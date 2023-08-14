WhatsApp Web'e şifre ile giriş özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, web uygulaması için beklenen güvenlik özelliğini beta kullanıcılarına sundu. WhatsApp’ı tarayıcıdan kullananlar, artık ekran kilidi şifresi koyabilecek. WhatsApp Web'e şifre ile giriş basit adımlarla yapılabilecek.

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Yeni ekran kilidi özelliği, WhatsApp Web beta 2.2333.11 sürümünde görüldü. Ekran kilidi özelliği açıldığında, WhatsApp Web üzerinden sohbetlere erişmek için bir şifre girilmesi gerekecek. WhatsApp, kişinin seçimine göre anında, 1 dakika sonra veya 30 dakika sonra şifre girmesini isteyecek. Parolanın unutulması durumunda, WhatsApp Web’den çıkıp telefondan QR kodu taratarak yeniden giriş yapmak gerekecek. Peki, WhatsApp web nasıl şifre koyulur?

WhatsApp Web şifre koyma nasıl yapılır 📲

Tam Boyutta Gör WhatsApp web uygulamasında açılışa şifre koymak oldukça basittir. WhatsApp Web şifreleme için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp Web’i açın. Ayarlar’a girin. Güvenlik’e tıklayın. Ekran kilidi seçeneğine tıklayın. Bir şifre ayarlayın ve süre seçin. WhatsApp web şifre ile giriş isteyecektir.

WhatsApp Web’de açılışa şifre koyma özelliğine şu anda az sayıda beta test kullanıcı erişebiliyor.

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WhatsApp Web şifre koyma nasıl yapılır?