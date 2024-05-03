Spotify'ın yeni arayüzü sızdırıldı: Kayıpsız ses seçeneği geliyor

Spotify kayıpsız ses: 2117 kbps'e kadar
Spotify, yeni özelliği HiFi yerine “gelişmiş dinleme” veya “kayıpsız ses” olarak adlandıracak gibi görünüyor. Spotify, kayıpsız sesi Premium abonelikte ya da tamamen yeni bir pakette (Supremium) sunabilir.Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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