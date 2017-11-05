NRA ödüllü Türk yapımı tüfeğin üretim aşamalarını görüntüledik, atış yaptık

NRA tarafından yılın av tüfeği ödülüne layık görülen Husan marka yerli tüfeklerin üretildiği fabrikayı ziyaret ederek üretimi görüntüledik, atış yaparak tüfekleri test ettik.
Donanımhaber olarak Konya Beyşehir'de bulunan silah fabrikalarından Husan'ın silah üretimini yerinde inceledik. Yerli av tüfekleriyle atış yaptık.
Türkiye'nin onlarca ülkeye silah ihracatı yapan ilçesi Beyşehir'de Türkiye'nin milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55 üretiminin yapılıp yapılamayacağını da sorduk. Fabrikaların yivli tüfek parçası üretimi konusunda yeterli olduğu cevabını aldık.
Şimdi sizleri Husan'ın yerli üretim av tüfekleriyle baş başa bırakıyoruz..
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O helikopter çekiminde (herhalde önündeki anneleriydi) bir yavruyu vuruyorlar sonra annenin peşinden koşan diğer yavruya tam ateş edelerken görüntü değişiyor. Herhalde o yavruyu da vurdular. Avcılık değilde katliam olmuş sanki :(