ChatGPT rakibi Anthropic Claude, iOS’a geldi

Tam Boyutta Gör ChatGPT yaratıcısı OpenAI’ın önde gelen rakiplerinden olan Anthropic, kısa bir süre önce Claude 3 yapay zeka modelleri için bir iOS mobil uygulaması yayınladı. Firma aynı zamanda grup işbirliği için tasarlanmış yeni bir abonelik katmanı da tanıttı. “Claude” adlı mobil uygulamasından önce Anthropic’in yapay zekaları yalnızca bir web sitesi, Hugging Face veya Microsoft Azure gibi üçüncü taraflar aracılığıyla kullanılabiliyordu.

Anthropic Claude, iOS için çıktı

ChatGPT uygulaması gibi, Claude'un yeni mobil uygulaması da sohbet robotu etkileşimleri için bir köprü görevi görüyor ve analiz için fotoğraf yüklemeye de izin veriyor. Claude, şimdilik sadece Apple cihazlarında kullanılabilse de Anthropic yakında bir Android uygulamasının da geleceğini söylüyor. OpenAI’ın ChatGPT uygulaması ise bir süredir iOS ve Android’de mevcut. Microsoft’un Copilot’u ve Google Gemini de iOS’ta mevcut.

Tam Boyutta Gör Anthropic, geçtiğimiz aylarda üç farklı model boyutuna sahip Claude 3 büyük dil modeli (LLM) ailesini piyasaya sürmüştü. Bu aile Claude Opus, Claude Sonnet ve Claude Haiku modellerinden oluşuyordu. iOS uygulaması aracılığıyla normal kullanıcılar Sonnet'i, ücretli Pro kullanıcılar ise Opus'u modelini kullanacak. Bununla birlikte uygulama, ücretsiz sürümü kullananlar, Claude Pro için aylık 20 dolar ödeyen aboneler ve yeni tanıtılan Claude Team planının üyeleri de dahil olmak üzere tüm Claude kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

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Claude mobil uygulaması sohbet geçmişi kontrolü sağlayabiliyor ve web sürümü ile bunları paylaşabiliyor, tam tersi şekilde de süreç işleyebiliyor. Öte yandan yeni ekip planı ise en az beş kişilik gruplar için tasarlanmış durumda. Bunun için her bir üye için 30 dolar ödemek gerekiyor. Ekip planı sayesinde daha fazla sohbet sorgusu, üç Claude modeline erişim ve uzun belgeleri işlemek veya ayrıntılı konuşmaları sürdürmek için daha büyük bir bağlam penceresi (200K jeton) sunuluyor.

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