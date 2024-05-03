Android için Cihazımı Bul ağı yakında kullanıma sunulabilir

Tam Boyutta Gör Google, Android için Cihazımı Bul ağı özelliğini Nisan ayı başlarında Amerika Ve Kanada’da kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi kullanıcılara özelliğin yakında kullanıma sunulacağına ilişkin bilgilendirme e-postası göndermeye başladı. Bu, özelliğin yakında daha geniş çapta kullanıma sunulabileceği anlamına geliyor. Peki, Google Cihazımı Bul ağı (Find My Device) ne işe yarayacak?

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Uyumlu aksesuarlar da bulunabilecek

Google’ın e-postasına göre bazı Android cihazlar yakında Cihazımı Bul ağına katılacak. Bu özellik yalnızca kayıp Android telefon veya tableti bulmaya yönelik değil, uyumlu Fast Pair aksesuarlarını da (kulaklıklar, takip cihazları gibi) bulmaya yardımcı olacak.

Cihazların konumları şifrelenecek

Google, Cihazımı Bul ağının nasıl çalıştığına ilişkin olarak “Ağdaki cihazlar yakındaki aksesuarları taramak için Bluetooth’u kullanır. Diğer cihazlar aksesuarlarınızı tespit ederse tespit edildikleri konumları güvenli bir şekilde Cihazımı Bul’a gönderir. Android cihazlar da aynı yolla internete bağlı olmayan aksesuarlarınızı bulmanıza yardımcı olacak. Cihazların konumları PIN, desen veya şifre kullanılarak şifrelenecek. Konumu yalnızca siz ve Cihazımı Bul'da cihazlarınızı paylaştığınız kişiler görebilecek.” diyor.

Cihazımı Bul ağına katılmak istemeyenlere seçenekler sunulacak

Google, Cihazımı Bul ağına katılmak istemeyen kullanıcılara dört seçenek sunacak. Kapalı, telefon/tabletin internet bağlı olması durumunda konumu bulmanıza yardımcı olacak. Ağ olmadan seçeneği, Android cihazınız ve bağlı aksesuarlarınız (takip cihazları hariç) çevrimdışı olduğunda şifrelenmiş son konumlardan bulmanızı sağlayacak. Yalnızca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ağ ile seçeneği, varsayılan olarak seçili olacak. Tüm bölgelerde ağ ile seçeneği, aksesuarın konumunu algılayan ve paylaşan tek cihaz sizin cihazınız olsa bile kayıp aksesuarları bulmanıza yardımcı olacak.

Google, özellik açıldığında kullanıcıya bildirim gönderecek. Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Cihaz bulucular - Cihazımı Bul yolunu izleyerek ayarın cihazınız için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edebilirsiniz.

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Android için Cihazımı Bul ağı yakında kullanıma sunulabilir