Google Play Store'da devlete ait uygulamalar etiketlenmeye başladı

"Devlet" etiketi taşıyacak
Android kullanıcıları resmî uygulamalarda yeni "Government" rozetini görebilecek. Rozete dokunduklarında "Play, bu uygulamanın bir devlet kuruluşuna bağlı olduğunu onayladı” yazan bir açılır pencere gösterilecek. Rozet, en iyi uygulamalar gibi listelerde de görünecek.
Google, uygulamalara rozet eklemek için hükümetlerle ve geliştirici ortaklarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Google, Play Store politikasının yanlış açıklamlara, yanıltıcı simgelere veya ekran görüntülerine sahip uygulamalara, özellikle de resmî uygulama olduğunu iddia eden uygulamalara zaten izin vermediğini belirtti.
Türkiye henüz yok!
Etiket, başlangıçta Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Güney Kore, İngiltere ve Amerika’daki resmî eyalet ve federal hükümet uygulamalarında görünecek. Şu anda 3000’den fazla devlet uygulaması bu rozeti taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.