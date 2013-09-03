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NVIDIA Tegra Tab, Tayvan'da ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA Tegra Tab, Tayvan'da ortaya çıktı

NVIDIA'nın Tegra 5 yongaseti ile birlikte gelecek yıl tablet pazarına kendi markasıyla gireceği konuşulurken, 7 inçlik gizemli bir NVIDIA tableti benchmark skorlarında boy göstermeye başlamıştı. 

NVIDIA Tegra Tab olarak adlandırılan tablet modeli bu kez Tayvan iletişim kurumunun onayından geçerken görüntülendi. P1640 model numarasıyla listelenen tabletin ön ve arka kısmı rahatça görülebiliyor. NVIDIA'nın yeni tabletini IFA 2013 fuarında tanıtabileceği konuşuluyor.

Tegra 3 yongasetinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticilerin Tegra 4 yongasetine çabuk ısınamaması nedeniyle NVIDIA halen yaygın bir kullanım ağı oluşturabilmiş değil. Bu bakımdan kendi tableti ile piyasaya girmesine olumlu bakılıyor. Firma en azından daha geniş kitlelere Tegra 4 yongasetini ulaştırabilecek ve tanıtabilecek.

Görsellerden tabletin 7 inçlik bir ekrana sahip olduğu tahmin ediliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde çalışan tabletin gücü 1.8GHz saat hızında çalışan Tegra 4 yongasetinden geliyor. 1280x768 piksel çözünürlük, WiFi, Bluetooth, microHDMI, USB ve 5MP çözünürlükte arka kamera şeklinde bilinen özellikleri mevcut.

Modelin pazara çıktığı zaman bu özellikleri sunup sunmayacağı belirsiz zira bu özellikler prototip aşamasındaki cihazdan elde edilmiş bilgilere dayanıyor. NVIDIA'nın kısa süre içerisinde resmi bir lansman yapması bekleniyor. 

http://www.slashgear.com/nvidia-tegra-tab-p1640-image-leak-arrives-with-talk-of-specs-02295683/ Yorum Yaz
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qpiell 5 yıl en beğenilen
baktılar ellerinde patlıyor tegra chipler, kullanan üretici yok değerlendirmek için kendileri ürün çıkartmaya basladılar, çok merak ediyorum bu cihazlarda tutmayınca ne yapıcaklar.
baktılar ellerinde patlıyor tegra chipler, kullanan üretici yok değerlendirmek için kendileri ürün çıkartmaya basladılar, çok merak ediyorum bu cihazlarda tutma...
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EasyBell 5 yıl
150 liralık tabletlere benziyor.
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burakesan 5 yıl
Tegra 3, tabletlerde sıkıntısız bir şekilde çalışmakta. Asus Transformer Prime üzerinde tarayıcı performansı olsun, şarj süresi olsun (dock'suz 9 saat civarında), oyun performansı olsun iyi bir işlemci. Geç çıkarılması yüzünden çok ilgi görmemişti ancak kullananlar iyi bilirler işlemciyi. Tegra 2 cihazlar dahi Real Racing 3 ve benzeri grafik performansına ihtiyaç duyan oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor (orta grafik ayarlarına alıyor Tegra 2'de). Isınma sıkıntıları da olmuyor bu işlemcilerin tabletlerde.
Telefonlarda Tegra 3'ün facia olduğunu söyleyebilirim. Aşırı ısınma yüzünden tek çekirdeğe kadar düşebiliyor, ekran ışığını kısabiliyor.
Tegra kullanmadan, kulaktan dolma bilgilerle, asılsız cümleler kuran arkadaşların 'koca karılar'dan farkları kalmadığını belirtmek isterim.
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mhe@ 5 yıl
Bu Tegra sinsilesi gerçekden ciddi ısınıyor.
Oyundan sonra kucaga koysan, sperm sayın yarıya düşer ısıdan.
İlk one x var elimde, oynamaya gelmiyor.
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wolf silver 5 yıl
1280x768 cozunurluk mu? bu tablet tegra 4 ile ucar :D :D :D
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DH Misafiri 5 yıl
"7 inçlik bir ekrana sahip, 1280x768 piksel çözünürlük,benchmark testleri ile tegra 4 kendini ispatlayacak"
Yahu bunlar milleti gerizekalı felan zannediyorlar herhalde.Bütün üst düzey telefonlar 1920*1080 piksel çözünürlükte performans skoru elde ederken...
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JoeyBane 5 yıl
nVdia kaç nesildir mobilde akıllanmadı gitti.
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cagataykoroglu 5 yıl
HillHold
Adam gibi bişey yapsanız şaşıcam.

Daha ne olduğu performansı belirsiz neyine bakarak konuşuyorsun?
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LilTunechi 5 yıl
Ellerinde kalan ürünleri piyasaya sürüyorlar ama işleri zor.
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CertificatedStaff 5 yıl
Adam gibi bişey yapsanız şaşıcam.
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john ronald reuel tolkien 5 yıl

tegra=çöp
htc onex i hatırlayın.
Şimdide istemiyorlar tegrayı
s800 varken tegraya ne gerek var zaten
gerçi favorim her zaman octadır.
Nvidia baktı kmse almıyor kendi tablet çıkardı.
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strathmorea 5 yıl john ronald reuel tolkien
ka ka ka ka


tegra=çöp
htc onex i hatırlayın.

Şimdide istemiyorlar tegrayı
s800 varken tegraya ne gerek var zaten
gerçi favorim her zaman octadır.
Nvidia baktı kmse almıyor kendi tablet çıkardı.



One X'i hatırlıyorum evet, aa hatta yanımda duruyor şu anda, En son oyunları, mesela real racing'i 4.2.2 ve Sense 5 güncellemesi alan telefonum çatır çatır oynatırken şu anki son model S4 de bile takılmalar oluyor yan yana yaptığımız karşılaştırmalarda. Bitmediniz gittiniz. Nvidia'nın hatası Tegra 4'ü zamanında sunamaması ve meydanı Qalcomm'a bırakması oldu snapdragonla. Fakat umarım bu durum sonlanır bir an önce.
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qpiell 5 yıl en beğenilen
baktılar ellerinde patlıyor tegra chipler, kullanan üretici yok değerlendirmek için kendileri ürün çıkartmaya basladılar, çok merak ediyorum bu cihazlarda tutmayınca ne yapıcaklar.
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