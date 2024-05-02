Samsung telefonlara özel kişiselleştirme uygulaması Play Store'da yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung telefonlarda kullanılmak üzere tasarlanan Good Lock kişiselleştirme uygulaması artık Google Play Store’dan indirilebiliyor. Peki, Samsung Good Lock uygulaması neler sunuyor?

Android 15 (One UI 7) güncellemesi alacak Samsung telefonlar 3 gün önce eklendi

Samsung Good Lock uygulaması neler sunuyor?

Good Lock, Samsung Galaxy telefonlar için tasarlanmış bir kişiselleştirme araç takımı. Kilit ekranı, bildirimler ve hatta uygulama başlatıcıyı değiştirmenizi sağlayan modüller indirmenize olanak tanıyor. Telefonunuzu daha kişisel hale getirmenize, eklentiler ve diğer özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü öğeleriyle istediğiniz şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

Good Lock uygulaması Android uygulama mağazasında erken erişim olarak listeleniyor ve ilginç olarak hâlâ yalnızca Samsung telefonlarla uyumlu, diğer Android telefonlarda -resmî olarak- çalışmıyor. Erken erişim sonrası diğer Android cihazlara açılabilir ancak şu an için Galaxy telefon kullanıcıları test edebiliyor. Bu uygulamayla birlikte telefonu tek elle daha rahat kullanmanızı sağlayan Good Lock modülü One Hand Operation+’ın da Play Store’a eklendiği görülüyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.goodlock

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.sidegesturepad

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