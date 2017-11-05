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NRA ödüllü Türk yapımı tüfeğin üretim aşamalarını görüntüledik, atış yaptık

2 yıl
12,3b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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NRA tarafından yılın av tüfeği ödülüne layık görülen Husan marka yerli tüfeklerin üretildiği fabrikayı ziyaret ederek üretimi görüntüledik, atış yaparak tüfekleri test ettik.
Donanımhaber olarak Konya Beyşehir'de bulunan silah fabrikalarından Husan'ın silah üretimini yerinde inceledik. Yerli av tüfekleriyle atış yaptık.
Türkiye'nin onlarca ülkeye silah ihracatı yapan ilçesi Beyşehir'de Türkiye'nin milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55 üretiminin yapılıp yapılamayacağını da sorduk. Fabrikaların yivli tüfek parçası üretimi konusunda yeterli olduğu cevabını aldık.
Şimdi sizleri Husan'ın yerli üretim av tüfekleriyle baş başa bırakıyoruz..
 

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ULYSES 2 yıl en beğenilen
Şarjörlü av tüfekleri avlanmanın etiklerine uygun değil. İyi avcı tek, bilemediniz iki atışta avını öldürür. Yavrulu hayvana ateş etmez, yaşlı olanı seçer. Hayvanın kurtulma şansı olur her zaman. Ava saygı duymayan avcı olmaz, katil olur.
Şarjörlü av tüfekleri avlanmanın etiklerine uygun değil. İyi avcı tek, bilemediniz iki atışta avını öldürür. Yavrulu hayvana ateş etmez, yaşlı olanı seçer. Hayv...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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stalker(1979) 2 yıl ooskay
ooskay

Videoda helikopterden cekilen goruntulerdeki katliyamlari izlerken icim acidi. Sadece keyif icin bir canlinin hayatini almak, nasil bir ilkelliktir. Oldurulen hangi hayvan olursa olsun yaziktir gunahtir. Yemiyorsaniz oldurmeyin kardesim.

O helikopter çekiminde (herhalde önündeki anneleriydi) bir yavruyu vuruyorlar sonra annenin peşinden koşan diğer yavruya tam ateş edelerken görüntü değişiyor. Herhalde o yavruyu da vurdular. Avcılık değilde katliam olmuş sanki :(
ooskayVideoda helikopterden cekilen goruntulerdeki katliyamlari izlerken icim acidi. Sadece keyif icin bir canlinin hayatini almak, nasi...
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Yanıtla +16
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ooskay 2 yıl
Videoda helikopterden cekilen goruntulerdeki katliyamlari izlerken icim acidi. Sadece keyif icin bir canlinin hayatini almak, nasil bir ilkelliktir. Oldurulen hangi hayvan olursa olsun yaziktir gunahtir. Yemiyorsaniz oldurmeyin kardesim.
Videoda helikopterden cekilen goruntulerdeki katliyamlari izlerken icim acidi. Sadece keyif icin bir canlinin hayatini almak, nasil bir ilkelliktir. Oldurulen h...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 2 yıl
Çok tepiyor bu ne olmamış yeniden yapsınlar...
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Bluflame 2 yıl
2 gün önce bizim medyada gördüm, genel kurmay başkanı hakkari sınır karakoluna teftiş için gitmişdi, resimlere baktım bizim gariban askerin elinde antika kaleş tüfek vardı,
- şimdi bizde bu kadar güzel tüfekler var niye askeriyede kullanılmıyor ?
- gk. başkanı askerin kullandığı tüfeği görünce “ne lan bu ?“ demedimi ?
- yerli-milli diye reklamı çok yapılan mpt76 silahımız niye sınır taburlarına dağıtılmamış ?
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bytradm 2 yıl
bilip bilmeden sallamayın. o hayvanlar köylük yerde vurulmazsa
tarladan ürün gelmez. yada şunu sorayım evinize fare dadandığında besleyecekmisiniz? nonbarbarlar.
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bilgehankalkan 2 yıl

Av gerçek, tanıtım değilmiş.
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sericik 2 yıl
Bu sayenizde düpedüz BARBAR silahı olmuş
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absamet 2 yıl
Bu silahları PUBG'ye bekleriz. :D
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kımyasal 2 yıl
Bu kafayla uzaya roket yapsanız ne olur
hayvanları sırf tanıtım için hemde yavruları dahil ''katlediyorsunuz'' bu zihniyet Afrika'da filleri,aslanları keyif için ve para için katledenlerle aynı.Bu kafanın bir de en tehlikelisi var o da zamanında Irak savaşında ve hala devam eden israil-filistin meselesinde sivilleri oyun oynar gibi vurma seviyesidir.
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al-ozaria 2 yıl
Aga kaş yapayım derken göz çıkarmışsınız sanki. Orda yaban domuzu mu tavşan mı ne, değilde keklik, bıldırcın vb. av kuşu vursanız birde altına da havan severlere özel bilgilendirme notu koysanız belki de böyle çok tepki çeker.
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12 Angry Men 2 yıl
Gerçek hayvan uzerınde neden denedınız sılahı? hangı çağda yaşıyoruz, gunumuzde boyle test yontemı mı kaldı ?
Zavallı hayvanları sırf vıdeo cekmek ıcın katletmişler.
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FatihAsl 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Gerçek hayvan uzerınde neden denedınız sılahı? hangı çağda yaşıyoruz, gunumuzde boyle test yontemı mı kaldı ?

Zavallı hayvanları sırf vıdeo cekmek ıcın katletmişler.

Belki sahadaki gerçek av dır. gerçek av görüntüleri olmasa av tüfeği nasıl tanıtılacak. poligon atışları ile hangi avcı ikna olur. tamam ava karşı olabilirsin ama bunu tüm avlar için yapmalısın. sırf bu görüntüler için değil
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sametyurtsever 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Gerçek hayvan uzerınde neden denedınız sılahı? hangı çağda yaşıyoruz, gunumuzde boyle test yontemı mı kaldı ?

Zavallı hayvanları sırf vıdeo cekmek ıcın katletmişler.

Neden böyle bir şey yapalım ? ABD'de bu silahı kullanan bir avcının videosu bu, bizimle hiçbir alakası yok.
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sniper23 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Gerçek hayvan uzerınde neden denedınız sılahı? hangı çağda yaşıyoruz, gunumuzde boyle test yontemı mı kaldı ?
Zavallı hayvanları sırf vıdeo cekmek ıcın katletmişler.

Bu yorumu görünce nedense aklıma ABD'nin sattığı silahların "denendiği" milyonlarca insan geldi...
Bu arada video ABD'de olan bir olay, şirketle alakası yok.
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people66 2 yıl
daha ömce tacticool gardaşımız video çekmisti fabrikada altına yorum yazmadım şimdi yazayım mesajım husan firmasına: OTOPARK'DA ATIŞ POLİGONU OLMAZ... kaliteliyiz şöyleyiz böyleyiz demeden önce adam akıllı bir poligon inşa etsinler.
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