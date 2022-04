Samsung Good Lock nedir? Galaxy telefonunuzu özelleştirmek için nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör

Samsung'un Good Lock uygulamasını daha önce duymamış olabilirsiniz, ancak bir Samsung telefonunuz varsa ve onu kişiselleştirmek istiyorsanız, bu uygulama kelimenin tam anlamıyla bir altın değerinde.

Bu makalede Good Lock'u nasıl indireceğinizi ve uygulamanın nasıl çalıştığını öğreneceksiniz. Ayrıca Samsung cihazınızı bir profesyonel gibi kişiselleştirmek için uygulamayı nasıl kullanacağınıza dair tavsiyelerimiz de olacak.

Samsung Good Lock nedir?

Good Lock, Galaxy cihazınızın görünümünü ve verdiği hissi yeniden tasarlamanıza olanak tanıyan, Samsung'un geliştirdiği bir uygulama paketidir. Ana sayfa ve kilit ekranınız, en son uygulama düzeni, saat yüzü, Hızlı Ayarlar paneli ve çok daha fazlası gibi her türlü şeyi özelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Good Lock'u diğer kişiselleştirme uygulamalarından ayıran şey, sahip olduğu seçeneklerin sayısı ve birlikte ne kadar iyi çalıştıkları diyebiliriz. Uygulamada yaptığınız değişiklikler onları One UI arayüzüne özgü hissettiriyor. Ayrıca Samsung, One UI'ın en son sürümünü desteklemek için uygulamayı her yıl güncellemekte.

Samsung Good Lock nasıl indirilir?

Good Lock, Google Play Store'da mevcut değil. Bunun yerine, tüm Samsung cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelen Samsung Galaxy Store'dan indirmeniz gerekiyor. Galaxy Store uygulamasını başlatın, Good Lock'u arayın ve oradan yükleyin. Ya da aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

İndirin: Good Lock uygulaması

Galaxy telefonunuz yoksa ancak yine de uygulamayı kullanmak istiyorsanız, Fine Lock , Good Lock'a mükemmel bir alternatiftir. Play Store'da mevcut ve aynı özelliklerle birlikte geliyor.

Samsung Good Lock nasıl kullanılır?

Good Lock'u indirip açtıktan sonra, uygulama size Home Up, LockStar, MultiStar vb. gibi indirilebilir modüllerin (yani ayrı uygulamaların) bir listesini gösteriyor. Her modül, yazılımın belirli bir bölümünü hedefler ve onu özelleştirmek için ayarlar içerir.

Herhangi bir modüldeki indirme düğmesine bastığınızda, uygulamasını yüklemek için Galaxy Store'a yönlendirilirsiniz. Bu, süreci biraz hantal hale getiriyor, ancak iyi tarafı, kullanmayı düşünmediğiniz modüller için depolama alanınızı boşa harcamanıza gerek olmaması diyebiliriz.

Yararlı bulduğunuz uygulamaları yükleyin, istenirse onlara gerekli izinleri verin ve özelliklerine erişmelerini sağlayın. Şu anda Good Lock'un 15 modülü var, ancak bu gelecekte uygulama yeni One UI sürümlerini destekleyecek şekilde güncellendiğinde değişebilir.

Kullanmanız gereken 5 Good Lock modülü

Bazı Good Lock modülleri diğerlerinden daha kullanışlı, ancak uygulamadan en iyi şekilde yararlanmak için hepsini indirmeniz gerekmiyor. İşte yüklemeye değer olduğunu düşündüğümüz beş temel Good Lock modülü.

1. Home Up

Home Up, uygulamayı yükledikten sonra indirilen ilk Good Lock modülüdür. Birçok yönden, Galaxy kullanıcıları için varsayılan özelleştirme çözümü diyebiliriz. Home Up, Ana ekran, Klasör, Yedekleme ve Geri Yükleme, Paylaşım Yöneticisi ve Görev Değiştirici dahil olmak üzere beş farklı ayar grubu içerir.

En iyi özelliklerinden biri, daha temiz bir görünüm elde etmek için uygulama etiketini ana ve uygulamalar ekranından gizlemesi. Daha akıcı gezinme için Son Kullanılanlar sayfasının düzenini de değiştirebilirsiniz.

2. LockStar

Adından da anlaşılacağı gibi, LockStar kilit ekranınızı özelleştirmeye odaklanan bir modül. Saat, müzik widget'ı ve bildirim simgeleri gibi sistem simgelerinin konumunu manuel olarak değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca denemek isteyebileceğiniz bazı duvar kağıtları ile birlikte geliyor.

Modül ayrıca, hızlı bir başlatma için kilit ekranındaki (Telefon ve Kamera uygulaması) varsayılan kısayolları, seçtiğiniz altı adede kadar uygulamayla değiştirmenize olanak tanımakta. Ancak daha minimalist bir görünüme sahip olmayı tercih ederseniz, sistem simgelerinin bir kısmını veya tamamını kilit ekranından gizleyebilirsiniz (parmak izi tarayıcısı hariç).

3. Wonderland

Ekranınızın daha canlı görünmesini istiyorsanız Wonderland sizin için harika bir seçim. Ana ve kilit ekranınız için özel bir canlı duvar kağıdı oluşturmanıza olanak tanır. Modül indirildikten sonra, nasıl çalıştığını daha iyi anlamanız için size bazı ön ayarlar gösterecek. Bu ön ayarları düzenleyebilir veya sıfırdan yeni bir duvar kağıdı oluşturabilirsiniz.

Hatta bir video duvar kağıdı oluşturmak için statik duvar kağıdınızın üstüne bir video koyabilir veya tüm ekranı kaplayarak uzatabilirsiniz. İkincisini yapmayı seçerseniz, videonun uygulamalarınızı ve widget'larınızı ana ekranda görüntülemenizi engellemeyecek şekilde olduğundan emin olmalısınız.

4. Theme Park

Theme Park, Android 12'nin Material You tasarımıyla en büyük şikayetimizi çözmekte. Duvar kağıdınızı her değiştirdiğinizde, telefonunuz size aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi renk paleti gösteriyor. Bu güzel bir özellik olsa da, kendi başınıza bir renk paleti oluşturmanıza izin vermez, yani size verilen seçeneklerden birini seçmek zorundasınız.

Theme Park ile istediğiniz rengi kullanarak telefonunuz için özel bir tema oluşturabilirsiniz. Değişikliklerinizin klavye, Hızlı Ayarlar paneli, Ses paneli vb. gibi kullanıcı arabiriminin farklı bölümlerine nasıl uygulanacağını da kontrol etmeniz mümkün. Ayrıca Play Store veya Galaxy Store'dan üçüncü taraf simge paketleri indirerek uygulama simgelerinizi de değiştirebiliyorsunuz.

5. One Hand Operation +

One Hand Operation + modülü, temelde Android'deki kaydırma hareketlerinin yükseltilmiş bir sürümü diyebiliriz. Sistem kullanıcı arayüzünde daha hızlı gezinmek için kesinlikle bu modülü kullanmayı düşünmelisiniz. Normalde kaydırma hareketlerinde üç işlemle sınırlısınız: geri dön, ana ekrana git ve Son Aramalar sayfasına git.

Ancak One Hand Operation + ile bu sayıyı toplam 12 eyleme çıkarabilirsiniz. Öte yandan One Hand Operation + Play Store'da da ücretsiz olarak mevcut.

Galaxy telefonunuzu Good Lock ile dilediğiniz gibi kişiselleştirin

Şaşırtıcı bir şekilde, Good Lock, uygulamanın ne kadar kullanışlı olduğu göz önüne alındığında, tüm Galaxy cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelmiyor. Bu makalede bahsettiğimiz beş modül dışında, göz atmaya değer daha birçok modül olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy telefonunuzun görünümünü ve verdiği hissi minimum çabayla değiştirebilirmek istiyorsanız Good Lock uygulaması ile bu işi kolayca halledebilirsiniz.

