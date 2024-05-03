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    Anlık Bildirim

    Android için Cihazımı Bul ağı yakında kullanıma sunulabilir

    Google, bazı Android cihaz kullanıcılarına Cihazımı Bul (Find My Device) ağının yakında kullanıma sunulacağına dair e-posta göndermeye başladı. Yeni özellik yakında kullanıma açılabilir.
    google cihazımı bul ağı yakında kullanıma açılabilir Tam Boyutta Gör
    Google, Android için Cihazımı Bul ağı özelliğini Nisan ayı başlarında Amerika Ve Kanada’da kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi kullanıcılara özelliğin yakında kullanıma sunulacağına ilişkin bilgilendirme e-postası göndermeye başladı. Bu, özelliğin yakında daha geniş çapta kullanıma sunulabileceği anlamına geliyor. Peki, Google Cihazımı Bul ağı (Find My Device) ne işe yarayacak?

    Uyumlu aksesuarlar da bulunabilecek

    Google’ın e-postasına göre bazı Android cihazlar yakında Cihazımı Bul ağına katılacak. Bu özellik yalnızca kayıp Android telefon veya tableti bulmaya yönelik değil, uyumlu Fast Pair aksesuarlarını da (kulaklıklar, takip cihazları gibi) bulmaya yardımcı olacak.

    Cihazların konumları şifrelenecek

    Google, Cihazımı Bul ağının nasıl çalıştığına ilişkin olarak “Ağdaki cihazlar yakındaki aksesuarları taramak için Bluetooth’u kullanır. Diğer cihazlar aksesuarlarınızı tespit ederse tespit edildikleri konumları güvenli bir şekilde Cihazımı Bul’a gönderir. Android cihazlar da aynı yolla internete bağlı olmayan aksesuarlarınızı bulmanıza yardımcı olacak. Cihazların konumları PIN, desen veya şifre kullanılarak şifrelenecek. Konumu yalnızca siz ve Cihazımı Bul'da cihazlarınızı paylaştığınız kişiler görebilecek.” diyor.

    Cihazımı Bul ağına katılmak istemeyenlere seçenekler sunulacak

    Google, Cihazımı Bul ağına katılmak istemeyen kullanıcılara dört seçenek sunacak. Kapalı, telefon/tabletin internet bağlı olması durumunda konumu bulmanıza yardımcı olacak. Ağ olmadan seçeneği, Android cihazınız ve bağlı aksesuarlarınız (takip cihazları hariç) çevrimdışı olduğunda şifrelenmiş son konumlardan bulmanızı sağlayacak. Yalnızca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ağ ile seçeneği, varsayılan olarak seçili olacak. Tüm bölgelerde ağ ile seçeneği, aksesuarın konumunu algılayan ve paylaşan tek cihaz sizin cihazınız olsa bile kayıp aksesuarları bulmanıza yardımcı olacak.

    Google, özellik açıldığında kullanıcıya bildirim gönderecek. Ayarlar - Güvenlik ve gizlilik - Cihaz bulucular - Cihazımı Bul yolunu izleyerek ayarın cihazınız için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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