NZXT, bilgisayarlar için 120 mm ve 140 mm'lik dört yeni kasa fanı duyurdu

NZXT, LED'li ve LED'siz, 120 mm ve 140 mm boyutlarında olmak üzere dört yeni fanının duyurusu gerçekleştirdi. Duyurusu gerçekleştirilen fanların teknik özellikleri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;



FZ-120:





120 x 120 x 25 mm boyut

1200 (+/- 200) RPM dönüş hızı

59.1 CFM hava üfleme kapasitesi

26.8 db ses seviyesi

40.000 saate varan çalışma ömrü



12.99$ FZ-120 LED'li:

120 x 120 x 25 mm boyut

1200 (+/- 200) RPM dönüş hızı

59.1 CFM hava üfleme kapasitesi

26.8 db ses seviyesi

40.000 saate varan çalışma ömrü

Beyaz, mavi, turuncu, yeşil, kırmızı renkli LED seçenekleri

14.99$ FZ-140:

140 x 140 x 25 mm boyut

1000 (+/- 200) RPM dönüş hızı

83.6 CFM hava üfleme kapasitesi

24.5 db ses seviyesi

40.000 saate varan çalışma ömrü

14.99$ FZ-140 LED'li:

140 x 140 x 25 mm boyut

1000 (+/- 200) RPM dönüş hızı

83.6 CFM hava üfleme kapasitesi

24.5 db ses seviyesi

40.000 saate varan çalışma ömrü

Beyaz, mavi, turuncu, yeşil, kırmızı LED seçenekleri



16.99$