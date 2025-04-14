Türkiye’den izlenebilecek: Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman?

- Nisan ayında Lyrid meteor yağmuru var
- Mayısta ise Eta Aquarid var
- Meteor yağmurunu izlemek için ekipman lazım mı?
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Nisan ayında Lyrid meteor yağmuru var
Her yıl düzenli olarak gözlemlenen Lyrid meteor yağmuru, bu yıl 17 Nisan’da başlayacak ve 26 Nisan’a kadar devam edecek. En yoğun ve etkileyici gözlemlerin 21-23 Nisan arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Lyrid meteor yağmurunun kaynağı, C/1861 G1 (Thatcher) kuyruklu yıldızına ait kalıntılar. Bu kuyruklu yıldız Güneş etrafındaki yörüngesini yaklaşık 422 yılda tamamlıyor ve arkasında bıraktığı toz bulutları, Dünya’nın atmosferine girdiğinde bu görsel şölen ortaya çıkıyor.
Mayısta ise Eta Aquarid var
Eta Aquarid, 76 yılda bir Dünya’yı ziyaret eden Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı parçacıklardan kaynaklanıyor. Zirve döneminde saatte 10 ila 20 meteorun görülebileceği tahmin ediliyor.
Meteor yağmurunu izlemek için ekipman lazım mı?
Meteor yağmurlarını gözlemlemek için herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç yok. Teleskop ya da dürbün gibi cihazlar yerine, sadece karanlık bir bölgede gökyüzünü rahatça görebileceğiniz bir yere uzanmak yeterli. Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 15-20 dakikalık bir bekleme süresi tavsiye ediliyor.
En iyi şartlar için mutlaka şehir merkezleri yerine kırsal ya da yüksek bölgelere gitmek daha iyi olacaktır. Sabaha karşı saatler ise gözlem için en verimli zamanlar. Özellikle Eta Aquarid için, gün doğumundan önceki saatler en ideal gözlem zamanıdır.
2025 yılına ait meteor yağmuru takvimi, Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından yayımlandı. Türkiye’ye özel gözlem saatleri ve gökyüzü haritaları için ise “Time and Date” gibi platformlardan yararlanmak mümkün. Bağlantıdan bulunduğunuz bölgede hangi konuma bakmanız gerektiğini bulabilirsiniz.Kaynakça https://www.timeanddate.com/astronomy/meteor-shower/eta-aquarids.html https://www.imo.net/resources/calendar/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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