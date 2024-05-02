Samsung telefonlara özel kişiselleştirme uygulaması Play Store'da yayınlandı

Samsung Good Lock uygulaması neler sunuyor?
Good Lock, Samsung Galaxy telefonlar için tasarlanmış bir kişiselleştirme araç takımı. Kilit ekranı, bildirimler ve hatta uygulama başlatıcıyı değiştirmenizi sağlayan modüller indirmenize olanak tanıyor. Telefonunuzu daha kişisel hale getirmenize, eklentiler ve diğer özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü öğeleriyle istediğiniz şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.
Good Lock uygulaması Android uygulama mağazasında erken erişim olarak listeleniyor ve ilginç olarak hâlâ yalnızca Samsung telefonlarla uyumlu, diğer Android telefonlarda -resmî olarak- çalışmıyor. Erken erişim sonrası diğer Android cihazlara açılabilir ancak şu an için Galaxy telefon kullanıcıları test edebiliyor. Bu uygulamayla birlikte telefonu tek elle daha rahat kullanmanızı sağlayan Good Lock modülü One Hand Operation+’ın da Play Store’a eklendiği görülüyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.goodlock
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.sidegesturepadBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.