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    Spotify'ın yeni arayüzü sızdırıldı: Kayıpsız ses seçeneği geliyor

    Spotify'ın yeni arayüzü sızdırıldı. Müzik severlerin uzun süredir beklediği kayıpsız ses seçeneği göründü. Peki, Spotify HiFi ne kadar internet harcayacak?      
    spotify kayıpsız ses Tam Boyutta Gör
    Spotify, en popüler müzik dinleme uygulamalarından biri ancak uzun süredir kullanıcıların istediği HiFi kayıpsız ses seçeneğini sunmuyor. Mevcut en yüksek bit hızı 320kbps. Bu, yakında değişebilir. Spotify’ın kayıpsız ses seçeneğini gösteren yeni arayüzü sızdırıldı.

    Spotify kayıpsız ses: 2117 kbps'e kadar

    spotify hifi müzik dinleme seçeneği Tam Boyutta Gör
    Spotify’ın 1.2.36 sürümünden alınan ekran görüntülerinde kayıpsız ses seçeneği ve cihaz uyumluluk denetleyicisi dikkat çekiyor. Müzik akış platformunun bir görselde, 1411 kbps’e kadar, başka bir görselde 2117 kbps’e kadar kayıpsız kalite sunduğu görülüyor. Kayıpsız seste Spotify’ın dakikada 15.9 MB veri tükettiği de görülüyor. Ayrıca FLAC ses formatı aracılığıyla bazı şarkılar için 24 bit/44.1 kHz’e kadar dinleme desteği sunulacak.
    spotify uygulaması kayıpsız ses kalite Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntülerinde ayrıca kullanıcılara cihazlarının, bağlantı türünün ve bant genişliğinin kayıpsız sesi destekleyip desteklemediğini bildiren uyumluluk denetleyicisi de görülüyor. Spotify, kullanıcılara çoğu Bluetooth cihazının kayıpsız sesi tam olarak destelemediği, kablolu cihazları kullanmaları veya Spotify Connect özelliği aracılığıyla kablosuz olarak dinlemeleri gibi tavsiyelerde de bulunacak.

    Spotify, yeni özelliği HiFi yerine “gelişmiş dinleme” veya “kayıpsız ses” olarak adlandıracak gibi görünüyor. Spotify, kayıpsız sesi Premium abonelikte ya da tamamen yeni bir pakette (Supremium) sunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    valorant kasa açma biyometrik fotoğraf ne kadar sürede çıkar uğur koşar hangi cemaatten tuvaletimi yaparken canım yanıyor ne yapmalıyım lol hesap değeri

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