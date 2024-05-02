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    Anlık Bildirim

    ChatGPT rakibi Anthropic Claude, iOS’a geldi

    ChatGPT yaratıcısı OpenAI’ın önde gelen rakiplerinden olan Anthropic, Claude 3 yapay zeka dil modellerini iOS platformuna getiren “Claude” mobil uygulamasını duyurdu.
    ChatGPT rakibi Anthropic Claude, iOS’a geldi Tam Boyutta Gör
    ChatGPT yaratıcısı OpenAI’ın önde gelen rakiplerinden olan Anthropic, kısa bir süre önce Claude 3 yapay zeka modelleri için bir iOS mobil uygulaması yayınladı. Firma aynı zamanda grup işbirliği için tasarlanmış yeni bir abonelik katmanı da tanıttı. “Claude” adlı mobil uygulamasından önce Anthropic’in yapay zekaları yalnızca bir web sitesi, Hugging Face veya Microsoft Azure gibi üçüncü taraflar aracılığıyla kullanılabiliyordu.

    Anthropic Claude, iOS için çıktı

    ChatGPT uygulaması gibi, Claude'un yeni mobil uygulaması da sohbet robotu etkileşimleri için bir köprü görevi görüyor ve analiz için fotoğraf yüklemeye de izin veriyor. Claude, şimdilik sadece Apple cihazlarında kullanılabilse de Anthropic yakında bir Android uygulamasının da geleceğini söylüyor. OpenAI’ın ChatGPT uygulaması ise bir süredir iOS ve Android’de mevcut. Microsoft’un Copilot’u ve Google Gemini de iOS’ta mevcut.

    ChatGPT rakibi Anthropic Claude, iOS’a geldi Tam Boyutta Gör
    Anthropic, geçtiğimiz aylarda üç farklı model boyutuna sahip Claude 3 büyük dil modeli (LLM) ailesini piyasaya sürmüştü. Bu aile Claude Opus, Claude Sonnet ve Claude Haiku modellerinden oluşuyordu. iOS uygulaması aracılığıyla normal kullanıcılar Sonnet'i, ücretli Pro kullanıcılar ise Opus'u modelini kullanacak. Bununla birlikte uygulama, ücretsiz sürümü kullananlar, Claude Pro için aylık 20 dolar ödeyen aboneler ve yeni tanıtılan Claude Team planının üyeleri de dahil olmak üzere tüm Claude kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

    Claude mobil uygulaması sohbet geçmişi kontrolü sağlayabiliyor ve web sürümü ile bunları paylaşabiliyor, tam tersi şekilde de süreç işleyebiliyor. Öte yandan yeni ekip planı ise en az beş kişilik gruplar için tasarlanmış durumda. Bunun için her bir üye için 30 dolar ödemek gerekiyor. Ekip planı sayesinde daha fazla sohbet sorgusu, üç Claude modeline erişim ve uzun belgeleri işlemek veya ayrıntılı konuşmaları sürdürmek için daha büyük bir bağlam penceresi (200K jeton) sunuluyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/1/24145983/anthropic-claude3-model-mobile-app-team-plan https://apps.apple.com/us/app/claude/id6473753684
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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