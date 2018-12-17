.NET Yazılım Geliştirici Konferansı dotnet reconnect 22 Aralık'ta

Devnot, organize ettiği .NET Yazılım Geliştirici Konferansı “dotnet reconnect” ile yazılım meraklılarını sektörün deneyimli isimleriyle buluşturacak. Yazılımcılarla tanışma fırsatına erişen katılımcılar aynı zamanda sponsor firmalarla iletişim kurma ve kariyerinde yeni kapılar aralama şansı elde edecek.

Dotnet reconnect, 22 Aralık 2018 Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. .NET ile ilgili 7 sunum ve 4 workshop’ın yapılacağı etkinlikte sektörden önemli birçok konuşmacı yer alacak.

DonanımHaber olarak biz de bu konferansın destekleyenleri arasında olduğumuz için siz değerli takipçilerimize küçük bir sürpriz hazırladık. Sizler için tanımladığımız “donanimhaber20” indirim koduyla 90 TL olan dotnet reconnect biletini %20 indirimli alabilirsiniz. İndirim kodundan 25 kişi faydalanabilecektir. Etkinlikle ilgili tüm detayları http://reconnect.dotnetkonf.com adresini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Konuşmacılar

Bora Kaşmer – Hasel

Emrah Uslu – PeakUp

Gökhan Gökalp – Boyner

Halil İbrahim Kalkan – Volosoft

Onur Salkaya – Morhipo

Selçuk Ermaya – Monofor

Serhat Serhatlı – Trendyol