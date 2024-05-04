Google Fotoğraflar videoların kalitesini tek dokunuşla artırabilecek

Tam Boyutta Gör Fotoğrafları tek bir dokunuşla otomatik olarak düzenlemenize olanak tanıyan Google Fotoğraflar, şimdi de videolar için benzer bir seçenek sunmaya hazırlanıyor.

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Videoları optimize edecek

Hizmetin beta sürümlerinden birinde "Videoyu Geliştir" düğmesi keşfedildi. Adından da anlaşılacağı gibi bu seçenek videoları hızlı bir şekilde düzenlemenizi sağlayacak ve parlaklık, renk dengesi, kontrast ve doygunluğun otomatik olarak düzenleyecek. Tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi bu yeni özellik de yapay zeka teknolojisini kullanarak videoların çeşitli yönlerini otomatik olarak optimize edecek.

Tam Boyutta Gör Sızan bilgilere göre video işleme Google'ın sunucularında değil, doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşecek. Bu da aracın düzeltme yapması için gereken süreyi artırabilir. Ayrıca düzenleyici arayüzünde yeni bir düğme görünecek ve fotoğraflarda olduğu gibi, iyileştirilmiş videolar da kopya olarak kaydedilebilecek.

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