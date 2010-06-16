NEC'den Android tabanlı tablet bilgisayar: LifeTouch

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden NEC, Google Android platformunu kullanan yeni bir tablet bilgisayar hazırlıyor. LifeTouch olarak isimlendirilen ve Android 2.1 işletim sistemini kullanan tablet bilgisayar, hem parmak hem de özel kalemiyle kullanılabilen 7-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Tabletin donanım özelliklerine geçmeden önce tasarımından bahsetmekte fayda var zira NEC LifeTouch, genel görünümü ve sahip olduğu temel tasarım özellikleriyle Nintendo'nun taşınabilir oyun konsolu DS ile oldukça benzer bir yapıda.

ARM Cortex A8 tabanlı işlemci,

Mobile DDR 256MB bellek,

Wi-Fi IEEE802.11b/11g kablosuz ağ desteği,

Bluetooth Ver.2.1 + EDR

3MP çözünürlüğünde kamera,

GPS

Akselometre

Dahili mono mikrofon

Dahili stereo hoparlör

SD/SDHC slotu, iki adet USB 2.0 portu.

8 saat pil süresi.

Ekim ayı ile birlikte ilk olarak Japonya'da satışa çıkacak olan NEC LifeTouch için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.