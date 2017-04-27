Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor

Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmak için görüşmeler yaptıklarını doğruladı. İki tarafın da oldukça istekli olduğu çalışmaya ait fiili adımların iki yıl içinde atılması planlanıyor.
2 yıl
2,8b
1
6
Uzay
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk olarak 2006'da ABD tarafından ortaya atılan Ay'da insanlı bir üs kurma fikri Çin'in bir süredir ilgisini çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde ilk kargo uzay aracını fırlatan ve uzay istasyonuyla bağlantısını sağlayan Çin'in, Ay'da üs kurmak için planlar yapıldığı iddia edilirken bu iddialar resmiyet kazandı. Çin Uzay Ajansı Genel Sekreteri Tian Yulong; Çin ve Avrupa Uzay Ajansı(ESA) arasında Ay'da kurulması planlanan üs hakkında görüşmeler yapıldığını açıklarken ESA'da bu açıklamayı doğruladı.


 

ESA sözcüsü Pal Hvistendahl, uzayın 60'lı yıllardaki uzay yarışlarından çok daha farklı olduğunu dile getirirken Çin'in iddialı bir programının olduğunu söyledi. Tabi Hvistendahl'ın açıklamaları yeni bir yarışı şekillendiği izlenimi uyandırsa da Hvistendahl ''Barışçıl amaçlarla ayı keşfetmemiz gerektiğinin farkındayız, uluslararası iş birliği yapıyoruz." diyerek ortak amaç doğrultusunda birlikte hareket edileceğini vurguladı.


Ay Madenciliği ve Uzay Turizmi  

ESA genel direktörü Johann-Dietrich Woerner, kurulması planlanan üssü "Ay Köyü" olarak adlandırdı ve gelecekteki Mars görevleri için potansiyel bir başlatma sitesi olabileceğini söyledi. Woerner kurulacak olan üsten aynı zamanda uzay turizmi ve ay madenciliğini gibi konularda da faydalanılabileceğini belirtti. 


Çin ve ESA, iki tarafında detaylarda uzlaşmaya varmasıyla birlikte bir an önce Ay Köyü projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu yıl Ay'dan örnek numuneler toplayacak olan araştırmacılar, gelecek yıl ilk fiili adımı atmak için Ay'a yönelik operasyonları başlatmayı planlıyor. 


İş Birliği Genişleyebilir 

Çin'in uzay yarışına geç katıldığını ve ilk insanlı uzay yolculuğunu 2003 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan Hvistendahl, Çin'in daha sonra iyi bir uzay programıyla tekrarda rakiplerini yakaladığına dikkat çekti. Hvistendahl ayrıca iki taraf arasındaki yakınlaşmaların Ay Köyü projesi dışında farklı çalışmalara da yansıyabileceğini ve Avrupalı bir astronotun Çin'e ait uzay istasyonuna gidebileceğini düşünüyor. 


http://news.sky.com/story/china-and-europe-discuss-plans-for-first-human-outpost-on-the-moon-10852547 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
bizimde uzay üssü açtık bizde gönderecez hemde yüdeyüz yerli ne var ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
böyle birliktelikler iyidir ,belki sonunda güzel gelişmeler olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Dünya'nın işi bitti batırmak için yeni bit gezegene yerleşme amacındalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 2 yıl
Adamların gerçeklerine bizim hayallerimiz bile yetişmiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Uzayın sanırım en çekici yanı madenciliktir. İstediğin yeri kaz, yok yeşilciydi, yok hava kirliliği vs. dert yok. Firmaların iştahının kabardığı kesin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exterminio 2 yıl sniper23
sniper23

Uzayın sanırım en çekici yanı madenciliktir. İstediğin yeri kaz, yok yeşilciydi, yok hava kirliliği vs. dert yok. Firmaların iştahının kabardığı kesin.

Kazmaya giderken ve geri dönerken harcanması gereken paralar o iştahı kapatıyordur ama
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu 2 yıl NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi 2 yıl Apple’ın lisans ücreti kararı ortalığı karıştırdı: Qualcomm hisseleri düşüşte 2 yıl Sony'den PlayStation 4 satış rekoru 2 yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere 2 yıl Formula E, elektrikli araç bataryalarında gelişmeler sağlayacak 2 yıl Nintendo 2DS XL duyuruldu 2 yıl Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu 2 yıl Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi 2 yıl Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam 2 yıl Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı 2 yıl Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu 2 yıl Google, düşük ışıkta fotoğraf performansınızı arttıracak 2 yıl Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama 2 yıl Spotify, blockchain girişimi Mediachain'i satın aldı 2 yıl Netflix, Scorsese'nin yeni filmi için 100 milyon doları gözden çıkardı 2 yıl 3D yazıcı ile ev inşa edebilen robot geliştirildi 2 yıl Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin 2 yıl Samsung holding şirketi olmayı reddetti 2 yıl EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 inceleme videosu "Türünün en yakışıklısı" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor Sonraki Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor 2 yıl Türk Telekom 2017'ye büyüme ve gelir rekoruyla başladı 2 yıl Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor 2 yıl Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası 2 yıl Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman 2 yıl LG son yılların en iyi çeyrek sonucuna ulaştı 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 söylentileri 2 yıl Samsung, çeyrek gelirlerinde rekor kırdı 2 yıl Şampiyonlar Ligi finalinde yüz tanıma teknolojisi kullanılacak 2 yıl 2018 Polo GTI eski Golf GTI motoru ile gelecek 2 yıl AMD'nin en güçlü işlemcisi Ryzen 1800X'de fiyat indirimi! 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler gelmeye başladı 2 yıl Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı 2 yıl Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Samsung Kablosuz Hızlı Şarj standı incelemesi "Hızlı, pratik ve bataryaya zararsız" 2 yıl Uber yolcuları artık puanlarını kolayca öğrenebilecek 2 yıl Instagram artık 700 milyon kullanıcıya sahip 2 yıl Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi 2 yıl Desteklenmeyen telefonlara da Windows 10 Creators Update yüklemek mümkün 2 yıl NASA, ISS’den ilk defa 4K canlı yayın gerçekleştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim