıt Yanıtla +6
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artenis 3 yıl joven
joven

İnsanoğlunun Uydular Hariç uzay macerası fantezide öte birşey değil

DOĞRU, Bilimin ilk adımı fantazidir, sonra bu mesajı yazdığın bilgisayar keşfedilmiştir
jovenİnsanoğlunun Uydular Hariç uzay macerası fantezide öte birşey değilDOĞRU, Bilimin ilk adımı fantazidir, sonr...
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necroshine 3 yıl
joven
İnsanoğlunun Uydular Hariç uzay macerası fantezide öte birşey değil

Kullandığınız teknolojilerin tamamı insanoğlunun fantezileri sayesinde geliştirilmiştir.
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pranis 3 yıl
Bunları araştıran ilgilenen açıklayan adamların yanında sivrisinek kadar şu hayata katkıda bulunduğunuz yok, gelip burada "bunlar hayal" "bunlar para kaybı" demek nedir ?
tek yaptığınız burger king- xxx cafe- okulda kakara kikiri- işte dedikodu-instagramda karı-kız. sonra gel buraya bidi bidi.

Belki bir gün koloni kurulacak, güneş sisteminin dışında bir hayat bulunacak, bir şeyler olacak. Ben bu adamlara inanıyorum, düşünüyorlar, açıklıyorlar, ortaya bir şey koyuyorlar, bir amaca ulaşmaya çalışıyorlar. Bunları eleştirecek seviyede bir allahın kulu da yok.

En son platon'un da detaylı resimlerini de çekmişler di, gelecek zamanda çok daha detaylı resimler göreceğiz. Benim en çok merak ettiğim güneş sisteminde başka yaşam var mı? Saturn'un uydularından bazılarında su bulunuyor, dışı buz tabi.

Ömrüm uzayla ilgili çok çok şey görmeye yetecek mi acaba..

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Creative BLack 3 yıl
Koltuga uzanıp önünde yada elinde son teknoloji olan kendin tuşunu bile yapamayacağın bir teknolojik aletle insanlığın uzay macarası hayal demekte ne kadar basit kalıyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
herkes sizin gibi olsaydı daha taş devrindeydik dünya düz derdik
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