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NEC'den Android tabanlı tablet bilgisayar: LifeTouch

8 yıl
9,3b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden NEC, Google Android platformunu kullanan yeni bir tablet bilgisayar hazırlıyor. LifeTouch olarak isimlendirilen ve Android 2.1 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar, hem parmak hem de özel kalemiyle kullanılabilen 7-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Tabletin donanım özelliklerine geçmeden önce tasarımından bahsetmekte fayda var zira NEC LifeTouch, genel görünümü ve sahip olduğu temel tasarım özellikleriyle Nintendo'nun taşınabilir oyun konsolu DS ile oldukça benzer bir yapıda.

  • ARM Cortex A8 tabanlı işlemci,
  • Mobile DDR 256MB bellek,
  • Wi-Fi IEEE802.11b/11g kablosuz ağ desteği,
  • Bluetooth Ver.2.1 + EDR
  • 3MP çözünürlüğünde kamera,
  • GPS
  • Akselometre
  • Dahili mono mikrofon
  • Dahili stereo hoparlör
  • SD/SDHC slotu, iki adet USB 2.0 portu.
  • 8 saat pil süresi.

Ekim ayı ile birlikte ilk olarak Japonya'da satışa çıkacak olan NEC LifeTouch için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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sahafiec 8 yıl
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EfeAYDIN 8 yıl
şimdi o kapağın tam olarak amacı ne? niye yalandan telefonu kalınlaştırıyolar ki biton
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KANUNI61 8 yıl
bukadar iğren bir tasarım olmaz heralde
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thorismund 8 yıl
Bu kadar kötü bir tasarım olabilir ancak...
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Batuist 8 yıl
acaba sadece bana mı gereksiz geldi bu şey.. :S
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almila1299 8 yıl
güzel makinaya benziyor, nintendo DS tasırımına benziyor.kapağıda kullanıp bişeyler ekleselermiş daha güzzel olacakmış.
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