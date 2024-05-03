Google Play Store'da devlete ait uygulamalar etiketlenmeye başladı

Tam Boyutta Gör Google, Play Store'da resmî devlet uygulamaları için etiket eklemeye başladı. Bu, devlete ait resmî bir uygulama gibi görünen, aslında kullanıcıların para veya verilerini çalmak amacıyla tasarlanmış uygulamaların anlaşılmasını kolaylaştıracak. Yeni etiketler 12 ülkenin uygulamasında gösterilmeye başlandı.

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"Devlet" etiketi taşıyacak

Android kullanıcıları resmî uygulamalarda yeni "Government" rozetini görebilecek. Rozete dokunduklarında "Play, bu uygulamanın bir devlet kuruluşuna bağlı olduğunu onayladı” yazan bir açılır pencere gösterilecek. Rozet, en iyi uygulamalar gibi listelerde de görünecek.

Google, uygulamalara rozet eklemek için hükümetlerle ve geliştirici ortaklarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Google, Play Store politikasının yanlış açıklamlara, yanıltıcı simgelere veya ekran görüntülerine sahip uygulamalara, özellikle de resmî uygulama olduğunu iddia eden uygulamalara zaten izin vermediğini belirtti.

Türkiye henüz yok!

Etiket, başlangıçta Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Güney Kore, İngiltere ve Amerika’daki resmî eyalet ve federal hükümet uygulamalarında görünecek. Şu anda 3000’den fazla devlet uygulaması bu rozeti taşıyor.

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Google Play Store'da devlet uygulamaları etiketlenmeye başladı