Türkiye’den izlenebilecek: Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman?

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Tam Boyutta Gör 2025 yılının bahar aylarında gökyüzü, Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurlarının eşsiz dansıyla süslenecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinden çıplak gözle izlenebilecek bu doğa olayları, meraklılarına unutulmaz bir gece deneyimi vaat ediyor. Peki Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman?

Nisan ayında Lyrid meteor yağmuru var

Her yıl düzenli olarak gözlemlenen Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 17 Nisan’da başlayacak ve 26 Nisan’a kadar devam edecek. En yoğun ve etkileyici gözlemlerin 21-23 Nisan arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kuzey yarımkürede yer alan Türkiye’de, özellikle şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık alanlarda bu doğa olayı rahatlıkla gözlemlenebilecek. Ay ışığının gökyüzünü bir miktar aydınlatması gözlem kalitesini az da olsa etkileyebilir; ancak saatte 10 ila 15 meteorun görülmesi öngörülüyor.

Lyrid meteor yağmurunun kaynağı, C/1861 G1 (Thatcher) kuyruklu yıldızına ait kalıntılar. Bu kuyruklu yıldız Güneş etrafındaki yörüngesini yaklaşık 422 yılda tamamlıyor ve arkasında bıraktığı toz bulutları, Dünya’nın atmosferine girdiğinde bu görsel şölen ortaya çıkıyor.

Mayısta ise Eta Aquarid var

Tam Boyutta Gör Eta Aquarid meteor yağmuru ise 20 Nisan’da başlayıp 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu gökyüzü olayı, 5-6 Mayıs gecelerinde zirveye ulaşacak. Türkiye’den daha sınırlı bir görünürlükle izlenebilecek olsa da, özellikle güney ufkuna yakın bölgelerde, sabaha karşı saatlerde daha net bir şekilde gözlemlenebilecek.

Eta Aquarid, 76 yılda bir Dünya’yı ziyaret eden Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı parçacıklardan kaynaklanıyor. Zirve döneminde saatte 10 ila 20 meteorun görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteor yağmurunu izlemek için ekipman lazım mı?

Meteor yağmurlarını gözlemlemek için herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç yok. Teleskop ya da dürbün gibi cihazlar yerine, sadece karanlık bir bölgede gökyüzünü rahatça görebileceğiniz bir yere uzanmak yeterli. Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 15-20 dakikalık bir bekleme süresi tavsiye ediliyor.

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En iyi şartlar için mutlaka şehir merkezleri yerine kırsal ya da yüksek bölgelere gitmek daha iyi olacaktır. Sabaha karşı saatler ise gözlem için en verimli zamanlar. Özellikle Eta Aquarid için, gün doğumundan önceki saatler en ideal gözlem zamanıdır.

2025 yılına ait meteor yağmuru takvimi, Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından yayımlandı. Türkiye’ye özel gözlem saatleri ve gökyüzü haritaları için ise “Time and Date” gibi platformlardan yararlanmak mümkün. Bağlantıdan bulunduğunuz bölgede hangi konuma bakmanız gerektiğini bulabilirsiniz.

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Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurunu ne zaman?