NZXT, bilgisayarlar için 120 mm ve 140 mm'lik dört yeni kasa fanı duyurdu

Haber Editörü
NZXT, LED'li ve LED'siz, 120 mm ve 140 mm boyutlarında olmak üzere dört yeni fanının duyurusu gerçekleştirdi. Duyurusu gerçekleştirilen fanların teknik özellikleri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;
FZ-120:
- 120 x 120 x 25 mm boyut
- 1200 (+/- 200) RPM dönüş hızı
- 59.1 CFM hava üfleme kapasitesi
- 26.8 db ses seviyesi
- 40.000 saate varan çalışma ömrü
- 12.99$
FZ-120 LED'li:
- 120 x 120 x 25 mm boyut
- 1200 (+/- 200) RPM dönüş hızı
- 59.1 CFM hava üfleme kapasitesi
- 26.8 db ses seviyesi
- 40.000 saate varan çalışma ömrü
- Beyaz, mavi, turuncu, yeşil, kırmızı renkli LED seçenekleri
- 14.99$
FZ-140:
- 140 x 140 x 25 mm boyut
- 1000 (+/- 200) RPM dönüş hızı
- 83.6 CFM hava üfleme kapasitesi
- 24.5 db ses seviyesi
- 40.000 saate varan çalışma ömrü
- 14.99$
FZ-140 LED'li:
- 140 x 140 x 25 mm boyut
- 1000 (+/- 200) RPM dönüş hızı
- 83.6 CFM hava üfleme kapasitesi
- 24.5 db ses seviyesi
- 40.000 saate varan çalışma ömrü
- Beyaz, mavi, turuncu, yeşil, kırmızı LED seçenekleri
- 16.99$
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valla birader süperrrr yorum yapmışsın +1.sana%100 katılıyorum.allayıp pullayıp hemen hemen aynı şeyleri abartı fiyatlarla bize sunuyorlar.
kaliteli parçalarla iyi toplanmış bir sıvı soğutmanın sessizliğine alıştın mı bir daha bırakmazsın ben 8 yıldır sıvı soğutma kullanıyorum.
Aynen katılıyorum. Geceleri bilgisayarla uğraşmak işkenceye dönüyor, uğultudan bıktım artık. Yeni bir sistem toplayacağım ve önceliği sessiz, sakin, efendi, adam gibi olan sisteme tanıyacağım. Sıvı soğutmalı sistemler aradığım sessizliği sağlıyordur umarım.
biz hangisini tercih ederiz sirf klasik siyah kasali şeffaf şekilsiz yaprakli berbat bi fani mi
yoksa bunu mu ( sadece bi ornek )
COUGAR CF-V12HP Vortex Hydro-Dynamic-Bearing
aralarinda cokta fazla bi fiyat farki yk gibi
birkaç yaprağı olan kendi etrafinda donen "şey"lerden çok
guclu hava akimi yapan sessiz "şey"lere ihtiyacimiz war!
120mm için 70cfm den yuksek 20db den düşük değerler taşimiyorsa boşuna para vermeyin eğer soğutma ve sessizlik istiyorsaniz
her ne kadar ucuz olsalarda bi sure sonra işkence halini alıyor