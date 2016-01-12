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Nasa, Dünya'yı göktaşlarından korumak istiyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya gelecek göktaşlarını tespit edecek ve olası bir tehlike durumunda diğer ülkelerle işbirliği yapabilecek yeni bir birim kurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Nasa, Dünya'yı göktaşlarından korumak istiyor
 
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) olası bir kötü senaryo için hazırlık yapmaya başladı. Uzay boşluğundaki göktaşlarını izleyecek yeni bir birim oluşturan kurum bu şekilde uzak gelecekte yaşanabilecek tehlikeleri önlemeye çalışacak.
1998 yılından beri bu konuda araştırmalar yapan NASA bugüne kadar 13500 adet "Dünyaya yakın obje" tespit ettiğini belirtti. Her yıl yaklaşık 1500 objenin daha bu listeye eklendiğini hatırlatan kurum olası bir çarpma anından önce harekete geçebilmeyi planlıyor.

Şimdilik mevcut teknoloji herhangi bir göktaşı çarpmasını engelleyebilecek güçte değil, ancak bu başlangıç ilerleyen yüzyıllarda kurtarıcı rolü üstlenebilir. Dünyanın yaklaşık 4.5 Milyar yaşında olduğunu düşünürsek bugüne kadar dünyaya bir çok göktaşının çarpmış olması ihtimaller dahilinde. Hatta bazı bilim insanları dinazor neslinin de bu tarz bir olay sonrasında tükenmiş olabileceğine inanıyor.
NASA'nın yeni birimi olası bir tehlikenin saptanması halinde ilk olarak diğer ABD kurumlarıyla iletişime geçecek, eğer ihtiyaç duyulursa diğer ülkelerle işbirliği yapılması da söz konusu. 

http://www.cnet.com/news/goal-of-new-nasa-office-protect-earth-from-asteroids/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl
Dunya yi insanlardan kim koruyacak..
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wolfestein 3 yıl en beğenilen
ABD dünyayı koruyacaksa bizler yandık valla.
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Sirkadyen 3 yıl cadence1
cadence1

atmosfer dediğin sağlam gök katmanları zaten koruyor . nasa 100 km irtifada nasıl uçulabilecegini arastırsın

karman line dan asagı bakmak istiyorum abi uçakla ... virgin galactic e yardımcı olsun nasa


şu yazıyı okuyan herhangi biri 100 yıl dır milyon insan yaşıyor 5 kıtada .. gökten bir taş düşüpte ölen olmuş mu ? hayır




İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor yani ?

Göktaşı nedeniyle birilerinin ölmediğini nereden biliyorsun araştırdın mı bütün tarihi ? İnsan nüfusu fazla ancak tüm dünyaya homojen olarak dağılmış bir halde değil. Dünya tahmin ettiğimizden de büyük. Göktaşı düşmediğini savunuyorsan yüzbinlerce göktaşı krateri nasıl oluştu benim babam mı kazdı ? Cahil cahil yorumlarını kendine sakla.
cadence1atmosfer dediğin sağlam gök katmanları zaten koruyor . nasa 100 km irtifada nasıl uçulabilecegini arastırsınkarman ...
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Guest-C302EA147 3 yıl
Abd'nin Dünya'yı kendinden koruması daha iyi bir haber olurdu.
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Master_Evil 3 yıl
kesin para isteyecek
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Prequel 3 yıl
Cahil arkadaşlarımıza bilgiler:
tr.m.wikipedia.org/...
ntv.com.tr/...
Sadece 100 yıl önce olmuş böyle bir olay var, hala cahil cahil konuşuyorsunuz. Bu olay yerleşim olmayan bir yerde değil de, büyük bir şehirde olsaydı ne olurdu düşünün şimdi.
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cadence1 3 yıl Prequel
dw.com/...


ölen olmuş mu yavrucum
hayır

En iyi tanık ifadeleri olay yerine 60 kilometre uzaklıktaki bir yerleşimden kaydedildi. Burada yaşayanlar, patlama anında yere savruldular. Bir çobanın ifadesine göre patlama bölgesi yakınlarındaki 400 başlık bir ren geyiği sürüsü
olayda telef oldu. Bilindiği kadarıyla olayda insan kaybı yaşanmadı
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ylmzsngl 3 yıl
slhttnsk
Dunya yi insanlardan kim koruyacak..

Nekadar yerinde bir yorum. Sayfalar dolusu yazıyı bir cümle ile özetlemişsiniz.
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umut_baris 3 yıl
Arada yanlışlıkla başkalarının uydularını da vurur illa ki.


Amerika hep zaten barış isteyen bir ülke. İngiltere, Amerika ortadoğuya hep barış elçileri gönderdi zaten.
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kadirirdem 3 yıl
koruma işini yapacagına pek güvenmiyorum açıkcası...
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wolf silver 3 yıl
Amerika Zaten filmlerde hep dünyayı kurtarıyordu. Bir seferde Gerçek dünyada da kurtarsın..
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Fenomenon 3 yıl
Hahaha komedi ya, insanoğlunun şuan uzaydan gelebilecek gök taşını engellesi imkansız ötesi. Bundan yıllar yıllar önce ben liseye giderken (yani 8-10 yıl önce) bilim teknik dergisinde bir yazı okumuştum. Nasa bir göktaşına uzay aracı çarpıştırmıştı. Çarpmanın etkisi kabaca bir uçağa bir sineğin çarpması kadar etki yapmış. Yani durum bu, yapacak bir şey yok. Uzayda sürtünme olmadığından bu gök taşları epeyce hızlı gdiyor. Büyük kütleli nesnelerin yanından geçerken daha da hızlanıyorlar (ingilizce slingshot. efekt diye geçer) ve bunları dudurdurmak imkansız. Zaten güneş sistemi içinde Jüpiter ve Satürn büyük kütleleri sayesinde büyük gök cisimlerini çekip bize ulaşmasını engelliyor. Engellemezse de yapacak bişey yok, ölümü beklicez. Gök cisimlerini engelleyecek teknolojiye ulaştığımızda zaten dünyanın dışına çıkacak kadar teknoloji de gelişmiş olur. O zaman başka gezegene gideriz, yada gidemeyiz burada ölürüz gideriz.
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cadence1 3 yıl Fenomenon
nasa gök taşına uzay aracı carptırmış sende buna inandın öyle mi
ben bu tip hurafelere inanmıyorumda
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1BilimAdamı 3 yıl
"Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur" asdasdasd xd
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TnesQuare 3 yıl
Adamlar dünyalık işlerini bitirmiş.
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EmuMaster 3 yıl
He nasa he , he paşam he koçum benim he
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wolfestein 3 yıl en beğenilen
ABD dünyayı koruyacaksa bizler yandık valla.
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Thenough 3 yıl wolfestein
Rüzgar.

ABD dünyayı koruyacaksa bizler yandık valla.


Kim koruyacak türklermi ?Kim koruyacak türklermi ?
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