NVIDIA, Tegra bölümünün başına Texas Instruments'in eski OMAP genel müdürünü getirdi





Tegra platformu için bu yıl cömert yatırımlarda bulunacağını açıklayan NVIDIA, yongada sistem bölümünün tasarım ekibini ana mühendislik yapısıyla bir araya getirerek mobil sektöre gösterdiği önemin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Attığı bu büyük adımın yanı sıra şirketin Tegra departmanının yönetici kadrosundaki bir değişikliği duyuran Santa Clara merkezli teknoloji şirketi, Tegra markasını oluşturan ve onu sıfırdan yıllık 750 milyon dolar gelir elde eden bir işletmeye çeviren Phil Carmack'ın ismi bildirilmeyen NVIDIA'nın bir ortak şirketinde CEO'luğa geçtiğini ve Carmack'tan boşalan koltuğa firmanın yeni, sektörün tecrübeli isimlerinden Deepu Talla'nın geldiğini resmi blog sitesi üzerinden açıkladı.









NVIDIA'da bu yıl Tegra platformunun gelişiminden sorumlu başkan yardımcısı olarak göreve başlayan Deepu Talla, son on yıldır yarı iletken endüstrisindeki en tecrübeli oyunculardan Texas Instruments'in mobil cihaz odaklı OMAP bölümü için hizmet veriyordu. TI'nın mobil piyasadan çekileceğini bildirmesi üzerine OMAP'ın genel müdürlüğüne kadar yükseldiği işinden ayrılıp Jen Hsun-Huang ve ekibine dahil olan Talla'nın Tegra'ya lider olması bu kadar uzun sürmedi. Texas Instruments'te zorlu bir dönem geçirdikten sonra NVIDIA'ya gelen Deepu Talla, şimdi de Tegra'nın satış sorunlarına çözüm bulmak için kolları sıvadı. 2013 ilk çeyreğinde Tegra 2'nin piyasaya sürüldüğü 2010'dan beri en düşük satış performasını ortaya koyan firma, Tegra 3'e olan ilginin azalması ve yerini dolduracak olan Tegra 4'ün alt ay kadar gecikmesinden kaynaklanan sorunlarla yüz yüze kaldı.

Son kullanıcıya hazır Tegra 4'lü ürünler en erken yaz başında satışa çıkacak. Gecikmelerin yanı sıra müşterilerinin yeni çözümüne pek ilgi göstermemesinden de yakınan NVIDIA, daha ekonomik çipsetler satan ve 4G LTE gibi yeni nesil iletişim teknolojileriyle eski yöntemleri tek çipte bir araya getiren Qualcomm ile rekabet etmekte zorlanıyor. Lisanslı Cortex-A15 mimarisi, özel enerji tasarrufu çekirdeği ve 72 çekirdekli GeForce GPU'su (96 GFLOPS) bile LTE desteğinden yoksun olan Tegra 4'ü cazip kılmaya yetmemiş gibi görünüyor. Bu nedenle apar topar Cortex-A9'lu Tegra 4i'yi tasarlayan fabrikasız üretici, bu çipsetini ise ancak 2013 sonunda LTE'nin yaygın olduğu dev ABD piyasasına sürebilecek. Böylesine zorlu şartlar altında NVIDIA'nın merkezine oturtulan ve Tegra bölümünü yaklaşan krizden kurtarması beklenen Deepu Talla'nın Phil Carmack'tan devraldığı Tegra'yı nasıl idare edeceğini sonraki mali çeyreklerde göreceğiz.

http://blogs.nvidia.com/2013/04/tegra-team-gears-up-for-growth/