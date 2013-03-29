NOVA 3, Appstore'da kısa süreliğine 1.79 TL'den satışa sunuldu

FPS türünün başarılı örneklerinden NOVA 3, Appstore'da kısa bir süreliğine indirime girerek 1.79 TL'lik fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunulmaya başlandı.





Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleriyle üst düzey bir görsellik sunan yapım, Kal Wardin adlı askerin uzaylılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Hikaye modunun yanı sıra, sunduğu çoklu oyuncu modlarıyla da eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak olan yapım, klasik mobil FPS kontrolleriyle geliyor. Sesleriyle de başarılı bir grafik çizen yapım FPS seven mobil oyuncuların kesinlikle denemesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.





4.3 veya üzeri iOS sürümüne sahip olan iPhone 3GS, iPad ve 3. nesil iPod Touch ve üzeri cihazlarda çalışan NOVA 3'ü kısa bir süreliğine 1.79 TL'den satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/n.o.v.a.-3-near-orbit-vanguard/id474764934?l=tr&mt=8