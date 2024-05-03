Android için Cihazımı Bul ağı yakında kullanıma sunulabilir

- Uyumlu aksesuarlar da bulunabilecek
- Cihazların konumları şifrelenecek
- Cihazımı Bul ağına katılmak istemeyenlere seçenekler sunulacak
- Yorumlar
Uyumlu aksesuarlar da bulunabilecek
Google’ın e-postasına göre bazı Android cihazlar yakında Cihazımı Bul ağına katılacak. Bu özellik yalnızca kayıp Android telefon veya tableti bulmaya yönelik değil, uyumlu Fast Pair aksesuarlarını da (kulaklıklar, takip cihazları gibi) bulmaya yardımcı olacak.
Cihazların konumları şifrelenecek
Google, Cihazımı Bul ağının nasıl çalıştığına ilişkin olarak “Ağdaki cihazlar yakındaki aksesuarları taramak için Bluetooth’u kullanır. Diğer cihazlar aksesuarlarınızı tespit ederse tespit edildikleri konumları güvenli bir şekilde Cihazımı Bul’a gönderir. Android cihazlar da aynı yolla internete bağlı olmayan aksesuarlarınızı bulmanıza yardımcı olacak. Cihazların konumları PIN, desen veya şifre kullanılarak şifrelenecek. Konumu yalnızca siz ve Cihazımı Bul'da cihazlarınızı paylaştığınız kişiler görebilecek.” diyor.
Cihazımı Bul ağına katılmak istemeyenlere seçenekler sunulacak
Google, Cihazımı Bul ağına katılmak istemeyen kullanıcılara dört seçenek sunacak. Kapalı, telefon/tabletin internet bağlı olması durumunda konumu bulmanıza yardımcı olacak. Ağ olmadan seçeneği, Android cihazınız ve bağlı aksesuarlarınız (takip cihazları hariç) çevrimdışı olduğunda şifrelenmiş son konumlardan bulmanızı sağlayacak. Yalnızca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ağ ile seçeneği, varsayılan olarak seçili olacak. Tüm bölgelerde ağ ile seçeneği, aksesuarın konumunu algılayan ve paylaşan tek cihaz sizin cihazınız olsa bile kayıp aksesuarları bulmanıza yardımcı olacak.
Google, özellik açıldığında kullanıcıya bildirim gönderecek. Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Cihaz bulucular - Cihazımı Bul yolunu izleyerek ayarın cihazınız için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.