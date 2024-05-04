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    Google Fotoğraflar videoların kalitesini tek dokunuşla artırabilecek

    Google Fotoğraflar uygulamasına heyecan verici bir yeni özellik sunulacak: Çekilen videoların kalitesini tek dokunuşla artırma.                                  
    Google Fotoğraflar videoların kalitesini artırabilecek Tam Boyutta Gör
    Fotoğrafları tek bir dokunuşla otomatik olarak düzenlemenize olanak tanıyan Google Fotoğraflar, şimdi de videolar için benzer bir seçenek sunmaya hazırlanıyor.

    Videoları optimize edecek

    Hizmetin beta sürümlerinden birinde "Videoyu Geliştir" düğmesi keşfedildi. Adından da anlaşılacağı gibi bu seçenek videoları hızlı bir şekilde düzenlemenizi sağlayacak ve parlaklık, renk dengesi, kontrast ve doygunluğun otomatik olarak düzenleyecek. Tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi bu yeni özellik de yapay zeka teknolojisini kullanarak videoların çeşitli yönlerini otomatik olarak optimize edecek.

    Google Fotoğraflar videoların kalitesini artırabilecek Tam Boyutta Gör
    Sızan bilgilere göre video işleme Google'ın sunucularında değil, doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşecek. Bu da aracın düzeltme yapması için gereken süreyi artırabilir. Ayrıca düzenleyici arayüzünde yeni bir düğme görünecek ve fotoğraflarda olduğu gibi, iyileştirilmiş videolar da kopya olarak kaydedilebilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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