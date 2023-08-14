WhatsApp Web'e şifre ile giriş özelliği geliyor

Yeni ekran kilidi özelliği, WhatsApp Web beta 2.2333.11 sürümünde görüldü. Ekran kilidi özelliği açıldığında, WhatsApp Web üzerinden sohbetlere erişmek için bir şifre girilmesi gerekecek. WhatsApp, kişinin seçimine göre anında, 1 dakika sonra veya 30 dakika sonra şifre girmesini isteyecek. Parolanın unutulması durumunda, WhatsApp Web’den çıkıp telefondan QR kodu taratarak yeniden giriş yapmak gerekecek. Peki, WhatsApp web nasıl şifre koyulur?
WhatsApp Web şifre koyma nasıl yapılır 📲
- WhatsApp Web’i açın.
- Ayarlar’a girin.
- Güvenlik’e tıklayın.
- Ekran kilidi seçeneğine tıklayın.
- Bir şifre ayarlayın ve süre seçin.
- WhatsApp web şifre ile giriş isteyecektir.
WhatsApp Web’de açılışa şifre koyma özelliğine şu anda az sayıda beta test kullanıcı erişebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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