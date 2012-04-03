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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NZXT, bilgisayarlar için 120 mm ve 140 mm'lik dört yeni kasa fanı duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,6b
1
8
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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NZXT, bilgisayarlar için 120 mm ve 140 mm'lik dört yeni kasa fanı duyurdu
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NZXT, LED'li ve LED'siz, 120 mm ve 140 mm boyutlarında olmak üzere dört yeni fanının duyurusu gerçekleştirdi. Duyurusu gerçekleştirilen fanların teknik özellikleri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;
FZ-120:

  • 120 x 120 x 25 mm boyut
  • 1200 (+/- 200) RPM dönüş hızı
  • 59.1 CFM hava üfleme kapasitesi
  • 26.8 db ses seviyesi
  • 40.000 saate varan çalışma ömrü
  • 12.99$
FZ-120 LED'li:
  • 120 x 120 x 25 mm boyut
  • 1200 (+/- 200) RPM dönüş hızı
  • 59.1 CFM hava üfleme kapasitesi
  • 26.8 db ses seviyesi
  • 40.000 saate varan çalışma ömrü
  • Beyaz, mavi, turuncu, yeşil, kırmızı renkli LED seçenekleri
  • 14.99$ 
FZ-140:
  • 140 x 140 x 25 mm boyut
  • 1000 (+/- 200) RPM dönüş hızı
  • 83.6 CFM hava üfleme kapasitesi
  • 24.5 db ses seviyesi
  • 40.000 saate varan çalışma ömrü
  • 14.99$ 
FZ-140 LED'li:
  • 140 x 140 x 25 mm boyut
  • 1000 (+/- 200) RPM dönüş hızı
  • 83.6 CFM hava üfleme kapasitesi
  • 24.5 db ses seviyesi
  • 40.000 saate varan çalışma ömrü
  • Beyaz, mavi, turuncu, yeşil, kırmızı LED seçenekleri
  • 16.99$
NZXT, bilgisayarlar için 120 mm ve 140 mm'lik dört yeni kasa fanı duyurdu
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vidoko 7 yıl en beğenilen
28 db bence yüksek
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prenss1907 7 yıl
H34RTL3SS
daha sessiz ve daha performansli olmadığı halde surekli yeni ( isim ve kozmatik farki olan ) modeller piyasaya suruyolarbiz hangisini tercih ederiz sirf klasik siyah kasali şeffaf şekilsiz yaprakli berbat bi fani miyoksa bunu mu ( sadece bi ornek )COUGAR CF-V12HP Vortex Hydro-Dynamic-Bearingaralarinda cokta fazla bi fiyat farki yk gibibirkaç yaprağı olan kendi etrafinda donen şeylerden çok guclu hava akimi yapan sessiz şeylere ihtiyacimiz war!120mm için 70cfm den yuksek 20db den düşük değerler taşimiyorsa boşuna para vermeyin eğer soğutma ve sessizlik istiyorsanizher ne kadar ucuz olsalarda bi sure sonra işkence halini alıyor

valla birader süperrrr yorum yapmışsın +1.sana%100 katılıyorum.allayıp pullayıp hemen hemen aynı şeyleri abartı fiyatlarla bize sunuyorlar.
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demo11 7 yıl
Güzel hoşuma gitti ama görüntü olarak daha şık olanlarıda var
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E_Aydin35 7 yıl
Ucuz uygun'da kalite ve memnunluk açısından biraz zor tercih ederimm belki bir etst görsem? :))
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Serlilo 7 yıl
mahoni55
Aynen katılıyorum. Geceleri bilgisayarla uğraşmak işkenceye dönüyor, uğultudan bıktım artık. Yeni bir sistem toplayacağım ve önceliği sessiz, sakin, efendi, adam gibi olan sisteme tanıyacağım. Sıvı soğutmalı sistemler aradığım sessizliği sağlıyordur umarım.

kaliteli parçalarla iyi toplanmış bir sıvı soğutmanın sessizliğine alıştın mı bir daha bırakmazsın ben 8 yıldır sıvı soğutma kullanıyorum.
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mahoni55 7 yıl
H34RTL3SS
daha sessiz ve daha performansli olmadığı halde surekli yeni ( isim ve kozmatik farki olan ) modeller piyasaya suruyolarbiz hangisini tercih ederiz sirf klasik siyah kasali şeffaf şekilsiz yaprakli berbat bi fani miyoksa bunu mu ( sadece bi ornek )COUGAR CF-V12HP Vortex Hydro-Dynamic-Bearingaralarinda cokta fazla bi fiyat farki yk gibibirkaç yaprağı olan kendi etrafinda donen şeylerden çok guclu hava akimi yapan sessiz şeylere ihtiyacimiz war!120mm için 70cfm den yuksek 20db den düşük değerler taşimiyorsa boşuna para vermeyin eğer soğutma ve sessizlik istiyorsanizher ne kadar ucuz olsalarda bi sure sonra işkence halini alıyor

Aynen katılıyorum. Geceleri bilgisayarla uğraşmak işkenceye dönüyor, uğultudan bıktım artık. Yeni bir sistem toplayacağım ve önceliği sessiz, sakin, efendi, adam gibi olan sisteme tanıyacağım. Sıvı soğutmalı sistemler aradığım sessizliği sağlıyordur umarım.
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H34RTL3SS 7 yıl
daha sessiz ve daha performansli olmadığı halde surekli yeni ( isim ve kozmatik farki olan ) modeller piyasaya suruyolar
biz hangisini tercih ederiz sirf klasik siyah kasali şeffaf şekilsiz yaprakli berbat bi fani mi
yoksa bunu mu ( sadece bi ornek )
COUGAR CF-V12HP Vortex Hydro-Dynamic-Bearing
aralarinda cokta fazla bi fiyat farki yk gibi
birkaç yaprağı olan kendi etrafinda donen "şey"lerden çok
guclu hava akimi yapan sessiz "şey"lere ihtiyacimiz war!
120mm için 70cfm den yuksek 20db den düşük değerler taşimiyorsa boşuna para vermeyin eğer soğutma ve sessizlik istiyorsaniz
her ne kadar ucuz olsalarda bi sure sonra işkence halini alıyor
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Python 7 yıl
Fiyat olarak biraz yüksek olmuşlar,geri kalan özelliklerde çoğu fanlar ile neredeyse aynı
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vidoko 7 yıl en beğenilen
28 db bence yüksek
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