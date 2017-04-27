Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor

İlk olarak 2006'da ABD tarafından ortaya atılan Ay'da insanlı bir üs kurma fikri Çin'in bir süredir ilgisini çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde ilk kargo uzay aracını fırlatan ve uzay istasyonuyla bağlantısını sağlayan Çin'in, Ay'da üs kurmak için planlar yapıldığı iddia edilirken bu iddialar resmiyet kazandı. Çin Uzay Ajansı Genel Sekreteri Tian Yulong; Çin ve Avrupa Uzay Ajansı(ESA) arasında Ay'da kurulması planlanan üs hakkında görüşmeler yapıldığını açıklarken ESA'da bu açıklamayı doğruladı.





ESA sözcüsü Pal Hvistendahl, uzayın 60'lı yıllardaki uzay yarışlarından çok daha farklı olduğunu dile getirirken Çin'in iddialı bir programının olduğunu söyledi. Tabi Hvistendahl'ın açıklamaları yeni bir yarışı şekillendiği izlenimi uyandırsa da Hvistendahl ''Barışçıl amaçlarla ayı keşfetmemiz gerektiğinin farkındayız, uluslararası iş birliği yapıyoruz." diyerek ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket edileceğini vurguladı.





Ay Madenciliği ve Uzay Turizmi

ESA genel direktörü Johann-Dietrich Woerner, kurulması planlanan üssü "Ay Köyü" olarak adlandırdı ve gelecekteki Mars görevleri için potansiyel bir başlatma sitesi olabileceğini söyledi. Woerner kurulacak olan üsten aynı zamanda uzay turizmi ve ay madenciliğini gibi konularda da faydalanılabileceğini belirtti.





Çin ve ESA, iki tarafında detaylarda uzlaşmaya varmasıyla birlikte bir an önce Ay Köyü projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu yıl Ay'dan örnek numuneler toplayacak olan araştırmacılar, gelecek yıl ilk fiili adımı atmak için Ay'a yönelik operasyonları başlatmayı planlıyor.





İş Birliği Genişleyebilir

Çin'in uzay yarışına geç katıldığını ve ilk insanlı uzay yolculuğunu 2003 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan Hvistendahl, Çin'in daha sonra iyi bir uzay programıyla tekrarda rakiplerini yakaladığına dikkat çekti. Hvistendahl ayrıca iki taraf arasındaki yakınlaşmaların Ay Köyü projesi dışında farklı çalışmalara da yansıyabileceğini ve Avrupalı bir astronotun Çin'e ait uzay istasyonuna gidebileceğini düşünüyor.

http://news.sky.com/story/china-and-europe-discuss-plans-for-first-human-outpost-on-the-moon-10852547