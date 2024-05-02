ChatGPT rakibi Anthropic Claude, iOS’a geldi

Anthropic Claude, iOS için çıktı
ChatGPT uygulaması gibi, Claude'un yeni mobil uygulaması da sohbet robotu etkileşimleri için bir köprü görevi görüyor ve analiz için fotoğraf yüklemeye de izin veriyor. Claude, şimdilik sadece Apple cihazlarında kullanılabilse de Anthropic yakında bir Android uygulamasının da geleceğini söylüyor. OpenAI’ın ChatGPT uygulaması ise bir süredir iOS ve Android’de mevcut. Microsoft’un Copilot’u ve Google Gemini de iOS’ta mevcut.
Claude mobil uygulaması sohbet geçmişi kontrolü sağlayabiliyor ve web sürümü ile bunları paylaşabiliyor, tam tersi şekilde de süreç işleyebiliyor. Öte yandan yeni ekip planı ise en az beş kişilik gruplar için tasarlanmış durumda. Bunun için her bir üye için 30 dolar ödemek gerekiyor. Ekip planı sayesinde daha fazla sohbet sorgusu, üç Claude modeline erişim ve uzun belgeleri işlemek veya ayrıntılı konuşmaları sürdürmek için daha büyük bir bağlam penceresi (200K jeton) sunuluyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/1/24145983/anthropic-claude3-model-mobile-app-team-plan https://apps.apple.com/us/app/claude/id6473753684 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.