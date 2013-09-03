NVIDIA Tegra Tab, Tayvan'da ortaya çıktı





NVIDIA'nın Tegra 5 yongaseti ile birlikte gelecek yıl tablet pazarına kendi markasıyla gireceği konuşulurken, 7 inçlik gizemli bir NVIDIA tableti benchmark skorlarında boy göstermeye başlamıştı.





NVIDIA Tegra Tab olarak adlandırılan tablet modeli bu kez Tayvan iletişim kurumunun onayından geçerken görüntülendi. P1640 model numarasıyla listelenen tabletin ön ve arka kısmı rahatça görülebiliyor. NVIDIA'nın yeni tabletini IFA 2013 fuarında tanıtabileceği konuşuluyor.





Tegra 3 yongasetinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticilerin Tegra 4 yongasetine çabuk ısınamaması nedeniyle NVIDIA halen yaygın bir kullanım ağı oluşturabilmiş değil. Bu bakımdan kendi tableti ile piyasaya girmesine olumlu bakılıyor. Firma en azından daha geniş kitlelere Tegra 4 yongasetini ulaştırabilecek ve tanıtabilecek.





Görsellerden tabletin 7 inçlik bir ekrana sahip olduğu tahmin ediliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde çalışan tabletin gücü 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongasetinden geliyor. 1280x768 piksel çözünürlük, WiFi, Bluetooth, microHDMI, USB ve 5MP çözünürlükte arka kamera şeklinde bilinen özellikleri mevcut.





Modelin pazara çıktığı zaman bu özellikleri sunup sunmayacağı belirsiz zira bu özellikler prototip aşamasındaki cihazdan elde edilmiş bilgilere dayanıyor. NVIDIA'nın kısa süre içerisinde resmi bir lansman yapması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/nvidia-tegra-tab-p1640-image-leak-arrives-with-talk-of-specs-02295683/