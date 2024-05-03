Spotify'ın yeni arayüzü sızdırıldı: Kayıpsız ses seçeneği geliyor

Tam Boyutta Gör Spotify, en popüler müzik dinleme uygulamalarından biri ancak uzun süredir kullanıcıların istediği HiFi kayıpsız ses seçeneğini sunmuyor. Mevcut en yüksek bit hızı 320kbps. Bu, yakında değişebilir. Spotify’ın kayıpsız ses seçeneğini gösteren yeni arayüzü sızdırıldı.

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Spotify kayıpsız ses: 2117 kbps'e kadar

Tam Boyutta Gör Spotify’ın 1.2.36 sürümünden alınan ekran görüntülerinde kayıpsız ses seçeneği ve cihaz uyumluluk denetleyicisi dikkat çekiyor. Müzik akış platformunun bir görselde, 1411 kbps’e kadar, başka bir görselde 2117 kbps’e kadar kayıpsız kalite sunduğu görülüyor. Kayıpsız seste Spotify’ın dakikada 15.9 MB veri tükettiği de görülüyor. Ayrıca FLAC ses formatı aracılığıyla bazı şarkılar için 24 bit/44.1 kHz’e kadar dinleme desteği sunulacak.

Tam Boyutta Gör Ekran görüntülerinde ayrıca kullanıcılara cihazlarının, bağlantı türünün ve bant genişliğinin kayıpsız sesi destekleyip desteklemediğini bildiren uyumluluk denetleyicisi de görülüyor. Spotify, kullanıcılara çoğu Bluetooth cihazının kayıpsız sesi tam olarak destelemediği, kablolu cihazları kullanmaları veya Spotify Connect özelliği aracılığıyla kablosuz olarak dinlemeleri gibi tavsiyelerde de bulunacak.

Spotify, yeni özelliği HiFi yerine “gelişmiş dinleme” veya “kayıpsız ses” olarak adlandıracak gibi görünüyor. Spotify, kayıpsız sesi Premium abonelikte ya da tamamen yeni bir pakette (Supremium) sunabilir.

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Spotify'ın yeni arayüzü sızdırıldı: Kayıpsız ses geliyor