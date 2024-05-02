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    Anlık Bildirim

    Samsung telefonlara özel kişiselleştirme uygulaması Play Store'da yayınlandı

    Samsung'un kullanıcı arayüzü özelleştirme paketi Good Lock artık Google Play Store'dan indirilebiliyor. Daha önce Good Lock ve modülleri yalnızca Samsung'un kendi mağazasında (Galaxy Store) mevcuttu.
    samsung good lock android play store Tam Boyutta Gör
    Samsung telefonlarda kullanılmak üzere tasarlanan Good Lock kişiselleştirme uygulaması artık Google Play Store’dan indirilebiliyor. Peki, Samsung Good Lock uygulaması neler sunuyor?

    Samsung Good Lock uygulaması neler sunuyor?

    Good Lock, Samsung Galaxy telefonlar için tasarlanmış bir kişiselleştirme araç takımı. Kilit ekranı, bildirimler ve hatta uygulama başlatıcıyı değiştirmenizi sağlayan modüller indirmenize olanak tanıyor. Telefonunuzu daha kişisel hale getirmenize, eklentiler ve diğer özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü öğeleriyle istediğiniz şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

    Good Lock uygulaması Android uygulama mağazasında erken erişim olarak listeleniyor ve ilginç olarak hâlâ yalnızca Samsung telefonlarla uyumlu, diğer Android telefonlarda -resmî olarak- çalışmıyor. Erken erişim sonrası diğer Android cihazlara açılabilir ancak şu an için Galaxy telefon kullanıcıları test edebiliyor. Bu uygulamayla birlikte telefonu tek elle daha rahat kullanmanızı sağlayan Good Lock modülü One Hand Operation+’ın da Play Store’a eklendiği görülüyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.goodlock

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.sidegesturepad

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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