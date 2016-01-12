Nasa, Dünya'yı göktaşlarından korumak istiyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) olası bir kötü senaryo için hazırlık yapmaya başladı. Uzay boşluğundaki göktaşlarını izleyecek yeni bir birim oluşturan kurum bu şekilde uzak gelecekte yaşanabilecek tehlikeleri önlemeye çalışacak.

Şimdilik mevcut teknoloji herhangi bir göktaşı çarpmasını engelleyebilecek güçte değil, ancak bu başlangıç ilerleyen yüzyıllarda kurtarıcı rolü üstlenebilir. Dünyanın yaklaşık 4.5 Milyar yaşında olduğunu düşünürsek bugüne kadar dünyaya bir çok göktaşının çarpmış olması ihtimaller dahilinde. Hatta bazı bilim insanları dinazor neslinin de bu tarz bir olay sonrasında tükenmiş olabileceğine inanıyor.

NASA'nın yeni birimi olası bir tehlikenin saptanması halinde ilk olarak diğer ABD kurumlarıyla iletişime geçecek, eğer ihtiyaç duyulursa diğer ülkelerle işbirliği yapılması da söz konusu.

1998 yılından beri bu konuda araştırmalar yapan NASA bugüne kadar 13500 adet "Dünyaya yakın obje" tespit ettiğini belirtti. Her yıl yaklaşık 1500 objenin daha bu listeye eklendiğini hatırlatan kurum olası bir çarpma anından önce harekete geçebilmeyi planlıyor.