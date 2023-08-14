Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp Web'e şifre ile giriş özelliği geliyor

    WhatsApp web şifre ile giriş yapmak isteyenler için yeni ekran kilidi özelliği görüldü. Bilgisayarda Whatsapp şifre koyma basit adımlarla yapılabilecek.         
    Oy Ver
    whatsapp web ekran kilidi özelliği Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, web uygulaması için beklenen güvenlik özelliğini beta kullanıcılarına sundu. WhatsApp’ı tarayıcıdan kullananlar, artık ekran kilidi şifresi koyabilecek. WhatsApp Web'e şifre ile giriş basit adımlarla yapılabilecek.

    Yeni ekran kilidi özelliği, WhatsApp Web beta 2.2333.11 sürümünde görüldü. Ekran kilidi özelliği açıldığında, WhatsApp Web üzerinden sohbetlere erişmek için bir şifre girilmesi gerekecek. WhatsApp, kişinin seçimine göre anında, 1 dakika sonra veya 30 dakika sonra şifre girmesini isteyecek. Parolanın unutulması durumunda, WhatsApp Web’den çıkıp telefondan QR kodu taratarak yeniden giriş yapmak gerekecek. Peki, WhatsApp web nasıl şifre koyulur?

    WhatsApp Web şifre koyma nasıl yapılır 📲

    whatsapp web şifre ile giriş nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    WhatsApp web uygulamasında açılışa şifre koymak oldukça basittir. WhatsApp Web şifreleme için aşağıdaki adımları izleyin:
    1. WhatsApp Web’i açın.
    2. Ayarlar’a girin.
    3. Güvenlik’e tıklayın.
    4. Ekran kilidi seçeneğine tıklayın.
    5. Bir şifre ayarlayın ve süre seçin.
    6. WhatsApp web şifre ile giriş isteyecektir.

    WhatsApp Web’de açılışa şifre koyma özelliğine şu anda az sayıda beta test kullanıcı erişebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea cross yorum mercedes t80 omix x600 alınır mı emniyet muhafız nedir şınav programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız